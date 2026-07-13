സ്വകാര്യ ബസുകളുടെ വരുമാനം വർധിപ്പിക്കും; പാഴ്സൽ, കൊറിയർ, പരസ്യം എന്നിവയുടെ സാധ്യത പരിശോധിക്കുമെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി
പ്രിയദർശിനി പദ്ധതി കാരണം നിക്ഷേപകർക്കുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിക്കാൻ അഞ്ചംഗ കമ്മിറ്റിയെ നിയോഗിച്ചതായി ഗതാഗത മന്ത്രി.
Published : July 13, 2026 at 5:23 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ സ്വകാര്യ ബസ് വ്യവസായം വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണെന്നും ടിക്കറ്റ് ഇതര വരുമാനം വർധിപ്പിക്കാൻ സ്വകാര്യ ബസുകൾക്ക് അനുമതി നൽകുമെന്നും ഗതാഗത മന്ത്രി സി പി ജോൺ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. സ്വകാര്യ ബസുടമകളുമായി നടന്ന ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഇതിനായി പാഴ്സൽ, കൊറിയർ, പരസ്യം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ സാധ്യതകൾ പരിശോധിക്കും. സ്വകാര്യ ബസുകളുടെ അകത്തും പുറത്തും പരസ്യം ചെയ്യാനുള്ള അനുമതി അവർക്ക് നൽകിയെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
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"സർക്കാർ ഇന്ദിരാ ഗ്യാരൻ്റിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടത്തിയ പ്രിയദർശിനി പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച് ഈ രംഗത്തെ സ്വകാര്യ നിക്ഷേപകർക്കുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിക്കാൻ കമ്മിറ്റിയെ നിയോഗിച്ചു. കമ്മിറ്റിയിൽ മുന് ട്രാന്സ്പോര്ട്ട് കമ്മിഷണര് കെ പത്മകുമാർ ഐപിഎസ് ചെയർമാനും മുൻ നാറ്റ് പാക്ക് വൈസ് ചെയർമാൻ ഡോ. ശ്രീദേവി വൈസ് ചെയർമാനുമായി. ജോയിൻ്റ് ട്രാഫിക്ക് കമ്മീഷണർ മനോജ് കമ്മിറ്റിയുടെ കൺവീനറാവും. സർക്കാരിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് അഡീ സെക്രട്ടറി വിജയശ്രീ, ഗതാഗത സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധൻ സഞ്ജയ് ആർ ജെ എന്നിവരും അഞ്ചംഗ കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാഗമാവും. 45 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കും" മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
"സ്വകാര്യ ബസുകളുടെ റോഡ് നികുതി മുമ്പ് തന്നെ കുറച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഇത് മാസാമാസം അടയ്ക്കാമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇ- ചെലാൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒറ്റത്തവണ തീർപ്പാക്കൽ പദ്ധതി മൂന്നു മാസം വരെ നീട്ടും. ബസുകളുടെ സമയക്രമം പരിഷ്കരിക്കും, മത്സര ഓട്ടം നിയന്ത്രിക്കും. നിർമ്മിത ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്തോടെ വഴിയും സമയക്രമവും തീരുമാനിക്കും. പുതിയ പോയിൻ്റുകൾ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ അറിയാൻ പഠനം നടത്തും" അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കൂടാതെ പൊതുഗതാഗതത്തെ വ്യവസായമാക്കുന്ന കാര്യം പരിശോധിക്കുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
പ്രതിസന്ധി കാരണം ഡീസൽ അടിക്കാനും ശമ്പളം കൊടുക്കാനും കഴിയുന്നില്ല: ബസുടമകൾ
"പ്രിയദർശിനി പദ്ധതി പ്രതിസന്ധി കാരണം ഡീസൽ അടിക്കാനും ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കാനും കഴിയുന്നില്ലെന്ന് ബസുടമകൾ മന്ത്രിയുമായുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം വ്യക്തമാക്കി. മന്ത്രിയുമായുള്ള ചർച്ച തൃപ്തികരമല്ല. പ്രിയദർശനിയെകുറിച്ചുള്ള പ്രതിസന്ധി ചർച്ച ചെയ്തു. ആറാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ സമിതി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കും. അതിനുശേഷം തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നാണ് മന്ത്രി അറിയിച്ചത്.
തത്ക്കാലം ബസ് സർവീസ് നിർത്തിയുള്ള സമരമില്ല. രണ്ടുദിവസത്തിനകം സംഘടന എല്ലാം ഒന്നുകൂടി ചർച്ചചെയ്യും. എന്നിട്ട് തീരുമാനം അറിയിക്കും. മറ്റ് സമരപരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത ശേഷം തീരുമാനം പറയും. സ്വകാര്യ ബസ് വ്യവസായം വെൻ്റിലേറ്ററിലാണ്. പകുതി സർവീസുകൾ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നുള്ളൂ. സംസ്ഥാന സർക്കാർ അടിയന്തര തീരുമാനമെടുക്കണം" ബസുടമകൾ പറഞ്ഞു. ഓണത്തിനു മുൻപ് പകുതിയിലധികം ബസുകൾ നിർത്തേണ്ടിവരുമെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
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