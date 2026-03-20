"ബംഗാളിലും ത്രിപുരയിലും സിപിഎമ്മിനു സംഭവിച്ചതിൻ്റെ റിഹേഴ്സലാണ് കേരളത്തില് സംഭവിക്കുന്നത്" സി പി ജോണ് ജോണ് ഇടിവി ഭാരതിനോട്
കാല്നൂറ്റാണ്ട് മുന്പത്തെ അനുഭവ പരിചയം തൻ്റെ സ്ഥാനാര്ഥിത്വത്തിന് മുതല്ക്കൂട്ടാവുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് സിപി ജോണ്.
Published : March 20, 2026 at 1:16 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: 2001ല് തൻ്റെ നേതാവായ എംവി രാഘവന് തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡലത്തില് മത്സരിക്കുമ്പോള് സന്തത സഹചാരിയായി സി പി ജോണ് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. കാല് നൂറ്റാണ്ടിനു ശേഷം എംവി ആര് ജയിച്ചു കയറിയ അതേ മണ്ഡലത്തില് ശിഷ്യന് ഇന്ന് പോരാട്ടത്തിനിറങ്ങുകയാണ്. തിരുവനന്തപുരം വെസ്റ്റ് മണ്ഡലത്തിൻ്റെ പരകായ പ്രവേശമാണ് ഇന്നത്തെ തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡലം എന്ന് നിസംശയം പറയാം.
കാല്നൂറ്റാണ്ട് മുന്പത്തെ അനുഭവ പരിചയം തൻ്റെ സ്ഥാനാര്ഥിത്വത്തിന് മുതല്ക്കൂട്ടാവുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ജോണ്. ആദ്യം അൽപം സങ്കോചത്തോടെയാണ് കോണ്ഗ്രസ് പ്രവര്ത്തകര് തിരുവനന്തപുരം നിയോജക മണ്ഡലത്തില് സിപി ജോണിൻ്റെ സ്ഥാനാര്ഥി പ്രഖ്യാപനത്തെ കണ്ടത്. പക്ഷേ കോണ്ഗ്രസിൻ്റെ ഡിസിസി മുതല് താഴെ തട്ടുവരെയുള്ള എല്ലാ കോണ്ഗ്രസ് നേതാക്കളെയും മണിക്കൂറുകള്ക്കുള്ളില് ഒപ്പം കൂട്ടാന് സപി ജോണിനു കഴിഞ്ഞു.
എംവി രാഘവനൊപ്പം യുഡിഎഫിലെത്തിയ ശേഷം എംവി രാഘവന് ഉള്പ്പെടെ പലരും യുഡിഎഫ് വിട്ട് പോയിട്ടും യുഡിഎഫില് ഉറച്ചു നിന്ന സിപി ജോണിനെ അത്ര വേഗം അവഗണിക്കാന് കോണ്ഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിനും കഴിയില്ല. അതിനാല് ഇത്തവണ യുഡിഎഫിൻ്റെ പാര്ലമെൻ്ററി പാര്ട്ടിയില് ജോണ് ഉണ്ടാകണം എന്ന് കോണ്ഗ്രസ് നേതാക്കള്ക്ക് നിര്ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു.
അതാണ് ഇത്രയും കാലം കോണ്ഗ്രസ് മത്സരിച്ച സീറ്റ് അവര് സിപി ജോണിനു നല്കിയത്. കോണ്ഗ്രസ് സിപി ജോണിനെ ഏറ്റെടുത്തതോടെ അതിവേഗം കളം പിടിക്കാനുള്ള ആദ്യ ഘട്ട പ്രചാരണത്തിന് ജോണ് തുടക്കമിട്ടു കഴിഞ്ഞു. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കോണ്ഗ്രസ് കമ്മിറ്റി ഓഫീസില് നടന്ന മീറ്റിങിനു ശേഷം തിരുവനന്തപുരം പ്രസ് ക്ലബില് പുസ്തക പ്രകാശന ചടങ്ങിനെത്തിയ സിപിഎം ജനറല് സെക്രട്ടറി കൂടിയായ സിപി ജോണ് തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡലത്തിലെ സാഹചര്യങ്ങളും പൊതുവായ രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിതിയും ഇടിവി ഭാരതിനോടു പങ്കുവച്ചു.
ചോദ്യം: അൽപം വൈകിയെന്നു തോന്നുന്നുണ്ടോ?
ഞങ്ങള് വൈകിയതല്ല, ഇലക്ഷന് അൽപം നേരത്തേയായതാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് ഏപ്രില് 9ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് പ്രശ്നമായത്.
ചോദ്യം: സിപിഎമ്മില് നിന്ന് മുതിര്ന്ന നേതാക്കള് ഉള്പ്പെടെ പാര്ട്ടിയെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് യുഡിഎഫിലേക്കു പോകുന്നതിനെ ഒരു മുന് സിപിഎം നേതാവ് എന്ന നിലയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്?
വളരെ അത്ഭുതത്തോടെയാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത്. സിപിഎമ്മിനുണ്ടായിരുന്ന കെട്ടുറപ്പിൻ്റെ പകുതി പോലും ഇന്നില്ലാതായിരിക്കുന്നു. സിപിഎം ഇല്ലാതായെന്ന് ഇതിനര്ത്ഥമില്ല. സിപിഎം അവിടെത്തന്നെ ഉണ്ട്. ഒരു മരത്തിൻ്റെ ചില്ല ഓരോന്നോരാന്നായി ഒടിയുന്ന പോലെയാണിത്. സിപിഎം ഇത്രയും വൈകാരികമായി കാണുന്ന പുന്നപ്ര-വയലാറും വലിയ ചുടുകടും നില്ക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ജി സുധാകരന് എന്ന മറ്റൊരു രക്തസാക്ഷിയുടെ സഹോദരന് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ഥിയായി മത്സരിക്കുക എന്നത് അവിശ്വസനീയമായ സംഭവമാണ്.
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടിയില് നിന്ന് ആരു നിന്നാലും ജയിക്കുന്ന നാട്ടികയില് സിസി മുകുന്ദന് എന്ന എല്ഡിഎഫ് സിറ്റിങ് എംഎല്എ ബിജെപിയില് ചേര്ന്നു. കേരളത്തില് ഇതുവരെ ഒരു പാര്ട്ടിയുടെയും സിറ്റിങ് എംഎല്എ ബിജെപിയില് ചേര്ന്നിട്ടില്ല. പിണറായി സര്ക്കാര് പോകുമ്പോള് സിപിഎമ്മിന് എന്താണു സംഭവിക്കുക എന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണ്.
സിപിഎമ്മിൻ്റേയും സിപിഐയുടെയും വാതിലുകള്ക്ക് ഇന്ന് ഓടാമ്പലുകളില്ല. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടിയുടെ പാര്ലമെൻ്ററി പാര്ട്ടിയില് ബിജെപി കയറിത്തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. സി അച്യുതമേനോൻ്റെ നാടായ നാട്ടികയിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എംഎല്എ ബിജെപിയില് ചേര്ന്നിട്ടും കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങള് മിണ്ടുന്നില്ല.
ബിനോയ് വിശ്വവും പിണറായി വിജയനും ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തേ മിണ്ടാത്തത്. പിണറായിക്കു കൈപൊക്കുന്ന ആളല്ലേ ബിജിപിയില് പോയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോള് നിയമസഭാ സമ്മേളനം ചേര്ന്ന് എന്നിരിക്കട്ടെ, ബിജെപിക്ക് കേരള നിയമസഭയില് ഒരു എംഎല്എ ഉണ്ട്. മാധ്യമങ്ങള് ഇക്കാര്യങ്ങള് ഉയര്ത്തുന്നതിനു പകരം കോണ്ഗ്രസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് വരുന്നതില് മൂന്നര മണിക്കൂര് വൈകി എന്നൊക്കെയാണ്. നിയമസഭ പിരിച്ചു വിട്ടിട്ടില്ലെന്നോര്ക്കണം. അപ്പോഴാണ് ഒരു എല്ഡിഎഫ് എംഎല്എ സ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ ബിജെപിയിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ചോദ്യം: സിപിഎം നേതാക്കള് പാര്ട്ടി വിട്ട് യുഡിഎഫില് എത്തിയത് കേരളത്തിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് എങ്ങനെ പ്രതിഫലിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്?
സിപിഎമ്മിൻ്റെ അണികള് ഞെട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ നേതൃത്വം 10 വര്ഷം ഇതിനാണോ ഭരിച്ചത്. 10 വര്ഷം ഭരിച്ചപ്പോള് എംഎല്എമാരടക്കം പോകുകയാണ്. സിപിഎമ്മിന് ബംഗാളിലും ത്രിപുരയിലും സംഭവിച്ചതിൻ്റെ തനിയാവര്ത്തനത്തിൻ്റെ ഒരു റിഹേഴ്സലാണ് ഇപ്പോള് കേരളത്തില് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
ചോദ്യം: 1980 മുതല് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ഒരാളെന്ന നിലയില് തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്ഥാനാര്ത്ഥിത്വം എങ്ങനെ ഗുണകരമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്?
80 കളിലെ വിദ്യാര്ഥി-യുവജന നേതാക്കള് എന്ന നിലയില് അന്നത്തെ ഞങ്ങള് നേതാക്കള് കേരളത്തിലെവിടെയും സാന്നിധ്യമുള്ള നേതാക്കളാണ്. ഇത്തവണ തിരുവമ്പാടിയില് എൻ്റെ പേര് സ്ഥാനാര്ഥിയായി പരിഗണിച്ചിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്ന് 500 കിലോമീറ്ററുണ്ട്. ആരും എന്തിന് സിപി ജോണിനെ പരിഗണിക്കുന്നു എന്നു ചോദിച്ചില്ലല്ലോ.
ഞാന് കുന്നംകുളത്തു മത്സരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളൊരു പത്തമ്പത് നേതാക്കള് ഈ സൂഫികളെ പോലെ കേരളത്തിലെമ്പാടും നടന്ന് നടന്ന് കാസര്കോട് മുതല് തിരുവനന്തപുരം വരെ സഞ്ചരിക്കുകയും ഓരോ ഗ്രാമങ്ങളിലും പട്ടണങ്ങളിലും പ്രവര്ത്തനം നടത്തിയിട്ടുള്ളവരുമാണ്. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാന് നങ്കൂരമിടുന്നത് എല്ലാക്കാലത്തും തിരുവനന്തപുരത്തായിരുന്നു.
ചോദ്യം: ടീം യുഡിഎഫ് എന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പുതുയുഗ യാത്രയില് ഉയര്ത്തിയ
ആവേശം ഇവിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്ത് പ്രതിഫലിക്കും എന്നു കരുതുന്നുണ്ടോ?
തീര്ച്ചയായും. ഇവിടെയും സംശയമില്ല, ടീം യുഡിഎഫായിരിക്കും തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡലത്തില്. ഇപ്പോള് ഡിസിസിയില് ഒരു ഉന്നത തല യോഗം ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാ നേതാക്കളും വന്നു. അവര് ഹൃദയം തുറന്നു സംസാരിച്ചു. ഞാനും സംസാരിച്ചു. ഞാന് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു യുഡിഎഫ് വോളണ്ടിയറാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത്. ഇവിടെ നടന്ന എല്ലാ സമരങ്ങള്ക്കും ഞാന് മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നു. ആശാ സമരത്തില് എൻ്റെ സജീവ സാന്നിധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. ബോണക്കാട് എസ്റ്റേറ്റ് സമരത്തില് എൻ്റെ പങ്കാളിത്തമുണ്ടായിരുന്നു.
ചോദ്യം: ഒരു തീരദേശ മണ്ഡലം കൂടിയാണ് തിരുവനന്തപുരം?
തീരദേശത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങള് നീറുന്ന പ്രശ്നങ്ങള് തന്നെയാണ്.
