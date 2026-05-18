എംവിആറിൻ്റെ വിശ്വസ്തൻ, പിണറായിയുടെ പഴയ പടയാളി; വിഡി സതീശൻ്റെ സഹകരണ മന്ത്രിയാകാൻ സിപി ജോൺ എത്തുമ്പോൾ

ഭരണപരിചയത്തിൻ്റെ കരുത്തിൽ സിപി ജോൺ മന്ത്രിസഭയിലേക്ക്, ലഭിക്കുക നിർണായക വകുപ്പ്

സി പി ജോൺ (Special Arrangement)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 18, 2026 at 7:17 AM IST

തിരുവനന്തപുരം: വിദ്യാർഥി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അത്യുജ്വല ചരിത്രം കുറിച്ച നേതാവാണ് സിപി ജോൺ. എംവി രാഘവനൊപ്പം നിന്ന് സിഎംപി കെട്ടിപ്പടുത്ത പോരാളിയാണ് അദ്ദേഹം. പുതിയ സർക്കാരിൽ സഹകരണ വകുപ്പിൻ്റെ ചുമതലയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുക.

വിഡി സതീശൻ മന്ത്രിസഭയിൽ നിർണായക റോളിൽ സിപി ജോൺ എത്തും. വലിയ ഭരണപരിചയം ഈ സിഎംപി നേതാവിന് മുതൽക്കൂട്ടാണ്. കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ അപൂർവ ബഹുമുഖ പ്രതിഭയായി അദ്ദേഹം മാറിക്കഴിഞ്ഞു. സാധാരണക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ എന്നും ശബ്ദമുയർത്തുന്ന നേതാവാണ് സിപി ജോൺ. തത്വചിന്തയും പ്രായോഗിക രാഷ്ട്രീയവും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപോലെ വഴങ്ങും.

വിദ്യാർഥി രാഷ്ട്രീയത്തിലെ വിപ്ലവം
തൃശൂർ ജില്ലയിലെ കുന്നംകുളത്താണ് സിപി ജോണിൻ്റെ ജനനം. 1957 ഏപ്രിൽ 22നാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. എസ്എഫ്ഐയിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം പൊതുരംഗത്തേക്ക് കടന്നുവരുന്നത്. മികച്ച സംഘാടകനെന്ന് അദ്ദേഹം വളരെ വേഗം തെളിയിച്ചു. കുറഞ്ഞ കാലം കൊണ്ട് എസ്എഫ്ഐ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റാവാനും സെക്രട്ടറിയാവാനും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു.

1980 മുതൽ 1985 വരെ ഈ പദവികൾ വഹിച്ചു. അന്ന് ആ പദവിയിൽ എത്തുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞയാളായിരുന്നു ജോൺ. പിന്നീട് എസ്എഫ്ഐ അഖിലേന്ത്യ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റായും തിളങ്ങി. 1983 മുതൽ 1986 വരെയായിരുന്നു ഈ പദവി. കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല സെനറ്റിലും വിദ്യാർഥി പ്രതിനിധിയായി ജോൺ എത്തി. സിൻഡിക്കേറ്റിലും അദ്ദേഹം എസ്എഫ്ഐയുടെ ശബ്ദമായി മാറി.

സിഎംപി രൂപീകരണം
സിപിഎം യുവ നേതൃനിരയിൽ അദ്ദേഹം സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചു. 1985 കാലഘട്ടത്തിലാണ് പാർട്ടി നിലപാടുകളിൽ മാറ്റം വേണമെന്ന് ചിലർ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ എംവി രാഘവനൊപ്പം ഉറച്ചുനിൽക്കാൻ സിപി ജോൺ തീരുമാനിച്ചു. എംവിആറിനൊപ്പം പാർട്ടി വിട്ട് സിഎംപി രൂപീകരിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചു. എംവിആറിൻ്റെ നയങ്ങൾക്കൊപ്പം രണ്ടര പതിറ്റാണ്ടോളം അദ്ദേഹം ഉറച്ചുനിന്നു. 2014 മുതൽ സിഎംപിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി ജോൺ തുടരുകയാണ്. യുഡിഎഫ് ഏകോപന സമിതിയിൽ കഴിഞ്ഞ 36 വർഷമായി അദ്ദേഹം അംഗമാണ്. നിലവിൽ മുന്നണിയുടെ സെക്രട്ടറിയായി യുഡിഎഫിനെ നയിക്കുന്നതും അദ്ദേഹമാണ്. ഡെമോക്രാറ്റിക് സോഷ്യലിസ്റ്റുകളുടെ പ്രധാന ഭാരവാഹിയായും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.

വികസനവും ആസൂത്രണവും
വലിയ ആസൂത്രണ മികവും ഭരണപരിചയവുമുള്ള നേതാവാണ് സിപി ജോൺ. എകെ ആൻ്റണി മന്ത്രിസഭയിലും ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിലും അദ്ദേഹം ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി. പത്ത് വർഷക്കാലം സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡ് അംഗമായി അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. 2001 മുതൽ 2006 വരെയും 2011 മുതൽ 2016 വരെയുമായിരുന്നു ഇത്. കൃഷിയും തൊഴിലും അടക്കമുള്ള മേഖലകളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ മാറ്റങ്ങൾ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നു.

പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ ക്ഷേമത്തിനായി ഏറെ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കി. വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണത്തിന് വലിയ ഊന്നൽ നൽകി. ഗ്രാമസഭകൾ ശക്തമാക്കിയതിന് പിന്നിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട്. പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഇ ടെൻഡറിങ് സമ്പ്രദായം ആരംഭിക്കുന്നതിന് വഴിയൊരുക്കി. കുടുംബശ്രീ മിഷൻ ഡയറക്ടർ പദവിയും അദ്ദേഹം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. കെ കരുണാകരൻ മന്ത്രിസഭയുടെ കാലത്ത് ലേബർ വെൽഫെയർ ബോർഡ് ചെയർമാനായി. 1991 മുതൽ 1996 വരെയായിരുന്നു ഈ ചുമതല. കാർഷിക ഗ്രാമവികസന ബാങ്ക് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റായും പ്രവർത്തിച്ചു. കേരള ബാംബു മിഷൻ രൂപീകരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയതും അദ്ദേഹമാണ്.

എഴുത്തുകാരനും ചിന്തകനും
രാഷ്ട്രീയത്തിനപ്പുറം മികച്ചൊരു വായനക്കാരനും എഴുത്തുകാരനുമാണ് സിപി ജോൺ. ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിൽ കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും ബിരുദം നേടി. എൽഎൽബി ബിരുദവും അദ്ദേഹം സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം ലോ അക്കാദമിയിൽ നിന്നാണ് എൽഎൽഎം പൂർത്തിയാക്കിയത്. കാൾ മാർക്സിൻ്റെ മൂലധനം എന്ന കൃതിയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധേയമായ പഠനം നടത്തി.

മൂലധനത്തിൻ്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാല്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം മലയാളികൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി. മാർക്സിൻ്റെ മൂലധനം ഒരു വിശദവായന എന്നായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പേര്. റോസ ലക്സംബർഗിൻ്റെ ജീവചരിത്രവും അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊവിഡ് കാലത്ത് മനുഷ്യനും രാഷ്ട്രീയവും എന്ന ശ്രദ്ധേയമായ കൃതിയും എഴുതി. ചെഗുവേരയുടെ പുസ്തകം മലയാളത്തിലേക്ക് മൊഴിമാറ്റം ചെയ്തു. കൊവിഡ് സമയത്ത് ആരംഭിച്ച ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് പരിപാടിക്കും വൻ സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചു.

കുടുംബം
കൃഷിവകുപ്പ് മുൻ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറായിരുന്നു പിതാവ് സിഐ പൗലോസ്. മാതാവ് റോസ പൗലോസ് കുന്നംകുളം ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ പ്രഥമാധ്യാപികയായിരുന്നു. ഇരുവരും ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല. അരുണ വർക്കിയാണ് സിപി ജോണിൻ്റെ ഭാര്യ. അപർണ, അഞ്ജന എന്നിവർ മക്കളാണ്. പുതിയ പദവിയിൽ കേരളത്തിൻ്റെ സഹകരണ മേഖലയെ പുതിയ തലത്തിൽ എത്തിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

