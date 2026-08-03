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''കാശ്‌ കുറഞ്ഞ ബസിൽ തള്ളിക്കയറുന്നു, പ്രിയദർശിനി വിജയിച്ചത് വനിതകളുടെ ദാരിദ്ര്യം കാരണം,'' വിവാദ പമാമർശവുമായി ഗതാഗത മന്ത്രി

പ്രിയദർശിനി വിജയിക്കാൻ കാരണം കേരളത്തിലെ വനിതകളുടെ ദാരിദ്ര്യം. ബസിന് കാശില്ലാത്ത സ്‌ത്രീകള്‍ സ്വകാര്യ സ്‌കൂളിലേക്ക് കുട്ടികളെ വിടുകയാണ്. പാവപ്പെട്ടവൻ പണക്കാരനായി അഭിനയിക്കുന്നുവെന്നും സിപി ജോണ്‍.

CP John controversial remark Prayadarshini Success പ്രയദർശിനി വിജയം സിപി ജോണ്‍
ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി സിപി ജോൺ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 3, 2026 at 4:01 PM IST

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പാലക്കാട്: പ്രിയദർശിനി വിജയിക്കാൻ കാരണം കേരളത്തിലെ വനിതകളുടെ ദാരിദ്ര്യമെന്ന് ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി സിപി ജോൺ. സാമൂഹികാവസ്ഥ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രിയദർശിനി പദ്ധതി മുന്നോട്ട് വെച്ചത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണെന്നും പൊതുവേദിയിൽ വെളിപ്പെടുത്തൽ.

''സമൂഹത്തിലെ വനിതകളുടെ സാമ്പത്തികാവസ്ഥ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് പൊതു ഗതാഗത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സൗജന്യ യാത്ര പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി നിർദ്ദേശിച്ചത്. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റം അതിശയിപ്പിക്കുന്നു. പാവപ്പെട്ടവൻ പണക്കാരനായി അഭിനയിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ പരമ ദരിദ്രനായി അഭിനയിക്കുന്നു.

എനിക്ക് മനസിലാകാത്തത്, ഈ ബസിന് കാശില്ലാത്ത സ്‌ത്രീകള്‍ സ്വകാര്യ സ്‌കൂളിലേക്ക് കുട്ടികളെ വിടുകയാണ്. സർക്കാർ സ്‌കൂളിൽ സീറ്റുകള്‍ ഒഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നു. എന്നാൽ ഫീസ് കൊടുക്കേണ്ടാത്ത പ്രൈവറ്റ് സ്‌കൂളിൽ പോലും കുട്ടികളെ വിടാതെ സ്വകാര്യ സ്‌കൂളിൽ കുട്ടികളെ ചേർക്കാനാണ് സ്‌ത്രീകള്‍ക്കിഷ്‌ടം. ഇതേ സ്‌ത്രീ... തൻ്റെ അച്ഛനയും ഭർത്താവിനെയും കൊണ്ട് വരാന്തയിൽ കെടക്കുകയാണ് സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ.

ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി സിപി ജോൺ (ETV Bharat)

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മൂന്ന് കാര്യങ്ങള്‍, പൊതുജനാരോഗ്യം, പൊതു ഗതാഗതം, പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റം അതിശയിപ്പിക്കുകയാണ്. ബസ് വന്നാൽ കാശ്‌ കുറഞ്ഞ ബസിൽ തള്ളിക്കയറും. കുട്ടികളെ സ്വകാര്യ സ്‌കൂളിൽ ഫീസ് കൊടുത്ത് പഠിപ്പിക്കും, അസുഖം വന്നാൽ കൊടുക്കാൻ പൈസയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് സ്വകാര്യ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ പൊകും,'' സിപി ജോൺ പറഞ്ഞു. പരാമർശത്തിന് പിന്നാലെ വേദിയിൽ കൈയ്യടി ഉയരുന്നതും കേള്‍ക്കാം.

എംഎൽഎമാരായ രമേഷ് പിഷാരടി, പി മമ്മിക്കുട്ടി, പിപി സുമോദ്, സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഗോകുലം ഗോകുൽദാസ്, ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാക്കളായ പികെ ശശി, കെ അപ്പു, കെസി ജയപാലൻ, എസി കൃഷ്ണൻ, രക്ഷാധികാരി ശ്രീകുമാർ , സംസ്ഥാന ട്രഷറർ കെകെ സത്യൻ, പാലക്കാട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെഐ ബഷീർ എന്നിവരാണ് വേദിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്.

സ്വകാര്യ ബസ് വ്യവസായം സംരക്ഷിക്കും

പ്രിയദർശിനി മൂലവും അല്ലാതെയുമുള്ള കാരണങ്ങളാൽ പ്രയാസത്തിലായ സ്വകാര്യ ബസ് വ്യവസായ സംരക്ഷണ നടപടി ഉടനുണ്ടാവുമെന്നും ഗതാഗത വകുപ് മന്ത്രി സിപി ജോൺ പറഞ്ഞു. കെബിടിഎ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

സ്വകാര്യ ബസ് വ്യവസായത്തെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് സർക്കാർ നയം. പ്രിയദർശിനി പദ്ധതിയിലൂടെ 2500 ഓളം സ്വകാര്യ ബസുകൾക്ക് പ്രയാസമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിസന്ധി താൽക്കാലികമാണ്. കെഎസ്‌ആർടിസിയും സ്വകാര്യ ബസുകളും ഏറ്റുമുട്ടാത്ത തരത്തിൽ പ്രശ്‌നപരിഹാരമുണ്ടാവും. ഗതാഗതത്തോടും ആരോഗ്യത്തോടും വിദ്യാഭ്യാസത്തോടും വനിതകളുടെ സമീപനം വ്യത്യസ്‌തമാണ്.

സംസ്ഥാനത്ത് ഇരുചക്ര വാഹന യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം വർധിച്ചതും സ്വകാര്യ ബസ് വ്യവസായത്തെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്പെയർ സ്‌പെയർ പാർട്‌സുകളുടെയും ഇന്ധനത്തിൻ്റെയും വില വലിയ രീതിയിൽ വർധിച്ചതും മൈലേജ് വർധിക്കാത്തതും പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമാണ്. കൂടിയാലോചിച്ച് പ്രശ്‌നപരിഹാരമുണ്ടാക്കാൻ സർക്കാർ ഏത് സമയത്തും സന്നദ്ധമാണെന്നും മന്ത്രി സിപി ജോൺ പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് ജോൺസൺ പടമാടൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യഷത വഹിച്ചു.

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TAGGED:

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PRAYADARSHINI SUCCESS
പ്രിയദർശിനി വിജയം
സിപി ജോണ്‍
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