കൊടും ചൂടിൽ വലഞ്ഞ് മിണ്ടാപ്രാണികളും; ആശങ്കയിൽ ക്ഷീര കർഷകർ, ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ?
കടുത്ത ചൂടിൽ നിന്നും കന്നുകാലികളെ രക്ഷിക്കാൻ മിക്ക തൊഴുത്തിൻ്റെയും മേൽക്കൂരയിൽ ഓല മേയുകയും ഗ്രീൻ നെറ്റ് വലിച്ചു കെട്ടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൊടും ചൂട് ബാധിക്കുന്നത് മനുഷഅയരെ മാത്രമല്ല ഇതുപോലുള്ള മിണ്ടാപ്രാണികളെ കൂടെയാണ്
Published : April 30, 2026 at 6:28 PM IST
കോഴിക്കോട്: കൊടും ചൂടിൽ മനുഷ്യർ മാത്രമല്ല മിണ്ടാപ്രാണികളും തളർന്നു വീഴുകയാണ്. പ്രധാനമായും പശുക്കൾക്കാണ് ഈ ചൂടിനെ താങ്ങാൻ കഴിയാത്തത്. ചില കുടുംബങ്ങളുടെ ഏക വരുമാനമായ കറവപ്പശുക്കൾ കൺമുന്നിൽ തളർന്നുവീഴുന്നത് കാണേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് ക്ഷീരകർഷകർക്ക്. പശു പരിപാലനം ജീവിതമാർഗമാക്കിയവർ മിണ്ടാപ്രാണികളെ തൊഴുത്തിൽ തന്നെ കെട്ടി സംരക്ഷിക്കുകയാണ്.
കഴിഞ്ഞ 100 വർഷത്തിലേറെയായി പശു വളർത്തുന്ന കുടുംബമാണ് നന്മണ്ട 12 ലെ ആലക്കാംകണ്ടി രാജീവ് കുമാറിൻ്റേത്. കാസർഗോഡ് കുള്ളൻ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പത്തിലേറെ പശുക്കൾ ഇപ്പോഴും ഇവിടുത്തെ തൊഴുത്തിൽ ഉണ്ട്. മിണ്ടാപ്രാണികൾക്ക് പോലും സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ചൂടാണ് ഇത്തവണ അനുഭവപ്പെടുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നേരത്തെ തന്നെ ഈ തൊഴുത്തിൽ ഫാൻ ഉണ്ട്. ചൂട് അസഹ നിയമായതോടെ അതിൻ്റെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒപ്പം കുളിയടക്കം മികച്ച പരിപാലനം നൽകുന്നത് കൊണ്ട് പശുക്കൾക്ക് നിലവിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.
തൊഴുത്തിൻ്റെ മേൽക്കൂരയിൽ ഓല മേഞ്ഞും പശുക്കളുടെ ദേഹത്തേക്ക് സ്ഥിരമായി വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യുന്ന സംവിധാനം ഒരുക്കിയും സഹജീവികൾക്ക് കരുതലേകുകയാണ് ഉടമകൾ. അത്തോളി കൂമുള്ളി പാറയിൽ മീത്തൽ അശോകൻ്റെ പശു ഫാമിൽ ചൂടിനെ പ്രതിരോധിക്കാനായി മുഴുവൻ സമയവും ഫാനുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ മേൽക്കുര ഷീറ്റ് ആയതിനാൽ അതിൻ്റെ താഴെ ഓല മേഞ്ഞിരിക്കുകയാന്ന്. മൂന്നുനേരം പശുക്കളെ കുളിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ 10 പശുക്കളും കിടാങ്ങളുമാണുള്ളത്.
ചെമ്പുകടവ് താന്നിയിൽ റോയിയുടെ പശുഫാമിൽ പശുക്കൾക്ക് ചൂട് ഏൽക്കാതിരിക്കാൻ കാർ വാഷ് പ്രഷർ പമ്പ്
ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്താണ് പശുക്കളെ തണുപ്പിക്കുന്നത്. രാവിലെ 10 മുതൽ വൈകിട്ട് 3 വരെ
10 മിനിറ്റ് ഇടവിട്ട് വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്യും. കൂടാതെ 24 മണിക്കൂറും തുടർച്ചയായി 8 സീലിങ് ഫാനുകളും തൊഴുത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. കാലിത്തീറ്റയ്ക്ക് ഒപ്പം കൂൾ മിൽ പൗഡറും പശുക്കൾക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. ഇവരുടെ ഫാമിൽ 20 പശുക്കളാണുള്ളത്.
കടുത്ത ചൂടിൽ നിന്നും കന്നുകാലികളെ രക്ഷിക്കാൻ മിക്ക തൊഴുത്തിൻ്റെയും മേൽക്കൂരയിൽ ഓല മേയുകയും ഗ്രീൻ നെറ്റ് വലിച്ചു കെട്ടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പശുക്കളെ ദിവസേന നിരവധി തവണ കുളിപ്പിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. വേനൽ കടുത്തതോടെ ദിവസേന ശരാശരി 100 ലീറ്റർ പാൽ ലഭിച്ചിരുന്ന ഫാമുകളിൽ നിന്ന് 65 ലിറ്ററിൽ താഴെയാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് വിവിധ പശു ഫാം ഉടമകൾ പറഞ്ഞു.
"സൂര്യതാപവും സൂര്യാഘാതവും ഏല്ക്കാനിടയുള്ളതിനാൽ പൊരിവെയിലിൽ പശുക്കളെ മേയാനയക്കുന്നതും, തുറസായയിടങ്ങളിൽ കെട്ടിയിടുന്നതും ഒഴിവാക്കണം. തൊഴുത്തിലും പരിസരത്തുമുള്ള തടസങ്ങള് നീക്കി വായുസഞ്ചാരം എളുപ്പമാക്കണം. തൊഴുത്തിനുള്ളിൽ മുഴുവൻ സമയവും ഫാനുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് നൽകണം. മേല്ക്കൂരയ്ക്ക് കീഴെ അടിക്കൂര (സീലിംങ്ങ്) ഒരുക്കുന്നത് ചൂട് കുറയ്ക്കും.
സ്പ്രിംഗ്ലര്, ഷവർ, മിസ്റ്റ് എന്നിവയിലേതെങ്കിലും ഒരുക്കി തൊഴുത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം തണുപ്പിക്കാം. തൊഴുത്തിന് മുകളില് സ്പ്രിംഗ്ലര് ഒരുക്കി തൊഴുത്തിൻ്റെ മേൽക്കൂര നനച്ച് നൽകാവുന്നതാണ്. നിര്ജ്ജലീകരണവും, പാല് ഉത്പാദനനഷ്ടവും തടയാൻ 24 മണിക്കൂറും തണുത്ത കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കണം. കാലിതീറ്റയും വൈക്കോലും നൽകുന്നത് ചൂട് കുറഞ്ഞ സമയങ്ങളിലും രാത്രിയുമായി ക്രമീകരിക്കണം.
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
പശുക്കൾക്ക് സൂര്യാഘാതം ഏല്ക്കാനിടയുള്ളതിനാൽ കൊടുംവെയിലിൽ മേയാൻ വിടുന്നതും, തുറസായയിടങ്ങളിൽ കെട്ടിയിടുന്നതും ഒഴിവാക്കണമെന്ന് റിട്ട: വെറ്ററിനറി ഡോ. ബേബി പറഞ്ഞു. തൊഴുത്തിലും പരിസരത്തുമുള്ള തടസങ്ങള് നീക്കി വായുസഞ്ചാരം എളുപ്പമാക്കണം. തൊഴുത്തിനുള്ളിൽ മുഴുവൻ സമയവും ഫാനുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കണമെന്നും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു.
മേല്ക്കൂരയ്ക്ക് കീഴെ സീലിങ്ങിൽ സ്പ്രിംഗ്ലര്, ഷവർ, മിസ്റ്റ് എന്നിവയിലേതെങ്കിലും ഒരുക്കി തൊഴുത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം തണുപ്പിക്കാം. നിര്ജ്ജലീകരണവും, പാല് ഉത്പാദന നഷ്ടവും തടയാൻ 24 മണിക്കൂറും തണുത്ത കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കണം. കാലിതീറ്റയും വൈക്കോലും നൽകുന്നത് ചൂട് കുറഞ്ഞ സമയങ്ങളിലും രാത്രിയുമായി ക്രമീകരിക്കണമെന്ന് ഡോ. ബേബി പറഞ്ഞു.
തീറ്റപ്പുല്ലിന് ലഭ്യത കുറവുണ്ടെങ്കിൽ സൈലേജ് തീറ്റയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. പശുക്കളുടെ ആമാശയ അസിഡിറ്റി ഒഴിവാക്കാൻ സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് അഥവാ അപ്പക്കാരം ഒരു കിലോഗ്രാം കാലിത്തീറ്റയ്ക്ക് 10 ഗ്രാം നിരക്കിൽ തീറ്റയിൽ ചേർത്ത് നൽകാം.
ഒരു കിലോഗ്രാം സാന്ദ്രീകൃത കാലിതീറ്റക്ക് 10 ഗ്രാം എന്ന കണക്കിൽ ധാതു ജീവക മിശ്രിതവും, ആകെ തീറ്റയിൽ 10 മുതൽ 25 ഗ്രാം വരെ കല്ലുപ്പും ചേർത്തുനൽകാം. കൃത്രിമ ബീജാധാരണം നടത്തിയാൽ പശുക്കളെ തണലില് പാര്പ്പിക്കുന്നത് ഗര്ഭധാരണത്തിനുള്ള സാധ്യത കൂട്ടും. വായിൽ നിന്ന് പത വരികയോ, അസ്വസ്ഥത പ്രകടിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ഉടൻ തന്നെ ഒരു വെറ്ററിനറി ഡോക്ടറുടെ സഹായം തേടണമെന്നും ബേബി പറഞ്ഞു.
