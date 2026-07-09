പാതിരാത്രിയിൽ പശുക്കള് വയറ് വീർത്ത് ചത്തു; ചികിത്സ വൈകിയെന്ന് ആരോപണം
തൊഴുത്തിൽ പശുക്കൾ കാലിട്ടടിക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ട് വിപിനും കുടുംബാംഗങ്ങളും ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വയർ വീർത്ത് അവശനിലയിലായ പശുക്കളെ കാണുകയായിരുന്നു.
Published : July 9, 2026 at 8:38 PM IST
കോട്ടയം: രാത്രി വൈകിയുണ്ടായ അസുഖത്തിന് സമയത്ത് ചികിത്സ ലഭിക്കാത്തതോടെ ഫാമിലെ പശുക്കള് കൂട്ടത്തോടെ ചത്തു. ഉദയനാപുരത്തെ ഫാമിലെ യുവ കർഷകൻ്റെ നാല് കറവ പശുക്കളാണ് കൂട്ടത്തോടെ ചത്തത്. കൃത്യ സമയത്ത് ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കാൻ സാധിക്കാത്തതാണ് കാരണമെന്ന് കർഷകൻ പറഞ്ഞു.
ഉദയനാപുരം പഞ്ചായത്ത് 10-ാം വാർഡിൽ കാരിൻമേലിൽ വിപിൻ ഗോപാലിൻ്റെ എച്ച്എഫ് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട നാല് പശുക്കളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചത്തത്. തൊഴുത്തിൽ പശുക്കൾ കാലിട്ടടിക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ട് വിപിനും കുടുംബാംഗങ്ങളും ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വയർ വീർത്ത് അവശനിലയിലായ പശുക്കളെയാണ് കണ്ടത്. ഉടൻ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് അധികൃതരെ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും മറുപടി ലഭിച്ചില്ലെന്നും കർഷകനായ വിപിൻ ആരോപിച്ചു.
പിന്നീട് തലയോലപ്പറമ്പ് മൃഗാശുപത്രിലെ ഡോക്ടർ എത്തി ചികിത്സ നൽകിയെങ്കിലും നാല് പശുക്കളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. ഡോക്ടറുടെ ശ്രമഫലമായി അവശനിലയിലായിരുന്ന മറ്റൊരു എച്ച് എഫ് പശുവിനെ രക്ഷിക്കാനായത് മാത്രമാണ് ആശ്വാസമെന്നും കർഷകൻ വ്യക്തമാക്കി. ഉദയനാപുരം മൃഗാശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർ എത്തി മറ്റ് പശുക്കൾക്ക് പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് നൽകി.
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40 വർഷമായി വിപിൻ്റെ പിതാവ് വേണു ഗോപാലും മാതാവ് സുലോചനയും ചേർന്ന് പശുക്കളെ വളർത്തി വരികയായിരുന്നു. കൊവിഡ് കാലത്താണ് വിപിൻ ക്ഷീര മേഖലയിലേക്ക് വരുന്നത്. കൂടുതൽ പാൽ ലഭിക്കുന്ന പശുക്കളെ വാങ്ങി തൊഴുത്ത് പണിത് ഫാം വിപുലീകരിച്ചിരുന്നു.
അതേസമയം ചത്ത എച്ച് എഫ് പശുക്കൾക്ക് ദിനം പ്രതി 25 ലിറ്റർ പാൽ വീതം ലഭിച്ചിരുന്നു. ദിനം പ്രതി 200ലിറ്ററിലധികം പാൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ഫാമിലെ 100 ലിറ്ററോളം പാൽ ലഭിച്ചിരുന്ന നാല് പശുക്കൾ ചത്തത് സാമ്പത്തികമായി വിപിന് കനത്ത പ്രഹരമായിരിക്കുകയാണ്.
ദഹനക്കേട് വന്ന് വയർ വീർത്ത് പശുക്കൾ ചത്തതിൻ്റെ കാരണം കണ്ടെത്താൻ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് അധികൃതർ സാമ്പിളെടുത്ത് പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചു. കന്നുകാലികൾക്ക് രാത്രികാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾക്ക് ഫലപ്രദമായ ചികിൽസ ലഭ്യമാക്കാൻ അധികൃതർക്ക് കഴിയാത്തത് വലിയ വീഴ്ചയാണെന്നും അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം രൂപയാണ് തനിക്ക് നഷ്ടമുണ്ടായതെന്നും വിപിൻ പറഞ്ഞു. മൃഗ സംരക്ഷണ വകുപ്പ് അധികൃതർ, ഉദയനാപുരം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് കെ ജി രാജു, വാർഡ് മെമ്പർ മിനി മനയ്ക്ക് പറമ്പിൽ തുടങ്ങിയവർ സ്ഥലത്തെത്തി സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി.
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