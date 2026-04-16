കള്ളൻ കൊണ്ടുപോയത് കുടുംബത്തിൻ്റെ അന്നം; മോഷ്ടിച്ച 5 പശുക്കളെയും ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി

സമീപപ്രദേശങ്ങളിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് രാത്രി ഒരുമണിയോടെയാണ് മോഷണം നടന്നതെന്ന് വ്യക്തമായത്. തലയിൽ തോർത്തിട്ട ഒരാൾ പശുക്കളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് പൊലീസിന് ലഭിച്ചത്.

ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ പശുക്കൾ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 16, 2026 at 9:02 PM IST

ആലപ്പുഴ: നിർധന കുടുംബത്തിൻ്റെ ഏക ഉപജീവനമാർഗമായ കറവപ്പശുക്കളെ മോഷ്ടിച്ച ശേഷം ആളൊഴിഞ്ഞ പറമ്പിൽ ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. ചേർത്തല തുറവൂർ തിരുമല ഭാഗത്തുനിന്നാണ് കുത്തിയതോട് പഞ്ചായത്ത് പതിനാലാം വാർഡ് കൊല്ലാറ വീട്ടിൽ സുജാതയുടെയും സിനിയുടെയും അഞ്ച് പശുക്കളെ മോഷ്ടിച്ചത്. തലയിൽ തോർത്തിട്ട ഒരാൾ പുലർച്ചെ പശുക്കളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലീസിന് ലഭിച്ചു.

ഏക ഉപജീവനമാർഗം
നിരാലംബരായ ഈ സഹോദരിമാരുടെ ഏക വരുമാന മാർഗമാണ് മോഷണം പോയ അഞ്ച് പശുക്കളും. കഴിഞ്ഞ 30 വർഷമായി പശുക്കളെ പരിപാലിച്ചാണ് ഇവർ കുടുംബം പോറ്റുന്നത്. സിനിക്കും സുജാതയ്ക്കും പുറമെ സുജാതയുടെ മകനായ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥി ജയകൃഷ്ണനുമാണ് ഈ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നത്. തലേദിവസം രാത്രി 11ന് പശുക്കൾക്ക് വെള്ളവും തീറ്റയും നൽകിയ ശേഷമാണ് സഹോദരിമാർ ഉറങ്ങാൻ പോയത്. ഏപ്രിൽ 16ന് രാവിലെ പാൽ കറക്കാൻ എത്തിയപ്പോഴാണ് തൊഴുത്തിൽ പശുക്കളില്ലെന്ന വിവരം അറിയുന്നത്. തങ്ങളുടെ അരുമകളെ കാണാനില്ലെന്ന ഇവരുടെ നിലവിളി കേട്ട് അയൽക്കാരും ഓടിക്കൂടി. തുടർന്ന് പൊലീസിൽ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.

നിർണായകമായി സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ
വിവരമറിഞ്ഞ് പൊലീസ് ഉടൻ സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. സമീപപ്രദേശങ്ങളിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് രാത്രി ഒരുമണിയോടെയാണ് മോഷണം നടന്നതെന്ന് വ്യക്തമായത്. തലയിൽ തോർത്തിട്ട ഒരാൾ പശുക്കളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് പൊലീസിന് ലഭിച്ചത്. കൂടാതെ രാത്രി ഒരു മണിക്ക് ശേഷം തുറവൂർ റെയിൽവെ ക്രോസിന് സമീപത്തുവച്ച് പശുക്കളുമായി ഒരാളെ കണ്ടതായി ദൃക്സാക്ഷിയും പൊലീസിന് മൊഴി നൽകി. വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച ശേഷം വിശദമായ മൊഴി എടുക്കുന്നതിനായി സുജാതയെയും സിനിയെയും രാവിലെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചിരുന്നു.

ഒടുവിൽ ആശ്വാസം
സഹോദരിമാർ പൊലീസിന് മൊഴി നൽകാൻ സ്റ്റേഷനിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് പശുക്കളെ കണ്ടെത്തിയെന്ന സന്തോഷവാർത്ത എത്തിയത്. രാവിലെ പത്തുമണിക്ക് ശേഷം തുറവൂർ പഞ്ചായത്ത് മൂന്നാം വാർഡ് കളരിക്കൽ ക്ഷേത്രത്തിന് തെക്കുമാറി റെയിൽവെ ട്രാക്കിന് കിഴക്കുവശത്തെ ആളൊഴിഞ്ഞ പറമ്പിൽ പശുക്കളെ കണ്ടതായി നാട്ടുകാർ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് സഹോദരിമാർ പശുക്കളെ കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലത്തേക്ക് ഓടിയെത്തി. തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പശുക്കളെ തിരികെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്തു. നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതിയ ഏക വരുമാനമാർഗമായ പശുക്കളെ തിരിച്ചു കിട്ടിയതിൻ്റെ വലിയ ആശ്വാസത്തിലാണ് ഈ കുടുംബം. സംഭവത്തിൽ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും മോഷ്ടാവിനെ ഉടൻ പിടികൂടുമെന്നും കുത്തിയതോട് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

