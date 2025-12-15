Kerala Local Body Elections2025

ETV Bharat / state

ദലിത് പ്രസിഡൻ്റ് ഭരിച്ച ഓഫിസ് 'ശുദ്ധീകരിച്ചു'; ചങ്ങരോത്ത് ചാണകവെള്ളം തളിച്ച് ലീഗ് പ്രവർത്തകർ

ദലിത് പ്രസിഡൻ്റ് ഭരിച്ച ഓഫിസ് ലീഗ് പ്രവർത്തകർ ചാണകവെള്ളം തളിച്ച് 'ശുദ്ധീകരിച്ചത്' ജാതീയ അധിക്ഷേപമാണെന്നും നിയമനടപടി വേണമെന്നും സിപിഎം.

Kerala Local Body Election 2025 Changaroth panchayat political row Dalit president insult allegation Muslim League cow dung issue
ചങ്ങരോത്ത് ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് ഓഫിസിൽ മുസ്‌ലിം ലീഗ് പ്രവർത്തകർ ചാണകവെള്ളം തളിച്ചതിന് ശേഷം (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 15, 2025 at 9:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കോഴിക്കോട്: യുഡിഎഫ് ഭരണം തിരിച്ചുപിടിച്ചതിന് പിന്നാലെ ചങ്ങരോത്ത് ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് ഓഫിസിൽ മുസ്‌ലിം ലീഗ് പ്രവർത്തകർ ചാണകവെള്ളം തളിച്ചത് രാഷ്ട്രീയ വിവാദമാകുന്നു. ദലിത് വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഭരിച്ച ഓഫിസ് ശുദ്ധീകരിക്കാനെന്ന പേരിൽ നടത്തിയ നടപടി ജാതീയ അധിക്ഷേപമാണെന്ന് ആരോപിച്ച് എൽഡിഎഫ് നേതൃത്വം രംഗത്തെത്തി.

കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷം സിപിഎം പേരാമ്പ്ര ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം ഉണ്ണി വേങ്ങേരിയായിരുന്നു ചങ്ങരോത്ത് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ്. യുഡിഎഫിൻ്റെ ഉറച്ച കോട്ടയായിരുന്ന പഞ്ചായത്തിൽ കഴിഞ്ഞതവണ അട്ടിമറി വിജയമാണ് എൽഡിഎഫ് നേടിയത്. എന്നാൽ ഇത്തവണത്തെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആകെയുള്ള 19 വാർഡുകളിൽ 10 സീറ്റുകൾ നേടി യുഡിഎഫ് ഭരണം തിരിച്ചുപിടിച്ചതോടെയാണ് വിവാദമായ വിജയാഘോഷം അരങ്ങേറിയത്. എൽഡിഎഫ് ഒൻപത് സീറ്റുകളിലായി ഒതുങ്ങി. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ചതിന് പിന്നാലെ പഞ്ചായത്ത് ഓഫിസിലെത്തിയ ഒരു കൂട്ടം മുസ്‌ലിം ലീഗ് പ്രവർത്തകർ ചാണകവെള്ളം തളിക്കുന്ന വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. വിജയത്തിൻ്റെ ആവേശത്തിൽ നടത്തിയ ഈ പ്രവൃത്തി മുൻ പ്രസിഡൻ്റിനെ ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ള സവർണ ഫ്യൂഡൽ വംശീയാധിക്ഷേപമാണെന്ന് എൽഡിഎഫ് ആരോപിച്ചു.

ഒരു ദലിത് ജനപ്രതിനിധി ഭരിച്ച ഓഫിസ് അശുദ്ധമായത് പോലെയാണ് അവർ ചാണകവെള്ളം തളിച്ച് ശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ കേട്ടുകേൾവിയില്ലാത്ത നടപടിയാണെന്നും ജാതീയമായ ഉച്ചനീചത്വം ഇപ്പോഴും മനസ്സിൽ കൊണ്ടുനടക്കുന്നവരുടെ ക്രൂരമായ പ്രകടനമാണിതെന്നും സിപിഎം പ്രാദേശിക നേതാക്കൾ കുറ്റപ്പെടുത്തി. പേരാമ്പ്ര നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ തന്നെ ശ്രദ്ധേയനായ ദലിത് നേതാവാണ് ഉണ്ണി വേങ്ങേരി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണകാലയളവിൽ ചങ്ങരോത്ത് പഞ്ചായത്തിൽ ഒട്ടേറെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നു. അഞ്ച് വർഷം മികച്ച രീതിയിൽ പഞ്ചായത്തിനെ നയിച്ച പ്രസിഡൻ്റ് പടിയിറങ്ങിയ ഉടൻ തന്നെ ഇത്തരമൊരു ശുദ്ധീകരണം നടത്തിയത് ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തോടുള്ള വെല്ലുവിളിയായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെയും സിപിഎമ്മിൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ പേരാമ്പ്രയിലും ചങ്ങരോത്തും വൻ പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങൾ നടന്നു. നവോത്ഥാന കേരളത്തിന് അപമാനകരമായ വിധത്തിൽ തൊട്ടുകൂടായ്മയും തീണ്ടിക്കൂടായ്മയും തിരികെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമമാണ് ലീഗ് പ്രവർത്തകർ നടത്തിയത്. കേവലം ഒരു രാഷ്ട്രീയ വിജയാഘോഷം എന്നതിലുപരി കൃത്യമായ ജാതിവെറിയാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്നാണ് ഉയരുന്ന പ്രധാന വിമർശനം. സാധാരണഗതിയിൽ വടക്കേയിന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മാത്രം കേട്ടുകേൾവിയുള്ള ഇത്തരം ജാതീയമായ അധിക്ഷേപ രീതികൾ കേരളത്തിൽ അരങ്ങേറിയത് സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരെയും ഞെട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വിവാദം ശക്തമായതോടെ മുസ്‌ലിം ലീഗ് നേതൃത്വം വിഷയത്തിൽ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. വിജയാഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ചില പ്രവർത്തകർ ചെയ്ത അതിരുവിട്ട നടപടിയാണിതെന്നും ഇതിന് ജാതീയമായ മാനമില്ലെന്നുമാണ് യുഡിഎഫ് കേന്ദ്രങ്ങൾ അനൗദ്യോഗികമായി വിശദീകരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ കസേരയിലിരുന്നാൽ ആ കസേരയും ഓഫിസും അശുദ്ധമാകുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന മാനസികാവസ്ഥയ്ക്കെതിരെ കർശന നിയമനടപടി വേണമെന്നാണ് ഉണ്ണി വേങ്ങേരിയുടെ ആവശ്യം. സാംസ്കാരിക കേരളത്തിന് അപമാനകരമായ ഈ സംഭവത്തിൽ പട്ടികജാതി പീഡന നിരോധന നിയമപ്രകാരം കേസെടുക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമായിട്ടുണ്ട്.

മനുഷ്യനെ ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും പേരിൽ വേർതിരിച്ചു കാണുന്ന പ്രാകൃത ബോധം ലീഗ് പ്രവർത്തകർ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നും സംഭവത്തിൽ മാപ്പ് പറയണമെന്നും വിവിധ ദലിത് സംഘടനകളും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഈ വിഷയത്തിൽ പട്ടികജാതി കമ്മിഷനും മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷനും പരാതി നൽകാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് സിപിഎം നേതൃത്വം. ജനാധിപത്യത്തിൽ ജയപരാജയങ്ങൾ സ്വാഭാവികമാണെങ്കിലും എതിരാളിയെ വ്യക്തിപരമായും ജാതീയമായും അധിക്ഷേപിക്കുന്ന പ്രവണത അവസാനിപ്പിക്കാൻ യുഡിഎഫ് നേതൃത്വം അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്ന ആവശ്യവും ഉയരുന്നുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ വിഷയം കൂടുതൽ രാഷ്ട്രീയപ്പോരിന് വഴിവയ്ക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്.

Also Read:- 'നല്ല കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ഇത്തവണ വോട്ട് ചെയ്തത് യുഡിഎഫിന്'; അവകാശവാദവുമായി വി ഡി സതീശൻ

TAGGED:

KERALA LOCAL BODY ELECTION 2025
CHANGAROTH PANCHAYAT POLITICAL ROW
DALIT PRESIDENT INSULT ALLEGATION
MUSLIM LEAGUE COW DUNG ISSUE
CASTE ROW HITS CHANGAROTH

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.