വിവരങ്ങൾ മറച്ചുവെച്ചെന്ന പരാതി: റിയാസിനെതിരെ കേസ് എടുക്കാനാവില്ലെന്ന് പൊലീസ്; ഹർജിയിൽ വിധി മെയ് ആറിന്
സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ വിവരങ്ങൾ മറച്ചുവെച്ചു എന്ന വിഷയത്തിൽ ക്രിമിനൽ കേസ് എടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് മ്യൂസിയം പൊലീസ്
Published : April 22, 2026 at 7:30 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നാമനിർദേശ പത്രികയിൽ വിവരങ്ങൾ മറച്ചുവെച്ചുവെന്നാരോപിച്ച് പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസിനും ഭാര്യയ്ക്കുമെതിരെ ക്രിമിനൽ കേസ് എടുക്കണമെന്ന ഹർജിയിൽ തിരുവനന്തപുരം ഒന്നാം ക്ലാസ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി മെയ് 6-ന് വിധി പറയും. കേസിൽ മ്യൂസിയം പൊലീസ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു.
സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ വിവരങ്ങൾ മറച്ചുവെച്ചു എന്ന വിഷയത്തിൽ ക്രിമിനൽ കേസ് എടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് മ്യൂസിയം പൊലീസ് കോടതിയെ അറിയിച്ചത്. ഇത് നിലനിൽക്കുന്നത് ഇലക്ഷൻ നിയമങ്ങളുടെ പരിധിയിലാണെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
ഇലക്ഷൻ നിയമപ്രകാരം കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട വിഷയങ്ങളിൽ പൊലീസിന് നേരിട്ട് കേസെടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും ഇത്തരം പരാതികൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ അധികാര പരിധിയിൽ വരുന്നതാണെന്നും പ്രോസിക്യൂഷന് വേണ്ടി എ പിപി കല്ലബള്ളി മനു കോടതിയിൽ വാദിച്ചു.
മന്ത്രിയുടെ ഭാര്യ സിഎംആർഎല്ലിൽ (CMRL) നിന്ന് കൈപ്പറ്റിയ 1.72 കോടി രൂപയുടെ വിവരം നാമനിർദേശ പത്രികയിൽ ബോധപൂർവം മറച്ചുവെച്ചു എന്നാണ് ഹർജിക്കാരനായ അഭിഭാഷകൻ നെയ്യാറ്റിൻകര നാഗരാജൻ്റെ വാദം.
ഇത് ഗുരുതരമായ കുറ്റമാണെന്നും ആയതിനാൽ ക്രിമിനൽ കേസെടുത്ത് അന്വേഷിക്കാൻ പൊലീസിന് നിർദേശം നൽകണമെന്നും ഹർജിക്കാരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. നേരത്തെ ഈ പരാതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ കോടതി പോലീസിനോട് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു.
ഇരുഭാഗത്തിൻ്റെയും പ്രാഥമിക വാദം കേട്ട കോടതി, ഹർജിയിൽ വിധി പറയുന്നതിനായി മെയ് 6-ലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചു. പൊലീസിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടും നിയമപരമായ വശങ്ങളും പരിശോധിച്ച ശേഷമായിരിക്കും കോടതിയുടെ അന്തിമ തീരുമാനം.
എക്സാലോജിക് – സിഎംആർഎൽ മാസപ്പടിഇടപാടു കേസിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെ മകളും മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസിൻ്റെ ഭാര്യയുമായ വീണ വിജയനെ പ്രതി ചേർത്ത് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചതോടെയാണ് കേസിൻ്റെ തുടക്കം. സേവനം നൽകാതെ 1.72 കോടി രൂപ കൈപ്പറ്റിയെന്നാണ് കേസ്. കള്ളപ്പണ നിരോധന നിയമപ്രകാരം എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അന്വേഷണം തുടരുന്നു. മാസപ്പടി കേസിൽ സിഎംആറില് നിന്നും കൈക്കൂലി കൈപ്പറ്റിയവരുടെ പേര് വിവരങ്ങൾ പുറത്ത് വിടണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബിജെപി സംസ്ഥാന ഉപാധ്യക്ഷൻ ഷോൺ ജോർജ് എസ്എഫ്ഐഒ കേസുകൾ പരിഗണിക്കുന്ന എറണാകുളം പ്രത്യേക കോടതിയിൽ നൽകിയ ഹർജിയില് വിധി പറയുന്നത് ഹൈകോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തിരുന്നു.
മാസപ്പടി കേസിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെ മകൾ വീണ വിജയൻ മൂന്നാം പ്രതിയാണ്. എസ്എഫ്ഐഒ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച കുറ്റപത്രത്തിനൊപ്പം 775 പേജുള്ള കേസ് ഡയറിയും ഹാജരാക്കിയിരുന്നു. ഇതിൽ മൂവായിത്തിൽ അധികം എൻട്രികളിലായി നിരവധി ആളുകൾ പണം കൈപ്പറ്റിയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ ഹർജിയിൽ വിധി പറയാനിരിക്കേയാണ് പ്രസ്തുത രേഖകൾ ഷോൺ ജോർജിന് കൈമാറരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സിഎംആര്എല് മാനേജ്മെൻ്റ് ഹൈകോടതിയിൽ നിന്നും സ്റ്റേ വാങ്ങിയത്.