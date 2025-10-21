കോടതിക്കുള്ളിലെ ദൃശ്യം പകർത്തി സിപിഎം വനിതാ നേതാവ്; കയ്യോടെ പിടികൂടി ജഡ്ജി, തൊട്ടുപിന്നാലെ പിഴയും ശിക്ഷയും
സിപിഎം പ്രവര്ത്തകനായ സി.വി ധനരാജിനെ വെട്ടിക്കൊന്ന കേസിലെ പ്രതികളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനായുള്ള പരേഡ് കോടതിയിൽ നടക്കവെയാണ് സിപിഎം വനിതാ നേതാവ് വീഡിയോ പകർത്തിയത്.
Published : October 21, 2025 at 8:28 PM IST
കണ്ണൂർ: കോടതിയിലെ വിചാരണ രംഗങ്ങൾ ഫോണിൽ പകർത്തിയ സിപിഎം വനിതാ നേതാവ് ജ്യോതിക്കെതിരെ നടപടിയുത്ത് കോടതി. സിപിഎം പ്രവര്ത്തകനായ സി.വി ധനരാജിനെ വെട്ടിക്കൊന്ന കേസിലെ പ്രതികളായ ആര്എസ്എസുകാരുടെ ചിത്രം എടുത്ത സിപിഎം വനിതാ നേതാവിന് കോടതിയുടെ കടുത്ത ശാസനവും പിഴയും ചുമത്തി.
സിപിഎം നേതാവും നഗരസഭ മുൻ ഉപാധ്യക്ഷയും നിലവിൽ വെള്ളൂർ ബാങ്ക് പ്രസിഡൻ്റുമാണ് കെ പി ജ്യോതി. തളിപ്പറമ്പ് അഡീഷണല് സെഷന്സ് കോടതിയിൽ നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവത്തിലെ സിപിഎം പ്രവര്ത്തകനായ സി.വി ധനരാജിനെ വെട്ടിക്കൊന്ന കേസിലെ വിചാരണയ്ക്കിടെയായിരുന്നു സംഭവം.
കൊല്ലപ്പെട്ട ധനരാജിന്റെ ഭാര്യ ബിജെപി പ്രവര്ത്തകരായ പ്രതികളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനായുള്ള പരേഡ് കോടതിയിൽ നടത്തി. കോടതിയുടെ ഉള്ളിൽ നടന്ന പരേഡിൻ്റെ വീഡിയോ വരാന്തയില് നിന്ന് ജ്യോതി മൊബൈലില് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കവെയാണ് സംഭവം ജഡ്ജിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. ഉടൻ തന്നെ തളിപ്പറമ്പ് ഡിവൈഎസ്പി യെ വിളിച്ചുവരുത്തി ജ്യോതിയ്ക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാന് നിര്ദേശിച്ചു
ജഡ്ജി കെ.എന് പ്രശാന്ത് ഫോൺ പിടിച്ചുവാങ്ങാന് പൊലീസിന് കർശന നിര്ദേശം നല്കി. തുടർന്ന് കോടതിയുടെ നിര്ദേശ പ്രകാരം ജ്യോതിയെ പൊലീസ് കയ്യോടെ പിടികൂടുകയും ഫോൺ വാങ്ങി വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് ജഡ്ജി പ്രശാന്തിന്റെ അതിരൂക്ഷ വിമര്ശനവും ഉണ്ടയി. "സാധാരണ പ്രവര്ത്തകയല്ല. പയ്യന്നൂര് നഗരസഭാ മുന് ഉപാധ്യക്ഷയായ വ്യക്തിയാണ് താങ്കൾ. അധികാരത്തിന്റെ ധാര്ഷ്ട്യം കാണിക്കരുത്, നഗരസഭാ ഉപാധ്യക്ഷയായ ആളാണെന്ന് ഓര്ക്കണം. കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്താല് മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ മേല്നോട്ടത്തില് അന്വേഷിക്കേണ്ട സംഭവമാണിത്" എന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.
രൂക്ഷ വിമര്ശനത്തിനു ശേഷം ശിക്ഷയായി അഞ്ചു മണിവരെ മണിവരെ കോടതിയില് നില്ക്കാനും ആയിരം രൂപ പിഴയടക്കാനും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. പിഴയടച്ച് അഞ്ച് മണിയ്ക്ക് ശേഷം ഫോണ് കൈപ്പറ്റാമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു. എന്നാല് പിഴയടയ്ക്കാൻ കൈയ്യില് പണമില്ലെന്ന് ജ്യോതി പറഞ്ഞതോടെ ഒരു മാസം തടവുശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് കോടതി മറുപടി നൽകി. ഇതോടെ പിഴയടച്ച് തടിയൂരാമെന്ന നിലയിലെത്തി ജ്യോതി. 2016 ജൂലൈ 11നാണ് കണ്ണൂർ പയ്യന്നൂര് കാരന്താട്ട് സ്വദേശിയായ ധനരാജിനെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയത്. സംഭവത്തില് ബിജെപി, ആര്എസ്എസ് പ്രവര്ത്തകരായ 20 പ്രതികളാണുള്ളത്.
