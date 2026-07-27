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സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ വഴി അധിക്ഷേപം; അൻസിബയുടെ പരാതിയിൽ കോടതി നേരിട്ട് മൊഴിയെടുക്കും

സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ തന്നെ അധിക്ഷേപിച്ചെന്ന അൻസിബയുടെ പരാതിയിൽ കോടതി നേരിട്ട് മൊഴിയെടുക്കും.

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Ansiba Hassan (Movie Poster)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 27, 2026 at 3:12 PM IST

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എറണാകുളം: സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ തന്നെ അപമാനിക്കുകയും അധിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തെന്ന പരാതിയിൽ പൊലീസ് കേസെടുത്തില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നടി അൻസിബ ഹസൻ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ എറണാകുളം ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി നേരിട്ട് മൊഴിയെടുക്കും. അടുത്ത മാസം 29ന് മൊഴി നൽകുന്നതിനായി നേരിട്ട് ഹാജരാകാൻ കോടതി നടിയോട് നിർദേശിച്ചു.

നടി ലക്ഷ്‌മിപ്രിയ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കെതിരെയാണ് അൻസിബ പാലാരിവട്ടം പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ഈ പരാതി മാനനഷ്‌ടത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ മാത്രം വരുന്നതാണെന്നും കേസെടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നുമാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചത്. വേണമെങ്കിൽ പരാതിക്കാരിക്ക് മാനനഷ്ടത്തിന് കോടതിയെ സമീപിക്കാമെന്ന നിലപാടാണ് പൊലീസ് സ്വീകരിച്ചത്. എന്നാൽ തൻ്റെ പരാതി കേവലം മാനനഷ്ടമല്ലെന്നും സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ചതിനാണ് കേസ് എടുക്കേണ്ടതെന്നും അൻസിബ കോടതിയിൽ ശക്തമായി വാദിച്ചിരുന്നു.

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'അമ്മ' കേസും കോടതിയിൽ

'അമ്മ' അഡ്ഹോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനം തടയാൻ കാരണമായ ശ്വേതാ മേനോൻ്റെ ഹർജിയിൽ, കമ്മിറ്റിയുമായി മുന്നോട്ടുപോകാൻ താത്‌പര്യമില്ലെന്ന് രമേഷ് പിഷാരടി കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ഈ കേസിൽ കക്ഷി ചേരാൻ അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് അൻസിബ നൽകിയ അപേക്ഷ എറണാകുളം മുൻസിഫ് കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും. അഡ്ഹോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനം തടഞ്ഞ ഉത്തരവ് പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നും തൻ്റെ ഭാഗം കൂടി കേൾക്കണമെന്നുമാണ് അൻസിബയുടെ ആവശ്യം.

പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെയും നിയമനടപടി

സ്വീകരിച്ച പരാതിയിൽ തുടർ നടപടികൾ എടുക്കാതിരുന്ന പാലാരിവട്ടം എസ്എച്ച്ഒ, കൊച്ചി സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മീഷണർ എന്നിവർക്കെതിരെയും അൻസിബ ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ചെന്ന ഗുരുതരമായ പരാതി ലഭിച്ചിട്ടും നടപടിയെടുക്കാതിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്നാണ് ഹർജിയിലെ ആവശ്യം. അൻസിബയുടെ ഹർജിയിൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി പൊലീസ് മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് വിശദീകരണം തേടിയിട്ടുണ്ട്.

പൊലീസ് റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച ശേഷം ഈ ഹർജിയിൽ അടുത്ത മാസം അഞ്ചിന് വാദം കേൾക്കും. മുമ്പും സമാനമായ രീതിയിൽ മറ്റ് രണ്ട് സ്റ്റേഷനുകളിൽ അൻസിബ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. നടൻ ടിനി ടോമിനെതിരെ കടവന്ത്ര പൊലീസിലും നടി ലക്ഷ്‌മി പ്രിയ, ഭർത്താവ്, എസ്ഐ രേഷ്‌മ എന്നിവർക്കെതിരെ ഹിൽപാലസ് പൊലീസിലും നൽകിയ പരാതികളിൽ കോടതി നിർദേശപ്രകാരം കേസെടുത്തിരുന്നു. പാലാരിവട്ടം സ്റ്റേഷനിൽ നൽകിയ മൂന്നാമത്തെ പരാതിയിലാണ് പൊലീസ് കേസെടുക്കാൻ തയാറാകാതിരുന്നത്. ഈ സംഭവങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ നടി ശ്വേതാ മേനോനും പങ്കുണ്ടെന്ന് അൻസിബ ആരോപിക്കുന്നു.

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COURT ANSIBA SOCIAL MEDIA ABUSE

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