ETV Bharat / state

'പ്രതി ഒളിവിലെങ്കിൽ ദിവസവും വീഡിയോ വരുന്നത് എങ്ങനെ?'; ഷാജൻ സ്‌കറിയയെ അറസ്‌റ്റ് ചെയ്യാത്തില്‍ കോടതിയുടെ വിമര്‍ശനം

ഡോ. ജോജോ ജോസഫിനെതിരെ ചികിത്സാ പിഴവ് ആരോപിച്ച് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിനായി ഫോൺ ചോർത്തി വാർത്തകൾ നൽകി എന്ന കേസില്‍ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കവെയായിരുന്നു കടവന്ത്ര പൊലീസിനും ഷാജനുമെതിരെ കോടതിയുടെ പരാമർശങ്ങൾ

SHAJAN SKRIAH IN PHONE TAPPING CASE
ഷാജൻ സ്‌കറിയ (Facebook.com)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 28, 2026 at 4:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

എറണാകുളം: ഫോൺ ചോർത്തൽ കേസിൽ മറുനാടൻ മലയാളി എഡിറ്റർ ഷാജൻ സ്‌കറിയയ്‌ക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി എറണാകുളം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി. നിരന്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരാളെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതെന്ന് കോടതി ചോദിച്ചു. ഷാജൻ സ്‌കറിയ സമർപ്പിച്ച മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കവെയായിരുന്നു കടവന്ത്ര പൊലീസിനും ഷാജനുമെതിരെ കോടതിയുടെ പരാമർശങ്ങൾ.

പ്രതി ഒളിവിലാണെന്ന പൊലീസിൻ്റെ വാദത്തെ കോടതി ചോദ്യം ചെയ്തു. ഒളിവിലുള്ള ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ് ദിവസവും യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കോടതി ആരാഞ്ഞു. കാൻസർ രോഗവിദഗ്ധനായ ഡോ. ജോജോ ജോസഫിൻ്റെ ഫോൺ അനധികൃതമായി ചോർത്തിയെന്ന പരാതിയിൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്ന കടവന്ത്ര പൊലീസിനോടാണ് കോടതി വിശദീകരണം തേടിയത്.

ഡോ. ജോജോ ജോസഫിനെതിരെ ചികിത്സാ പിഴവ് ആരോപിച്ച് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിനായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോൺ ചോർത്തി വാർത്തകൾ നൽകി എന്നതാണ് നിലവിലെ കേസ്. എന്നാൽ കേസിനു പിന്നിൽ വലിയ ഗൂഢാലോചനകൾ ഉണ്ടെന്ന് പരാതിക്കാരൻ ആരോപിക്കുന്നു. ഡോക്ടർ ജോജോ ജോസഫിനെതിരെ നടത്തിയ അപകീർത്തികരമായ പരാമർശങ്ങൾ, ഭീഷണിപ്പെടുത്തൽ, പണം തട്ടാൻ ശ്രമിച്ചു തുടങ്ങിയ പരാതികളിലും ഷാജനെതിരെ നിലവിൽ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വീഡിയോ ഇറക്കാതിരിക്കാൻ പണം ആവശ്യപ്പെടുകയും പണം നൽകാത്തതിനെ തുടർന്ന് അപകീർത്തികരമായ വീഡിയോ പ്രചരിപ്പിച്ചുവെന്നുമാണ് ഡോ ജോജോ ഷാജനെതിരെ ആരോപണമുന്നയിച്ചത്. തൻ്റെ കാൽ വെട്ടണമെന്ന് ഷാജൻ സ്കറിയ ആഹ്വാനം ചെയ്തുവെന്ന ഡോക്ടറുടെ പരാതിയിലും പൊലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു.

എറണാകുളം ജില്ലയിൽ മാത്രം ഷാജൻ സ്‌കറിയക്കെതിരെ പുതുതായി നാല് കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സമാനമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കോടതി ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത്. മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് കോടതി ഫെബ്രുവരി ഏഴിലേക്ക് മാറ്റി.

അതേസമയം വിദേശ മലയാളിയും വ്യവസായിയുമായ വനിതയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തി വാർത്ത നൽകിയ കേസിൽ ഷാജൻ സ്കറിയയെ തിരുവനന്തപുരം സൈബർ ക്രൈം പൊലീസ് അറസ്റ്റ്‌ ചെയ്തിരുന്നു. യുഎഇ‍യിൽ വ്യവസായിയായ വനിതയ്ക്കെതിരെ അപകീർത്തികരവും മോശം ഭാഷകളുമുപയോഗിച്ചുള്ള വീഡിയോ മറുനാടൻ മലയാളിയുടെ യൂട്യൂബിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചുവെന്നതായിരുന്നു പരാതി. തുടര്‍ന്ന് യൂട്യൂബ് ചാനലില്‍ നിന്ന് സ്ത്രീ വിരുദ്ധ വീഡിയോ ഏഴ് ദിവസത്തിനകം നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് കോടതിയുടെ കര്‍ശന നിര്‍ദേശം ഷാജന്‍ സ്കറിയയ്ക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു. സ്ത്രീ വിരുദ്ധ വീഡിയോ യൂട്യൂബ് ചാനലില്‍ തുടര്‍ന്നും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് വിലക്കി എറണാകുളം അഡീഷണല്‍ സെഷന്‍സ് കോടതിയു ഉത്തരവ് ഇടുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

Also Read:എം ആർ അജിത് കുമാറിനെതിരായ അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദന കേസ്: പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി തേടിയുള്ള ഹർജി തള്ളി

TAGGED:

SHAJAN SKRIAH
PHONE TAPPING CASE
MARUNADAN MALAYALI
DR JOJO JOSEPH
SHAJAN SKRIAH IN PHONE TAPPING CASE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.