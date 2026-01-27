ETV Bharat / state

ദീപക്കിന്‍റെ ആത്മഹത്യ; ഷിംജിതയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി, ജയിലില്‍ തുടരും

ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യം ചെയ്ത പ്രതിക്ക് ജാമ്യം നല്‍കിയാല്‍ അതു സമൂഹത്തില്‍ തെറ്റായ സന്ദേശം നല്‍കുമെന്ന പ്രോസിക്യൂഷന്‍ വാദവും കോടതി അംഗീകരിച്ചു.

SHIMJITHA MUSTAFA DEEPAK COURT BAIL
Deepak, Shimjitha Mustafa (Facebook.com)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 27, 2026 at 12:15 PM IST

കോഴിക്കോട്: ബസിനുള്ളിൽ വെച്ച് യുവാവിനെ അപമാനിക്കുകയും വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതിനെത്തുടർന്ന് യുവാവ് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത കേസിൽ പ്രതി ഷിംജിത മുസ്തഫയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ കുന്ദമംഗലം ജുഡീഷ്യൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതി തള്ളി.

പ്രതിക്ക് ജാമ്യം നൽകുന്നത് കേസിലെ നിർണായകമായ തുടരന്വേഷണത്തെ ബാധിക്കുമെന്നും ആത്മഹത്യാ പ്രേരണയുൾപ്പെടെയുള്ള അതീവ ഗുരുതരമായ വകുപ്പുകൾ നിലനിൽക്കുമെന്നുമുള്ള പ്രൊസിക്യൂഷൻ വാദങ്ങൾ കോടതി പൂർണമായും അംഗീകരിച്ചു. ഒപ്പം, ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യം ചെയ്ത പ്രതിക്ക് ജാമ്യം നല്‍കിയാല്‍ അതു സമൂഹത്തില്‍ തെറ്റായ സന്ദേശം നല്‍കുമെന്ന പ്രോസിക്യൂഷന്‍ വാദവും കോടതി അംഗീകരിച്ചു. നിലവിൽ 14 ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഷിംജിത മഞ്ചേരി ജയിലിലാണുള്ളത്.

ബസ് യാത്രയ്ക്കിടെ കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയായ ദീപക് തന്നോട് മോശമായി പെരുമാറി എന്ന് ആരോപിച്ച് ഷിംജിത ദൃശ്യങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കുകയും അത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ വീഡിയോ വൈറലായതോടെ ദീപക്കിന് നേരെ അതിരൂക്ഷമായ സൈബർ ആക്രമണമാണ് ഉണ്ടായത്. ഡിജിറ്റൽ ഇടങ്ങളിലെ അപമാനവും കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളും സഹിക്കവയ്യാതെയാണ് ദീപക് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. എന്നാൽ പിന്നീട് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ദീപക് നിരപരാധിയാണെന്നും സാഹചര്യങ്ങൾ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നുവെന്നും വ്യക്തമായി.

ദീപക്കിന്‍റെ മരണത്തിന് കാരണം ഷിംജിതയുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റാണെന്ന് കാണിച്ച് മാതാപിതാക്കൾ സിറ്റി പൊലീസ് മേധാവിക്കും കലക്ടർക്കും പരാതി നൽകിയിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്ന് ഒളിവിൽ പോയ ഷിംജിതയെ സൈബർ സെല്ലിന്‍റെ സഹായത്തോടെ വടകരയിലെ ബന്ധു വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് മെഡിക്കൽ കോളജ് പൊലീസ് പിടികൂടിയത്. ആത്മഹത്യാ പ്രേരണാക്കുറ്റം (ബിഎൻഎസ് 108), ഐടി ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ, അപകീർത്തിപ്പെടുത്തൽ എന്നീ വകുപ്പുകളാണ് ഇവർക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്.

മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഇൻസ്പെക്ടർ ബൈജു കെ. ജോസിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പൊലീസ് സംഘം ഗോവിന്ദപുരത്തെ വീട്ടിലെത്തി ദീപക്കിന്‍റെ അമ്മ കന്യകയുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

വൈറലാകാൻ വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വകാര്യതയെയും അന്തസ്സിനെയും ഹനിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഈ സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ കേരള പൊലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയുള്ള 'ഡിജിറ്റൽ വിചാരണ' ഒരാളുടെ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ തകർക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വലിയ ചർച്ചകൾക്കും ദീപക്കിന്‍റെ മരണം കാരണമായിട്ടുണ്ട്.

