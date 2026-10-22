നെടുമ്പാശേരി മിനി കൂപ്പർ അപകടം; സുഹൈലിനെ സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന ഹർജി കോടതി തള്ളി
സുരക്ഷാ കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് സുഹൈലിനെ സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹർജി നൽകിയത്
By PTI
Published : October 22, 2026 at 1:56 PM IST
എറണാകുളം: നെടുമ്പാശേരിയിൽ മൂന്ന് പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ മിനി കൂപ്പർ കാർ അപകടക്കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി സുഹൈലിനെ സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന ഹർജി കോടതി തള്ളി. കാക്കനാട് ബോർസ്റ്റൽ സ്കൂൾ സൂപ്രണ്ട് സമർപ്പിച്ച ഹർജിയാണ് അങ്കമാലി ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് സംയുക്ത എം. കെ. തള്ളിയത്. സുരക്ഷാ കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് സുഹൈലിനെ സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹർജി നൽകിയത്.
18നും 21നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള തടവുകാരെ പാർപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് കാക്കനാട്ടെ ബോർസ്റ്റൽ സ്കൂൾ. ഇവിടെ സുഹൈലിനെ തുടർന്നും പാർപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുരക്ഷാ ആശങ്കകളാണ് സൂപ്രണ്ട് കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയത്. എന്നാൽ ഹർജി പരിശോധിച്ച കോടതി ആവശ്യം അംഗീകരിച്ചില്ല. മിനി കൂപ്പർ അപകടക്കേസിലെ പ്രതിയായ സുഹൈലിനെ ബോർസ്റ്റൽ സ്കൂളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച നടപടിക്കെതിരെ നേരത്തെയും വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു.
അപകടത്തിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം
ഞായറാഴ്ച (ഒക്ടോബർ 11) പുലർച്ചെ രണ്ടു മണിക്ക് ശേഷം കൊച്ചി എയർപോർട്ടിലെത്തുന്ന സുഹൃത്തിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനായിരുന്നു സുഹൈൽ മിനി കൂപ്പർ വാഹനവുമായി എത്തിയത്. മദ്യപിച്ച് അമിത വേഗതയിലെത്തിയ സുഹൈൽ ഓടിച്ച മിനി കൂപ്പർ വിമാനത്താവള റോഡിലെത്തി ചായ കുടിച്ച് മടങ്ങുകയായിരുന്ന മൂവർ സംഘത്തിൻ്റെ ഇരുചക്ര വാഹനത്തിന് നേരെയാണ് പാഞ്ഞുകയറിയത്. രണ്ട് യുവതികളും ഒരു യുവാവും റോഡിലേക്ക് തെറിച്ച് വീഴുകയും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റതിനെത്തുടർന്ന് മൂവരും സംഭവസ്ഥലത്ത് വച്ച് തന്നെ മരിച്ചിരുന്നു.
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അപകടത്തിന് ശേഷം സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്നും ഓടിരക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച പ്രതിയെ നാട്ടുകാർ ചേർന്ന് പിടികൂടി. നാട്ടുകാരുമായി തട്ടിക്കയറാൻ ശ്രമിച്ച പ്രതിയെ പിന്നീട് പൊലീസ് സംഘത്തിന് കൈമാറി. പ്രതി മദ്യപിച്ചിരുന്നുവെന്നും മറ്റു ലഹരിവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനകളിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുമെന്നും ആലുവ പൊലീസ് അറിയിച്ചിരുന്നു. അപകടത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടമായ മൂവരും ഏവിയേഷൻ കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കി ജോലിക്കായി തൃക്കാക്കരയിലെ സ്ഥാപനത്തിൽ പാർട്ട് ടൈം ജോലി ചെയ്തുവരികയായിരുന്നു. കർണാടക സുള്ളിയ സ്വദേശി ഇയാസ് (21), പാലക്കാട് മണ്ണാർക്കാട് സ്വദേശി ഗോപിക (22), വയനാട് സ്വദേശി ദേവിക (21) എന്നിവരാണ് അപകടത്തിൽ ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
ദേവികയുടെ വീട്ടിലെത്തി അന്വേഷണസംഘം; കുടുംബത്തിൻ്റെ മൊഴിയെടുത്തു
അപകടത്തിൽ മരിച്ചവരിൽ ഒരാളായ വയനാട് കൽപ്പറ്റ സ്വദേശിനി ദേവികയുടെ വീട്ടിൽ വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ അഞ്ചംഗ അന്വേഷണസംഘം സന്ദർശനം നടത്തി. ഒരു മണിക്കൂറിലധികം സമയം കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി സംസാരിച്ച സംഘം അവരുടെ മൊഴികൾ രേഖപ്പെടുത്തിയതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് സന്ദർശനം.അപകടത്തിനു പിന്നാലെ ദേവികയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ നീതി ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷ മാധ്യമങ്ങളോട് പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. കേസിൽ നിർണായകമായ തെളിവുകളെല്ലാം അന്വേഷണസംഘം ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് തങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയെന്നും കുടുംബം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
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