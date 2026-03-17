മുള്ളൻ പന്നിയെ തല്ലിക്കൊന്ന കേസ്: വെള്ളനാട് ശശിയുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി കോടതി
വെള്ളനാട് പഞ്ചായത്തിലെ ഒരു വീട്ടിൽ മുള്ളൻപന്നി എത്തിയപ്പോഴാണ് ശശി തല്ലിക്കൊന്നത്. ഇരുമ്പ് ദണ്ഡ് ഉപയോഗിച്ച് തലയ്ക്കടിച്ചുകൊല്ലുകയായിരുന്നു.
Published : March 17, 2026 at 8:15 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: മുള്ളൻപന്നിയെ തല്ലിക്കൊന്ന കേസിൽ വെള്ളനാട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് വെള്ളനാട് ശശിയുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി കോടതി. ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ജോലിയിൽ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തി ചെയ്ത പ്രവ്യത്തി ചെറുതായി കാണാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. ജീവൻ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്ത പ്രവ്യത്തി എന്നാണ് ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ പ്രതിഭാഗം വാദം. തിരുവനന്തപുരം സെഷൻസ് കോടതിയാണ് കേസ് പരിഗണിക്കുക.
വീടിനുള്ളിൽ കയറിയ മുള്ളൻപന്നിയെ അടിച്ചുകൊന്ന സംഭവത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ മാസം ശശിക്കെതിരെ വനം വകുപ്പ് കേസെടുത്തത്. സംരക്ഷിത ജീവി ഇനത്തിൽപ്പെടുന്ന മുള്ളൻപന്നിയെ തല്ലിക്കൊന്നതിനെത്തുടർന്ന് പരുത്തിപ്പള്ളി വനം വകുപ്പാണ് വെള്ളനാട് ശശിക്കെതിരെ കേസെടുത്തത്. പിന്നാലെ വെള്ളനാട് ശശി ഒളിവിൽ പോകുകയായിരുന്നു.
ഫെബ്രുവരി 28 ന് വെള്ളനാട് പഞ്ചായത്തിലെ ഒരു വീട്ടിൽ മുള്ളൻപന്നി എത്തിയപ്പോഴാണ് ശശി മുള്ളൻപന്നിയെ തല്ലിക്കൊന്നത്. വനംവകുപ്പിനെ വെല്ലുവിളിച്ച് മുള്ളൻ പന്നിയെ ഇരുമ്പ് ദണ്ഡ് ഉപയോഗിച്ച് തലയ്ക്കടിച്ചുകൊല്ലുകയായിരുന്നു.
നിരന്തരം വിവാദത്തിൽപ്പെടുന്നയാളാണ് വെള്ളനാട് ശശി എന്നാണ് പൊതുവിലുള്ള വിലയിരുത്തൽ. അന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനായി വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പഞ്ചായത്ത് ഓഫിസിൽ എത്തിയപ്പോൾ ശശി പഞ്ചായത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. തുടർന്ന് അന്നേ ദിവസം ശശി പങ്കെടുക്കേണ്ട വെള്ളനാട് സ്കൂളിലെ പരിപാടി സ്ഥലത്തും ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്തി. എന്നാൽ അവിടെ നിന്നും ശശിയെ കണ്ടെത്താനായില്ല.
തുടർന്ന് ഒളിവിലെന്ന് വനംവകുപ്പ് അറിയിച്ചിരുന്ന വെള്ളനാട് ശശി കഴിഞ്ഞ ദിവസം സെക്രട്ടേറിയേറ്റിൽ എത്തിയത് വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു. എന്നാൽ വെള്ളനാട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റും സിപിഎം നേതാവുമായ വെള്ളനാട് ശശിയെ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ലോഡ്ജിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നില്ല എന്നതും ചർച്ചയായിരുന്നു.
മറ്റ് കേസുകൾ
വനിതാ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയെ മുറിയിൽ പൂട്ടിയിട്ടെന്ന പരാതിയും മുൻപ് ശശിക്കെതിരെ ഉയര്ന്നിരുന്നു വന്നിരുന്നു. ഈ സംഭവത്തിൽ വെള്ളനാട് ശശി 2024 സെപ്തംബറിൽ പത്തനംതിട്ടയിൽ വെച്ച് അറസ്റ്റിലായിരുന്നു. കൂടാതെ കടയില് അതിക്രമിച്ചു കയറി സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും മർദിച്ച സംഭവത്തിലും തട്ടുകടയുടെ ബോര്ഡ് റോഡില്നിന്നു മാറ്റുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള തർക്കത്തിലും പൊലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു.
2021ൽ ഉദ്ഘാടനത്തിന് ക്ഷണിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ആശുപത്രി സബ് സെൻ്ററിൻ്റെ ശിലാഫലകം അടിച്ചു തകർത്ത കേസിലും വെള്ളനാട് ശശി അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട്. തന്നോട് സമ്മതം ചോദിക്കാതെ ഫ്ലക്സ് ബോർഡിൽ നൽകിയ സ്വന്തം ചിത്രം വെട്ടിയെടുത്ത് വെള്ളനാട് ശശി പ്രതിഷേധിച്ചതും 2021ൽ തന്നെയായിരുന്നു. പഞ്ചായത്ത് ഓഫിസിന് മുന്നിലും വെള്ളനാട് ജംങ്ഷനിലും സ്ഥാപിച്ച ബോർഡുകളിൽ നിന്നാണ് ചിത്രം വെട്ടിയെടുത്തത്. ഔദ്യോഗിക വാഹനം വിട്ടു നൽകാത്തതിന് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയെ വഴിയിൽ തടഞ്ഞ വാർത്തയും പുറത്തുവന്നിരുന്നു.
