ലൈംഗിക പീഡനക്കേസ്; കോൺഗ്രസ് കൗൺസിലർ പ്രശോഭിൻ്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി കോടതി
Published : April 17, 2026 at 5:20 PM IST
പാലക്കാട്: യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവും കൗൺസിലറുമായ പ്രശോഭ് വത്സൻ്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ കോടതി തള്ളി. ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന പാലക്കാട് നഗരസഭാ കൗൺസിലർ പ്രശോഭ് വത്സനാണ് കോടതിയിൽ നിന്നും തിരിച്ചടി നേരിട്ടത്.
മണ്ണാർക്കാട് പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ പ്രത്യേക കോടതിയാണ് ജാമ്യാപേക്ഷ നിരസിച്ചത്. യുവതിയുടെ ജാതി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പീഡനം നടത്തിയതെന്നും, പ്രതി ഒളിവിൽ കഴിയുന്നത് ഗൗരവകരമാണെന്നുമുള്ള പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദം കോടതി അംഗീകരിച്ചു. പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ രാജീവ് നടക്കാവിൽ പ്രോസിക്യൂഷന് വേണ്ടി ഹാജരായി.
നഗരസഭയിലെ 24 -ാം വാർഡ് കൗൺസിലറാണ് പ്രശോഭ്. ജോലി വാഗ്ദാനം നൽകി പ്രശോഭ് പീഡിപ്പിചെന്നാണ് യുവതിയുടെ പരാതി. ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ കോഴ്സ് പഠിക്കാൻ പാലക്കാട്ടെത്തിയ താനുമായി സൗഹൃദം സ്ഥാപിച്ച ഇയാൾ താമസസ്ഥലത്തും കാറിലും പിന്നീട് ഹോട്ടലിലും കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ചെന്ന് പരാതിയിൽ പറയുന്നു.
ഗർഭിണിയാണെന്ന് അറിയിച്ചപ്പോൾ ഗർഭഛിദ്ര മരുന്ന് കഴിക്കാൻ നിർബന്ധിച്ചു. എംഎൽഎ, എംപി എന്നിവരുമായി നല്ല ബന്ധമാണെന്ന് പറയുകയും അവരുമായി നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോ ഇയാൾകാണിച്ചുതന്നതായും പരാതിയിൽ പറയുന്നു. പരാതി നൽകിയശേഷം പ്രശോഭ് ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കിയെന്നും മൊഴിയിൽ പറയുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലൈംഗിക പീഡനക്കേസുകൾ നേരിടുന്ന പാലക്കാട്ടെ കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിൻ്റെ അടുത്ത അനുയായിയാണ് പ്രശോഭ്. പീഡനപരാതി വന്നയുടനെ 15 ദിവസം ഒളിവിൽ പോയ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ പിന്നെ പൊങ്ങിയത് കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രശോഭിന് വോട്ട് ചെയ്യാൻവേണ്ടിയായിരുന്നു. രാഹുൽ ജയിൽമോചിതനായി പാലക്കാട്ട് വന്നപ്പോൾ സ്വീകരണമൊരുക്കിയതും പ്രശോഭായിരുന്നു.
രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലുമായി അടുത്ത സൗഹൃദമുള്ള പ്രശോഭ് രാഹുൽ ഒളിവിൽപ്പോയ അതേ രീതിയാണ് പിന്തുടരുന്നത്. എംപിമാരായ വി കെ ശ്രീകണ്ഠൻ, ഷാഫി പറമ്പിൽ എന്നിവരുടെ പേര് പറഞ്ഞ് പ്രശോഭ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നും ഷാഫിയെ വീഡിയോകോൾ ചെയ്ത് തന്നെ കാണിച്ചെന്നും യുവതി പൊലീസിന്
മൊഴിനൽകിയതിനാൽ ഒളിവിൽപ്പോകാൻ ഇവർ പ്രശോഭിന് സഹായം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോയെന്നും പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.
അതേസമയം ലൈംഗികാതിക്രമ പരാതിയിൽ കേസെടുത്തതിന് പിന്നാലെ കൗൺസിലർ പ്രശോഭിനെ കോൺഗ്രസ് പുറത്താക്കിയിരുന്നു. പ്രശോഭിനെതിരായ ലൈംഗികാതിക്രമ പരാതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ പാർട്ടിക്കും മുന്നണിക്കും ദോഷമുണ്ടാക്കിയെന്നാണ് പാർട്ടിയുടെ വിലയിരുത്തൽ. കെപിസിസി നേതൃത്വത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് പ്രശോഭിനെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയത്.
