കൂടത്തിൽ തറവാട്ടിലെ ജയമാധവൻ നായർ കൊലക്കേസ്; മുഖ്യപ്രതി രവീന്ദ്രൻ നായരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി കോടതി
കോടികൾ മതിക്കുന്ന കൂടത്തിൽ കുടുംബത്തിൻ്റെ പൈതൃകസ്വത്തുക്കൾ വ്യാജരേഖകളുണ്ടാക്കി കൈക്കലാക്കാൻ പ്രതി ആസൂത്രിതമായി നടത്തിയ കൊലപാതകമാണിതെന്നാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൻ്റെ പ്രാഥമിക കണ്ടെത്തൽ
Published : October 29, 2026 at 5:54 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: തലസ്ഥാനത്തെ നടുക്കിയ കരമന കൂടത്തിൽ തറവാട്ടിലെ ജയമാധവൻ നായർ വധക്കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി രവീന്ദ്രൻ നായരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ കോടതി തള്ളി. പ്രതിക്കെതിരെ പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ കൃത്യമായ തെളിവുകളുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തിരുവനന്തപുരം ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയാണ് ഹർജി നിരസിച്ചത്. കൊലപാതകം പോലെയുള്ള ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ വിചാരണക്കോടതിയാണ് ജാമ്യം പരിഗണിക്കേണ്ടതെന്ന പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ സുപ്രധാന വാദവും കോടതി അംഗീകരിച്ചു.
താങ്കൾ നിരപരാധിയാണെന്നും കേസിൽ മനഃപൂർവം പ്രതിചേർത്തതാണെന്നുമുള്ള രവീന്ദ്രൻ നായരുടെ വാദങ്ങൾ കോടതി മുഖവിലയ്ക്കെടുത്തില്ല. കോടികൾ മതിക്കുന്ന കൂടത്തിൽ കുടുംബത്തിൻ്റെ പൈതൃകസ്വത്തുക്കൾ വ്യാജരേഖകളുണ്ടാക്കി കൈക്കലാക്കാൻ പ്രതി ആസൂത്രിതമായി നടത്തിയ കൊലപാതകമാണിതെന്നാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൻ്റെ പ്രാഥമിക കണ്ടെത്തൽ.
കേരളമാകെ ഭീതിപടർത്തിയ കൂടത്തായി പരമ്പരക്കൊലകൾക്ക് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് കാലടിയിലെ കൂടത്തിൽ കുടുംബത്തിലെ ദുരൂഹമരണങ്ങളിലും പുനരന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ബന്ധുക്കൾ പൊലീസിനെ സമീപിക്കുന്നത്. 1991 മുതൽ 2017 വരെയുള്ള കാലയളവിലാണ് കൂടത്തിൽ തറവാട്ടിലെ ഏഴുപേർ വിവിധ സമയങ്ങളിലായി മരിച്ചത്. ഗോപിനാഥൻ നായർ, ഭാര്യ സുമുഖിയമ്മ, മക്കളായ ജയശ്രീ, ജയബാലകൃഷ്ണൻ, ജയപ്രകാശ് എന്നിവർക്കുപുറമേ ഗോപിനാഥൻ നായരുടെ ജ്യേഷ്ഠൻമാരായ നാരായണപിള്ളയുടെയും വേലുപ്പിള്ളയുടെയും മക്കളായ ജയമാധവൻ നായരും ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായരുമാണ് മരിച്ചത്.
എന്നാൽ ജയമാധവൻ നായരുടെ മരണമാണ് നിർണായകമായത്. ജയപ്രകാശിൻ്റെയും ജയശ്രീയുടെയും മരണങ്ങളും അസ്വാഭാവികമായിരുന്നു. 2017 ഏപ്രിൽ രണ്ടിനാണ് ജയമാധവൻ നായരെ മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. കട്ടിളപ്പടിയിൽ തട്ടിവീണ് തലയ്ക്കു പരിക്കേറ്റതിനെത്തുടർന്നാണ് മരണമെന്നായിരുന്നു കാര്യസ്ഥനായിരുന്ന രവീന്ദ്രൻ നായർ ആദ്യം മൊഴിനൽകിയത്. മരണകാരണം തലയ്ക്കേറ്റ പരിക്കാണെന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു.
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15 വർഷത്തിനിടയിൽ ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഏഴുപേർ തുടർച്ചയായി ദുരൂഹസാഹചര്യങ്ങളിൽ മരിച്ചതാണ് വൻ സംശയങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കിയത്. ഇതിൽ ഒടുവിൽ 2017-ൽ നടന്ന ജയമാധവൻ നായരുടെ മരണം കൊലപാതകമാണെന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണത്തിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചു. കരമന പൊലീസ് അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. എന്നാൽ ജയമാധവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ മുറിവുകൾ എങ്ങനെയുണ്ടായി എന്നറിയാൻ നടത്തിയ ഫൊറൻസിക് പരിശോധനയാണ് രവീന്ദ്രനെ കുടുക്കാന് നിർണായകമായത്.
ജയമാധവൻ നായരെ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയയെന്നുപറഞ്ഞ ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരൻ സുമേഷ് പണംവാങ്ങിയാണ് മൊഴിനൽകിയതെന്ന് പിന്നീട് പൊലീസിനോടു സമ്മതിച്ചു. അഞ്ചുലക്ഷം രൂപ രവീന്ദ്രൻ നായർ നൽകിയെന്നാണ് ഓട്ടോഡ്രൈവർ അന്വേഷണസംഘത്തോടു പറഞ്ഞത്. രവീന്ദ്രൻ നായർ മുൻകാര്യസ്ഥനായിരുന്ന സഹദേവനും ജോലിക്കാരി ലീല അടക്കമുള്ളവർക്കും പണം നൽകിയതായി തുടരന്വേഷണത്തിൽ പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. വീടിനു പിന്നിൽനിന്നു കണ്ടെത്തിയ രക്തക്കറ പുരണ്ട തടിക്കഷണവും അന്വേഷണത്തിൽ നിർണായകമായി.
ജയമാധവൻ നായരുടേത് ആസൂത്രിതമായ കൊലപാതകമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞതോടെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം രവീന്ദ്രൻ നായരെ പിടികൂടുകയും തുടർന്ന് പ്രതി രവീന്ദ്രൻ നായരുടെ അറസ്റ്റിലേക്ക് നീങ്ങുകയുമായിരുന്നു. സ്വത്ത് തട്ടിയെടുക്കുക എന്ന ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യത്തോടെയായിരുന്നു കൊലപാതകമെന്നാണ് കുറ്റപത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അവിവാഹിതനായ ജയമാധവൻ നായർ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ തട്ടിയെടുത്ത കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾക്ക് മറ്റ് അവകാശിയുണ്ടാകുമെന്ന ചിന്തയാണ് രവീന്ദ്രൻ നായരെ കൊല ചെയ്യാന് പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നാണ് പൊലീസ് കണ്ടെത്തൽ. കേസിൽ വരുംദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ നിർണായക വഴിത്തിരിവുകൾ ഉണ്ടായേക്കുമെന്നാണ് അന്വേഷണസംഘം നൽകുന്ന സൂചന.
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