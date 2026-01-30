പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിമാരുടെ കൂട്ട സ്ഥലമാറ്റം; ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കി കോടതി
വര്ക്കല ചെറുന്നിയൂര് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി അഫ്സല് പി എന്, വെളളനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി സിന്ധു എല് എന്നിവരാണ് സ്ഥലമാറ്റ ഉത്തരവ് തടയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ട്രൈബൂണലിനെ സമീപിച്ചത്.
Published : January 30, 2026 at 8:18 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: 76 പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിമാരെ അകാരണമായി സ്ഥലം മാറ്റിയ സര്ക്കാര് ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കി കോടതി. കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബൂണല് ജുഡീഷ്യല് മെമ്പര് എം.ആര്. ശ്രീലത, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മെമ്പര് ഡോ. പ്രദീപ് കുമാര് എന്നിവര് ഉള്പ്പെട്ട ഡിവിഷന് ബഞ്ചിൻ്റേതാണ് ഉത്തരവ്.
വര്ക്കല ചെറുന്നിയൂര് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി അഫ്സല് പി എന്, വെളളനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി സിന്ധു എല് എന്നിവരാണ് സ്ഥലമാറ്റ ഉത്തരവ് തടയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ട്രൈബൂണലിനെ സമീപിച്ചത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ട്രൈബൂണല് 76 പേരുടെയും സ്ഥലമാറ്റ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കുകയും സ്ഥലം മാറി പുതിയ സ്ഥലത്ത് ചുമതല ഏറ്റവര് മടങ്ങി വന്ന് പഴയ സ്ഥലങ്ങളില് ചുമതല ഏല്ക്കാന് നിര്ദ്ദേശം നല്കിയതും സര്ക്കാരിന് കനത്ത തിരിച്ചടിയായി.
ഭരണപരമായ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി സ്ഥലം മാറ്റുന്നു എന്നതിനപ്പുറം സ്ഥലമാറ്റത്തിന് പ്രത്യേക കാരണം ഒന്നും സര്ക്കാര് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നില്ല. 2026 ലെ പൊതു സ്ഥലമാറ്റത്തിന് സമയം ആയപ്പോള് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടുമുമ്പളള അകാരണമായ കൂട്ട സ്ഥലംമാറ്റത്തിന് ന്യായീകരണമില്ലെന്നായിരുന്നു കോടതിയുടെ കണ്ടെത്തല്.
Also Read: പന്ത്രണ്ട് വയസുകാരിയെ മിഠായി നൽകി പീഡിപ്പിച്ച കേസ്; 56 കാരന് 43 വർഷം കഠിന തടവും പിഴയും