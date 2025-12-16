ശബരിമല സ്വർണപ്പാളി കേസ്: കടകംപള്ളിക്കെതിരായ പരാമർശങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കുമോ? വി ഡി സതീശനോട് കോടതിയുടെ ചോദ്യം
താൻ വ്യക്തിപരമായി അപമാനിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്താവനയും നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് കഴിഞ്ഞ തവണ കടകംപള്ളി നൽകിയ മാനനഷ്ടക്കേസിനുള്ള മറുപടിയിൽ വി ഡി സതീശൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു
Published : December 16, 2025 at 6:11 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണപ്പാളി കവർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻ ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനെതിരെ നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായം ആരാഞ്ഞുകൊണ്ട് അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ വാദമുയർത്തി. ഈ വാദം പരിഗണിച്ച കോടതി, ഇതിനോടുള്ള പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ മറുപടി എന്താണെന്ന് അഭിഭാഷകനോട് ആരാഞ്ഞു.
വി ഡി സതീശൻ്റെ അഭിഭാഷകനായ മൃദുൽ ജോൺ മാത്യു, തൻ്റെ കക്ഷിയോട് ഇക്കാര്യം ചോദിച്ച ശേഷം മറുപടി നൽകാമെന്ന് കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ഇതേത്തുടർന്ന് കേസ് പരിഗണിക്കുന്നത് ഡിസംബർ 18-ലേക്ക് മാറ്റി. കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ നൽകിയ മാനനഷ്ടക്കേസിൻ്റെ പ്രാഥമിക വാദങ്ങൾക്കിടയിലാണ് ഈ സുപ്രധാന പരാമർശങ്ങൾ കോടതിയിൽ നടന്നത്.
താൻ വ്യക്തിപരമായി അപമാനിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്താവനയും നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് കഴിഞ്ഞ തവണ കടകംപള്ളി നൽകിയ മാനനഷ്ടക്കേസിനുള്ള മറുപടിയിൽ വി ഡി സതീശൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. സ്വർണപ്പാളി കവർച്ചയെ സംബന്ധിച്ച വാർത്തകൾ പുറത്തുവന്നതിനെ തുടർന്ന് സ്വന്തം നിലയിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ബോധ്യത്തിലാണ് താൻ പ്രസ്താവന നടത്തിയതെന്നും, ആ നിലപാടിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നതായും സതീശൻ അറിയിച്ചു.
ദ്വാരപാലക ശിൽപ്പത്തെ പൊതിഞ്ഞ സ്വർണപ്പാളികൾ സ്വാർഥ താത്പര്യത്തിനായി ആരെങ്കിലും കൈമാറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാൻ വിദൂര സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഹൈക്കോടതി നടത്തിയ പരാമർശം ഉദ്യോഗസ്ഥ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കാമെന്ന് സതീശൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
2016 മുതൽ 2021 വരെ ദേവസ്വം മന്ത്രിയായിരുന്ന കാലയളവിലാണ് തിരിമറി നടന്നത്. ദേവസ്വം ബോർഡ് അംഗങ്ങൾക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുമുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ കടകംപള്ളിക്കും ഉണ്ടെന്നാണ് സതീശൻ്റെ പ്രധാന വാദം. മാത്രമല്ല, അന്നത്തെ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റും കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ പ്രതിയുമായ പത്മകുമാർ, ദേവസ്വം മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്നാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ അപേക്ഷ പരിഗണിച്ചതെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
ഈ വസ്തുതകളുടെയെല്ലാം അടിസ്ഥാനത്തിൽ, കടകംപള്ളിക്ക് ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറാൻ കഴിയില്ലെന്ന ഉത്തമ ബോധ്യത്തിലാണ് താൻ പ്രസ്താവന നടത്തിയതെന്നും, അല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തെ വ്യക്തിപരമായി ആക്ഷേപിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലെന്നും സതീശൻ മറുപടിയിൽ വ്യക്തമാക്കി.
കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ഫയൽ ചെയ്ത മാനനഷ്ടക്കേസിൽ, തന്നെ മാനഹാനി വരുത്തുന്ന പ്രസ്താവന നടത്തിയതിന് സതീശൻ മാപ്പ് പറയണമെന്നും, സമാനമായ പ്രസ്താവനകൾ ഇനി നടത്തില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകണമെന്നും, നഷ്ടപരിഹാരമായി 10 ലക്ഷം രൂപ നൽകണമെന്നുമാണ് ആവശ്യം.
