ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള; ഇഡി വരുന്നു, കേന്ദ്ര ഏജന്‍സി അന്വേഷിക്കാന്‍ കോടതി ഉത്തരവ്, എല്ലാ രേഖകളും കൈമാറണം

പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്‍റെ എതിര്‍പ്പ് മറികടന്നാണ് ഇഡി അന്വേഷണത്തിന് കോടതി ഉത്തരവിട്ടത്

Published : December 19, 2025 at 11:54 AM IST

തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം: ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ളയില്‍ നിര്‍ണായക ഉത്തരവുമായി കൊല്ലം വിജിലന്‍സ് കോടതി. സ്വര്‍ണക്കൊള്ളയില്‍ അന്വേഷണം നടത്താന്‍ എന്‍ഫോഴ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് (ഇഡി) കൊല്ലം വിജിലന്‍സ് കോടതി അനുമതി നല്‍തി. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ രേഖകളും ഇഡിക്ക് കൂടി കൈമാറാന്‍ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കോടതി നിര്‍ദേശം നല്‍കി.

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമപ്രകാരം (പിഎംഎൽഎ) അന്വേഷണം തുടങ്ങുന്നതിനായി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്ഐടി) രേഖപ്പെടുത്തിയ മൊഴികളും രണ്ട് എഫ്ഐആറുകളുടെ പകർപ്പുകളുമായിരുന്നു ഇഡി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്‍റെ എതിര്‍പ്പ് മറികടന്നാണ് ഇഡി അന്വേഷണത്തിന് കോടതി ഉത്തരവിട്ടത്.

മുഖ്യപ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയും മറ്റുള്ളവരും കുറ്റകൃത്യത്തിലൂടെ നേടിയ സ്വത്ത് കൈവശം വച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ ബോധ്യപ്പെട്ടതായി ഇഡി ഹർജിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കേണ്ടത് തങ്ങളുടെ കടമയാണെന്നും ഏജൻസി അറിയിച്ചു. ആവശ്യപ്പെട്ട രേഖകൾ അന്വേഷണത്തിന് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കൂ എന്നും അവ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുമെന്നും എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കോടതിയിൽ ഉറപ്പ് നൽകി. ഇതേ ആവശ്യവുമായി നേരത്തെ കേരള ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നെന്നും വിജിലൻസ് കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി നിർദേശിച്ചതായും ഇഡി അഭിഭാഷകൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

എന്നാൽ ഇഡി അന്വേഷണത്തെ അന്ന് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ഈ ആവശ്യത്തെ ശക്തമായി എതിർത്തു. ശബരിമല സ്വർണം നഷ്ടപ്പെട്ട കേസിൽ നിലവിൽ രഹസ്യ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്നും ഈ ഘട്ടത്തിൽ രേഖകൾ കൈമാറുന്നത് ഉചിതമല്ലെന്നും പ്രോസിക്യൂട്ടർ വാദിച്ചു. എതിർപ്പുകൾ അറിയിക്കാൻ കോടതി പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറോട് നിർദേശിച്ചു. ദ്വാരപാലക വിഗ്രഹങ്ങളിൽനിന്നും ശ്രീകോവിലിൻ്റെ വാതിൽപ്പാളികളിൽനിന്നും സ്വർണം നഷ്ടപ്പെട്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് കേസുകളാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം അന്വേഷിക്കുന്നത്.

ശബരിമലയിലെ അതീവ സുരക്ഷാ മേഖലയായ സ്ട്രോങ് റൂമിൽനിന്നും കണക്കിൽപ്പെടാത്ത സ്വർണവും വെള്ളിയും നഷ്ടപ്പെട്ടത് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചിരുന്നു. ദേവസ്വം ബോർഡ് വിജിലൻസ് വിഭാഗം നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് വൻ ക്രമക്കേട് കണ്ടെത്തിയത്. തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഇത്തരമൊരു കവർച്ചയും നിയമനടപടികളും അപൂർവമാണ്. 2017ലാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. ശ്രീകോവിലിൻ്റെ വാതിലുകൾ സ്വർണം പൊതിയുന്നതിനും ദ്വാരപാലക വിഗ്രഹങ്ങളിൽ ചാർത്തുന്നതിനും ഭക്തരിൽനിന്നും മറ്റും ലഭിച്ച സ്വർണത്തിൽ തിരിമറി നടത്തിയെന്നാണ് പ്രധാന ആരോപണം. കണക്കിൽ കാണിച്ചതിനേക്കാൾ കുറവ് സ്വർണമാണ് യഥാർഥത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചതെന്നും ബാക്കി സ്വർണം ഉദ്യോഗസ്ഥർ അപഹരിച്ചെന്നുമാണ് വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തൽ.

നിലവിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഐജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സംഘമാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് കേന്ദ്ര ഏജൻസിയായ ഇഡി ഇടപെടുന്നത്. സംസ്ഥാന പൊലീസിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിൽ കാര്യമായ പുരോഗതിയില്ലെന്നും ഉന്നതരെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും നേരത്തെ ആക്ഷേപം ഉയർന്നിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സമാന്തര അന്വേഷണവുമായി ഇഡി രംഗത്തെത്തുന്നത്. കുറ്റകൃത്യത്തിലൂടെ സമ്പാദിച്ച പണം എവിടെ നിക്ഷേപിച്ചു, ബിനാമി ഇടപാടുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇഡി പ്രധാനമായും പരിശോധിക്കുക. കേസിൽ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താലുടൻ പ്രതികളുടെ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടുന്നതടക്കമുള്ള നടപടികളിലേക്ക് കടക്കാൻ ഇഡിക്ക് സാധിക്കും.

എഫ്ഐആർ പകർപ്പ് ലഭിച്ചാൽ അത് ഇഡിക്ക് വലിയൊരു ആയുധമാകും. സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇഡിയുടെ ഈ നീക്കം രാഷ്ട്രീയമായും വെല്ലുവിളിയാണ്. കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ സംസ്ഥാന വിഷയങ്ങളിൽ അനാവശ്യമായി ഇടപെടുന്നു എന്ന വിമർശനം നിലനിൽക്കെയാണ് ശബരിമല കേസിലെ ഈ പുതിയ നീക്കം. സ്വർണക്കടത്ത്, കരുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് തുടങ്ങിയ കേസുകളിൽ ഇഡി നടത്തിയ അന്വേഷണങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്ത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു.

ശബരിമല വിഷയമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിജെപിയും ഈ വിഷയം ഗൗരവമായി ഏറ്റെടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഭക്തരുടെ വികാരത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ക്ഷേത്ര മുതലുകൾ കവർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന സംഭവങ്ങളെന്നും ഇതിൽ സുതാര്യമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നുമാണ് ഹൈന്ദവ സംഘടനകളുടെ ആവശ്യം. കോടികൾ വിലമതിക്കുന്ന സ്വർണം നഷ്ടപ്പെട്ടതിൽ കൃത്യമായ ഓഡിറ്റിങ് നടന്നില്ലെന്നതും ഉദ്യോഗസ്ഥ വീഴ്ചയായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു. ഇഡിയുടെ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചാൽ ദേവസ്വം ബോർഡിലെ പല ഉന്നതർക്കും അത് കുരുക്കാകും.

