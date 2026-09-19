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വ്യാജ മദ്യശേഖരത്തിൻ്റെ ഉറവിടം എവിടെ? നാളെ ഉച്ചവരെ ചോദ്യം ചെയ്യും, ആൻ്റോ അഗസ്‌റ്റിനെ എക്‌സൈസ് കസ്‌റ്റഡിയില്‍ വിട്ടു

കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനും, വയനാട്ടിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത വൻ മദ്യശേഖരത്തിൻ്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്തുന്നതിനുമായി ആൻ്റോ അഗസ്റ്റിനെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്ന് എക്സൈസ് കോടതിയെ അറിയിച്ചു

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ആൻ്റോ അഗസ്റ്റിന്‍ (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 19, 2026 at 1:11 PM IST

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വയനാട്: അനുവദിനീയമായ അളവിലും കൂടുതൽ വിദേശമദ്യം കൈവശം വെച്ച കേസിൽ റിപ്പോർട്ടർ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ്‌ കമ്പനി മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ആൻ്റോ അഗസ്റ്റിനെ ഒരു ദിവസത്തെ എക്സൈസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ട് കോടതി ഉത്തരവായി. സുൽത്താൻ ബത്തേരി ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്‌ട്രേറ്റ് അതീന ബിജുവാണ് അബ്കാരി ആക്ട് പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ എക്സൈസ് വകുപ്പിന് കസ്റ്റഡി അനുവദിച്ചത്. കടുത്ത വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്കൊടുവിൽ അനുവദിച്ച കസ്റ്റഡി കാലാവധി നാളെ (ഞായറാഴ്ച) ഉച്ചയോടെ അവസാനിക്കും.

കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനും, വയനാട്ടിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത വൻ മദ്യശേഖരത്തിൻ്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്തുന്നതിനുമായി ആൻ്റോ അഗസ്റ്റിനെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്ന് എക്സൈസ് കോടതിയെ അറിയിച്ചു. വീട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്ത 67 ലിറ്ററിലധികം വരുന്ന മദ്യശേഖരത്തിൽ 12.75 ലിറ്റർ വ്യാജമദ്യവും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നാണ് എക്സൈസിൻ്റെ ക്രൈം ആൻഡ് ഒക്കറൻസ് റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വ്യാജമദ്യം എവിടെ നിന്നാണ് എത്തിച്ചതെന്നും, ആൽക്കഹോൾ അടങ്ങിയ പാനീയം എവിടെയാണ് നിർമ്മിച്ചതെന്നും കണ്ടെത്തുകയാണ് എക്സൈസിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.

മെസിയെ കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമെന്ന് വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌തുള്ള സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം, ആൻ്റോ അഗസ്റ്റിൻ്റെ വയനാട്ടിലെ കുടുംബവീട്ടിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് വൻ മദ്യശേഖരം കണ്ടെത്തിയത്. തുടർന്ന് ഈ വിവരവും മദ്യവും എക്സൈസ് സംഘത്തിന് കൈമാറുകയും വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെയോടെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുകയുമായിരുന്നു.

സെപ്റ്റംബർ 30 വരെ കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്ത ഇദ്ദേഹത്തെ നിലവിൽ മാനന്തവാടിയിലുള്ള വയനാട് ജില്ലാ ജയിലിലേക്കാണ് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. കേസിൽ വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി എക്സൈസ് വകുപ്പ് 4 ദിവസത്തെ കസ്റ്റഡിയാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നതെങ്കിലും ഇരുഭാഗത്തിൻ്റെ യും വാദങ്ങൾ കേട്ട കോടതി ഒരു ദിവസത്തെ കസ്റ്റഡി മാത്രമാണ് അനുവദിച്ചത്.

അതേസമയം, മദ്യം പിടിച്ചെടുത്ത വീട് സർഫാസി നിയമപ്രകാരം ബാങ്ക് ജപ്തി ചെയ്ത് മറ്റൊരാൾക്ക് വിറ്റതാണെന്നും അതിനാൽ തനിക്ക് ആ കെട്ടിടവുമായി ബന്ധമില്ലെന്നുമാണ് ആൻ്റോ അഗസ്റ്റിൻ വാദിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ വർഷം മാർച്ചിലും ഇയാൾ ഈ കെട്ടിടത്തിന് നികുതി അടച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതി വെള്ളിയാഴ്ച ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയതിനെ തുടർന്ന് ജാമ്യത്തിനായി കേരള ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹൈക്കോടതി ഈ ഹർജി സെപ്റ്റംബർ 22-ന് പരിഗണിക്കും.

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