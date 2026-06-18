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എം വി ഗോവിന്ദനെതിരായ മാനനഷ്‌ടക്കേസ് തള്ളി കോടതി; കെ സുധാകരന് തിരിച്ചടി

പരാതിക്കാരനായ കെ സുധാകരന്‍ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾ സാധൂകരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ കൃത്യമായ തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കാൻ പരാതിക്കാരനായ കെ സുധാകരന് സാധിക്കാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് കോടതിയുടെ ഈ സുപ്രധാന ഉത്തരവ്

K SUDHAKARAN DEFAMATION CASE
എം വി ഗോവിന്ദന്‍, കെ സുധാകരന്‍ (Facebook.com)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 18, 2026 at 1:02 PM IST

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എറണാകുളം: സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർക്കെതിരെ കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് കെ സുധാകരൻ ഫയൽ ചെയ്ത മാനനഷ്ടക്കേസ് എറണാകുളം ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് (സിജെഎം) കോടതി തള്ളി. കേസിൽ പരാതിക്കാരനായ കെ സുധാകരന്‍ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾ സാധൂകരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ കൃത്യമായ തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കാൻ പരാതിക്കാരനായ കെ സുധാകരന് സാധിക്കാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് കോടതിയുടെ ഈ സുപ്രധാന ഉത്തരവ്.

കേസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും തെളിവുകൾ നിരത്തുന്നതിനുമായി കോടതി സുധാകരന് രണ്ടുതവണ അവസരം നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ രണ്ട് അവസരങ്ങളിലും അനുകൂലമായ യാതൊരുവിധ തെളിവുകളും ഹാജരാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല. ഇതേത്തുടർന്നാണ് കേസ് നിലനിൽക്കില്ലെന്ന് കണ്ട് കോടതി തള്ളിക്കളഞ്ഞത്.


കേസിലേക്ക് നയിച്ച പശ്ചാത്തലം

വിവാദ പുരാവസ്തു തട്ടിപ്പുകാരൻ മോൻസൺ മാവുങ്കലുമായി കെ സുധാകരനുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്ന ചില വാർത്തകളെ ഉദ്ധരിച്ച് എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നു. മോന്‍സണ്‍ മാവുങ്കല്‍ പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത പെണ്‍കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ കെ സുഢാകരന്‍ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന വാര്‍ത്തകളുണ്ടായിരുന്നെന്നായിരുന്നു എം വി ഗോവിന്ദന്‍ ആരോപിച്ചത്.

​ഇത് തൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തെയും രാഷ്ട്രീയ പ്രതിച്ഛായയെയും മോശമായി ചിത്രീകരിക്കാൻ ബോധപൂർവം നടത്തിയ ശ്രമമാണെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് 2023 ജൂലൈ 23-ന് കെ സുധാകരൻ കോടതിയെ സമീപിച്ച് മാനനഷ്ടക്കേസ് ഫയൽ ചെയ്തത്. എന്നാൽ, മാധ്യമ വാർത്തകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പരാമർശങ്ങൾ മാത്രമാണ് താൻ നടത്തിയതെന്നും രാഷ്ട്രീയമായ വിമർശനങ്ങൾക്കപ്പുറം വ്യക്തിഹത്യ നടത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ലെന്നുമുള്ള നിലപാടിലായിരുന്നു സിപിഎം.

കോടതി നിരീക്ഷണം


​ഒരു മാനനഷ്ടക്കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന കക്ഷിക്ക് അത് തെളിയിക്കാനുള്ള പ്രാഥമിക ബാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ കേസിൽ തുടർച്ചയായ അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടും കൃത്യമായ രേഖകളോ സാമഗ്രികളോ ഹാജരാക്കാൻ കെ സുധാകരൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ശ്രമമുണ്ടായില്ലെന്ന് കോടതി വിലയിരുത്തി.

കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റും സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയും തമ്മിലുള്ള നിയമപോരാട്ടമായതിനാൽ രാഷ്ട്രീയ കേരളം ഏറെ ഉറ്റുനോക്കിയ ഒരു കേസായിരുന്നു ഇത്. കേസ് തള്ളിയതോടെ എം വി ഗോവിന്ദനും
പ്രതിപക്ഷത്തിനും ഇത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ ആയുധമായി മാറും.

അതേസമയം, കൃത്യമായ തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കാൻ കഴിയാതെ കേസ് പരാജയപ്പെട്ടത് കോൺഗ്രസിനും കെ സുധാകരനും വലിയ തിരിച്ചടിയായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ വിഷയം സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വീണ്ടും വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിതുറക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്.

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TAGGED:

K SUDHAKARAN
M V GOVINDAN
DEFAMATION CASE
CPM
K SUDHAKARAN DEFAMATION CASE

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