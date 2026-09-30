ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസ്; പ്രതികളുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കാനുള്ള ഹർജി മാറ്റി, വാദം കേൾക്കൽ 14 ന്
സിപിഎം പാളയം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ഐപി ബിനു, കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതിയായ നിധിൻ രാജ് എന്നിവരുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്നാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ പ്രധാന ആവശ്യം.
Published : September 30, 2026 at 3:42 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: എക്സാലോജിക് കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് അന്വേഷിക്കാനെത്തിയ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ട്രേറ്റ് (ഇഡി) ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ പ്രതികളുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്ന പ്രോസിക്യൂഷൻ ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നത് കോടതി മാറ്റി. തിരുവനന്തപുരം ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയാണ് വാദം കേൾക്കൽ ഒക്ടോബർ 14 ലേക്ക് മാറ്റിവെച്ചത്.
സിപിഎം പാളയം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ഐപി ബിനു, കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതിയായ നിധിൻ രാജ് എന്നിവരുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്നാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ പ്രധാന ആവശ്യം. ജാമ്യവ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായി മ്യൂസിയം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒപ്പിടാനെത്തിയ പ്രതികൾ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കൊപ്പം നടത്തിയ ആഘോഷങ്ങളാണ് കോടതി കയറുന്നത്.
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സ്റ്റേഷനിൽ നടന്ന ഓണാഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും പൊലീസുകാർക്കൊപ്പം ഊഞ്ഞാലാടിയും ചെണ്ടകൊട്ടിയും എടുത്ത ദൃശ്യങ്ങൾ റീൽസാക്കി പ്രതികൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഭരണസ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് കേസ് അട്ടിമറിക്കാനും സാക്ഷികളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താനും സ്വാധീനിക്കാനും ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ വഴിവെക്കുമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
മറ്റ് ഹർജികളും പരിഗണിക്കും
കേസിലെ മറ്റ് ഹർജികളും ഒക്ടോബർ 14 ന് കോടതി വീണ്ടും പരിഗണിക്കും. കേസിലെ 17, 18 പ്രതികളായ വൈശാഖ്, അമൽ, ഐപി ബിനു എന്നിവരുടെ ഫോണുകൾ രാസപരിശോധനയ്ക്ക് അയക്കാൻ പ്രതികളുടെ സാന്നിധ്യം ആവശ്യപ്പെട്ട് സമർപ്പിച്ച ഹർജി, 27-ാം പ്രതി ആദർശിൻ്റെ പാസ്പോർട്ട്, ഫോൺ, ലാപ്ടോപ് എന്നിവ വിട്ടുനൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സമർപ്പിച്ച ഹർജി എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇത്തരം നിർണായക ഹർജികളിലാണ് ഒക്ടോബർ 14 ന് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി തീരുമാനമെടുക്കുക.
കേസിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം
പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ്റെ മകൾ ടി വീണയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുണ്ടായിരുന്ന എക്സാലോജിക് കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളിൽ ഇഡി അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നു. ഈ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം മടങ്ങിയ ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വാഹനം തടഞ്ഞുനിർത്തി ആക്രമിച്ചു എന്നാണ് പ്രതികൾക്ക് മേൽ നിലനിൽക്കുന്ന കേസ്. കേസിലെ പ്രതികൾക്ക് കോടതി കർശന വ്യവസ്ഥകളോടെ ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരുന്നു.
എന്നാൽ പ്രതികൾ കോടതി നിഷ്കർഷിച്ച ജാമ്യവ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിച്ചുവെന്ന് കാണിച്ച് പ്രോസിക്യൂഷൻ ജാമ്യം റദ്ദാക്കാനായി കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. സ്റ്റേഷനിൽ ഹാജരായി ഒപ്പിടണം എന്ന വ്യവസ്ഥ പാലിക്കാൻ മ്യൂസിയം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയ പ്രതികൾ, അവിടെ നടന്ന ഓണാഘോഷ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്തത് ജാമ്യവ്യവസ്ഥകളുടെ ലംഘനമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പൊലീസ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
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