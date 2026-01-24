രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ ജയിലിൽ തുടരും; മൂന്നാം ബലാത്സംഗക്കേസിലെ ജാമ്യഹർജിയിൽ വിധി പറയുന്നത് 28ലേക്ക് മാറ്റി
തിരുവല്ല മജിസ്ടേറ്റ് കോടതി ജാമ്യം നിഷേധിച്ചതിനെ തുടര്ന്നാണ് രാഹുല് ജാമ്യത്തിനായി പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ സെഷന്സ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്
പത്തനംതിട്ട: പാലക്കാട് എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ മൂന്നാം ബലാത്സംഗക്കേസിലെ ജാമ്യഹർജിയിൽ വിധി പറയുന്നത് കോടതി ഈ മാസം 28 ലേക്ക് മാറ്റി. പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതിയാണ് വിധി പറയുന്നത് മാറ്റിയത്. ഇതോടെ രാഹുൽ ജയിലിൽ തുടരും.
മൂന്നാം ബലാത്സംഗ കേസിൽ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ ജയിലിലായിട്ട് രണ്ടാഴ്ച പിന്നിടുകയാണ്. രാഹുലിൻ്റെ റിമാൻഡ് കാലാവധി നീട്ടാൻ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്ഐടി) അപേക്ഷ നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
പരാതിക്കാരിയുമായുള്ള രാഹുലിൻ്റെ ഫോൺ സംഭാഷണത്തിൻ്റെ രേഖകളടക്കം പ്രതിഭാഗം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി. എന്നാൽ പ്രതി ഭാഗം ഹാജരാക്കിയ ശബ്ദരേഖയുടെ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനകൾ നടത്തണമെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം പരിഗണിച്ചാണ് കോടതി ജാമ്യ ഹർജിയിൽ വിധി പറയുന്നത് 28 ലേക്ക് മാറ്റിയത്.
ഉഭയസമ്മത പ്രകാരമുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധം മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്നും അറസ്റ്റ് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നുമായിരുന്നു പ്രതിഭാഗത്തിന്റെ വാദം. ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ ഉൾപ്പെടെ പ്രതിഭാഗം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
തിരുവല്ല മജിസ്ടേറ്റ് കോടതി ജാമ്യം നിഷേധിച്ചതിനെ തുടര്ന്നാണ് രാഹുല് ജാമ്യത്തിനായി പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ സെഷന്സ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. എംഎൽഎയ്ക്കെതിരെ നിരന്തരം ഇത്തരം പരാതികൾ ഉയരുന്നുണ്ടെന്നും ജാമ്യം നൽകുന്നത് സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കാനും തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാനും ഇടയാക്കുമെന്നുമുള്ള പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ (എസ്.ഐ.ടി) വാദം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് തിരുവല്ല മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ആദ്യം രാഹുലിൻ്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയത്. വിദേശത്തുള്ള അതിജീവിതയുടെ മൊഴി വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് വഴി രേഖപ്പെടുത്തിയ ദൃശ്യങ്ങൾ സിഡിയിലാക്കി അന്വേഷണ സംഘം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയിരുന്നു. ഐടി നിയമപ്രകാരമുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സഹിതം ഡിജിറ്റൽ തെളിവായിട്ടാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ കൈമാറിയത്. കേസില് ഈ മാസം 21 ന് ഇരു ഭാഗത്തിൻ്റെയും വാദം വിശദമായി കേട്ട ശേഷം കേസ് വിധി പറയാനായി ഇന്നത്തേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു.
വിവാഹ വാഗ്ദാനം നല്കി തിരുവല്ലയിലെ ഹോട്ടലില് വെച്ച് പീഡിപ്പിച്ചുവെന്ന പത്തനംതിട്ടക്കാരിയായ പ്രവാസി മലയാളി യുവതിയുടെ പരാതിയിലാണ് മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ രാഹുലിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ബലാത്സംഗം, ഗർഭഛിദ്രം, സാമ്പത്തിക ചൂഷണം ഉള്പ്പെടെ ഗുരുതര പരാതികളാണ് രാഹുലിനെതിരെ പരാതിക്കാരി ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ജനുവരി 10ന് പാലക്കാട് നഗരത്തിലെ കെപിഎം ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് രാത്രി 12.30 ഓടെ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ പ്രത്യേക സംഘം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. തുടർന്ന് പത്തനംതിട്ട എ ആർ ക്യാമ്പിൽ എത്തിച്ചു. വനിത പൊലീസ് ഉള്പ്പെടെയുള്ള സംഘം രാഹുല് താമസിച്ചിരുന്ന ഹോട്ടലിലേക്ക് എത്തിയാണ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തത്.
വിവാഹവാഗ്ദാനം നൽകി പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന പരാതിയിൽ നേമം പൊലീസ് ആണ് രാഹുലിനെതിരെ ആദ്യം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. ഈ യുവതി ഗർഭിണിയായപ്പോൾ രാഹുൽ നിർബന്ധിത ഗർഭച്ഛിദ്രത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചു എന്നും ഗർഭച്ഛിദ്രത്തിനായുള്ള ഗുളികകൾ സുഹൃത്ത് വഴി എത്തിച്ചു നൽകി എന്നും ആരോപണമുണ്ട്.
മറ്റൊരു യുവതിയുടെ പരാതിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത രണ്ടാമത്തെ പീഡനക്കേസിൽ രാഹുലിന് നേരത്തെ വിചാരണ കോടതിയിൽ നിന്ന് മുൻകൂർ ജാമ്യം ലഭിച്ചിരുന്നു.
രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് ക്രൂരനായ ലൈംഗിക കുറ്റവാളിയാണെന്നും പ്രതിക്ക് ജാമ്യം നല്കിയാല് തൻ്റെ ജീവന് ഭീഷണിയാകുമെന്നതുൾപ്പെടെ കാര്യങ്ങൾ കാട്ടി ആദ്യ ബലാത്സംഗക്കേസിലെ അതിജീവിത ഹൈക്കോടതിയില് സത്യവാങ്മൂലം നല്കിയിരുന്നു. ഗർഭിണിയായിരിക്കുമ്പോൾ പോലും മൃഗീയമായ പീഡനമുണ്ടായി. ആത്മഹത്യാ ഭീഷണി മുഴക്കിയാണ് ഗർഭഛിദ്രം നടത്തിച്ചത്. ഇരകളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നതില് ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നയാളാണ് പ്രതിയെന്നും അതിജീവിത ഹൈക്കോടതിയില് നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു.
