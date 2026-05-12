ETV Bharat / state

അരനൂറ്റാണ്ട് നീണ്ട 'നൃത്തയാത്ര'; കലയുടെ വഴികാട്ടികളായി വയോധിക ദമ്പതികൾ

യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കലോത്സവ വേദികളിലും സംസ്ഥാന സ്‌കൂൾ കലോത്സവ വേദികളിലും നിറസാന്നിധ്യമാണ് ഈ ദമ്പതികൾ. കലാനികേതൻ എന്ന പേരിലുള്ള ഡാൻസ് സ്‌കൂളിൽ നൃത്തമഭ്യസിക്കാനെത്തുന്നത് നിരവധി പേർ.

COUPLES DANCE TEACHERS ALAPPUZHA FAMOUS DANCE CLASS DANCE TEACHER IN ALAPPUZHA നടനവർഷിണി 2025
Alappuzha Kalanikethan Dance class (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 12, 2026 at 11:30 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ആലപ്പുഴ: നൃത്ത അധ്യാപകരായ വയോധിക ദമ്പതികൾ കുരുന്നുകൾക്ക് കലയുടെ ചുവടുകൾ പകർന്നു നൽകാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 50 വർഷം. മരുത്തോർ വട്ടം രാജിഭവനത്തിൽ ലതാഗോപിനാഥ് (65), ഭർത്താവ് ഗോപിനാഥ് (66) എന്നിവരാണ് ആട്ടവും പാട്ടുമായി നൂറ് കണക്കിന് കലാകരന്മാരെ ഇതിനോടകം വാർത്തെടുത്തത്.
അഞ്ച് വയസു മുതൽ ഇരുവരും തിരുനല്ലൂർ ഗോവിന്ദൻ കുട്ടി മാഷിൻ്റെ ശിക്ഷണത്തിൽ നൃത്തം അഭ്യസിക്കാൻ തുടങ്ങി. പ്രശസ്‌ത നൃത്ത അധ്യാപികയായ കല്യാണിക്കുട്ടിയുടെ കീഴിൽ മോഹിനിയാട്ടവും അഭ്യസിച്ചു.

1992 ലാണ് ഇരുവരും ചേർന്ന് ചേർത്തലയിൽ കലാനികേതൻ എന്ന പേരിൽ ഡാൻസ് സ്‌കൂൾ തുടങ്ങിയത്. യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കലോത്സവ വേദികളിലും സംസ്ഥാന സ്‌കൂൾ കലോത്സവ വേദികളിലും നിറസാന്നിധ്യമാണ് ഈ ദമ്പതികൾ. 5 വയസ് മുതൽ 60 വയസുവരെയുള്ള 150 ഓളം ആളുകളെ ആറ് ഘട്ടങ്ങളിലായി ഇപ്പോഴും നൃത്ത ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്.

അരനൂറ്റാണ്ട് നീണ്ട 'നൃത്തയാത്ര', കലയുടെ വഴികാട്ടികളായി വയോധിക ദമ്പതികൾ (ETV Bharat)

ഉത്സവ പറമ്പുകളിലും ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ തരംഗമായിരുന്ന ബാലെകളിലും ഇരുവരും പരിശീലനം നൽകുകയും ധാരാളം അഭിനയിക്കുകയും ചെയ്‌തു. 20 ഓളം സിനിമകളിലും ആദ്യകാല സീരിയലുകളിലും ലതാഗോപിനാഥ് അഭിനയിച്ചു. ഗോപിനാഥ് 16ാമത്തെ വയസിൽ മരുത്തോർവട്ടത്ത് ധന്വന്തരി കലാക്ഷേത്ര എന്ന പേരിൽ ഒരു ഡാൻസ് സ്‌കൂൾ തുടങ്ങി. പിന്നീട് 21-ാമത്തെ വയസിൽ ചെന്നൈയിൽ കണ്ണൂർ സലീമൻ്റെ കീഴിൽ നൃത്തം ഉപരി പഠനമാരംഭിച്ചു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

അഞ്ചോളം തമിഴ് സിനിമകളിൽ ഡാൻസ് മാസ്റ്ററിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റായി പ്രവർത്തിക്കാനും അവസരമുണ്ടായി. 2023 ൽ പാലാഴിമഥനം എന്ന നൃത്തനാടകം സംവിധാനം ചെയ്‌തു. ഇരുവർക്കുമായി മൂന്ന് മക്കളാണ് ഉള്ളത്. അവരും അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും പാരമ്പര്യം നിലനിർത്തുന്ന നൃത്ത കലാകരന്മാരാണ്. ചെന്നൈയിലടക്കം വിവിധയിടങ്ങളിൽ ഇവർക്ക് നൃത്ത പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട്. പൂർവ്വവിദ്യാർഥികളും ആലപ്പുഴ ചേർത്തലയിലെ വിവിധ കലാകാരന്മാരും ചേർന്ന് കലാനികേതൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 2025ൽ 'നടനവർഷിണി 2025' എന്ന പേരിൽ സുവർണ്ണജൂബിലി ആഘോഷവും ഒരുക്കിയിരുന്നു.

Also Read: കോഴിക്കോടിൻ്റെ 'കുട്ടനാട്' പുത്തന്‍ ഉണര്‍വിലേക്ക്; അകാലപ്പുഴ ഇനി പഞ്ചായത്ത് ഏറ്റെടുക്കും

TAGGED:

COUPLES DANCE TEACHERS
ALAPPUZHA FAMOUS DANCE CLASS
DANCE TEACHER IN ALAPPUZHA
നടനവർഷിണി 2025
ALAPPUZHA COUPLES DANCE TEACHERS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.