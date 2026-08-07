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"ആകയാൽ ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതിനെ മനുഷ്യൻ വേർപിരിക്കരുത്"; 8 വർഷം പിരിഞ്ഞ് താമസിച്ച വൃദ്ധ ദമ്പതികള്‍ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ ഒരുമിച്ചു

1984 ൽ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ വൃദ്ധദമ്പതികളായ ജോർജും മേരിയും കുടുംബ പ്രശ്ങ്ങള്‍ കാരണം വേർപിരിയുകയായിരുന്നു. പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോൾ കാണുമെങ്കിലും പരസ്‌പരം ചിരിക്കാനും മിണ്ടാനും ഇവർ തയ്യാറായില്ല.

couple reunion after 8 years George and Mary divorced couple reunited Rebuilding trust after divorce
George and Mary (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 7, 2026 at 8:24 PM IST

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കാസർകോട് : 'ജോർജും മേരിയും' മലയാളികൾക്ക് ഏറെ സുപരിചിതമായ പേരാണ് ഇത്. പ്രേമം എന്ന എക്കാലത്തെയും സൂപ്പർ ഹിറ്റ്‌ സിനിമയിലെ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങൾ. സിനിമയിൽ ഇരുവരും ഒരുമിച്ചില്ലെങ്കിലും കാസർകോട്ടെ ഒരു ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ ജോർജും മേരിയും ഒന്നിച്ചു. അതും വേർപിരിഞ്ഞ് എട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം.

കാസർകോട് തയ്യേനിയിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലാണ് സിനിമയെ പോലും വെല്ലുന്ന മനോഹരമായ സംഭവം നടന്നത്. 1984 ൽ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ വൃദ്ധദമ്പതികളായ ജോർജും മേരിയും കുടുംബ പ്രശ്ങ്ങള്‍ കാരണം വേർപിരിയുകയായിരുന്നു. അടുത്തടുത്ത വീടുകളിൽ ആയിരുന്നു താമസം എങ്കിലും ഇടക്ക് മാത്രമായിരുന്നു സംസാരം. പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോൾ കാണുമെങ്കിലും പരസ്‌പരം ചിരിക്കാനും മിണ്ടാനും ഇവർ തയ്യാറായില്ല.

അങ്ങനെ എട്ട് വർഷം അകന്ന് തന്നെ ഇരുവരും കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയിരിക്കെയാണ് ഒരു അപ്രതീക്ഷിത സംഭവം. കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്‌ച കനത്ത മഴയിൽ തയ്യേനി ഭാഗത്ത് ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായി. മഴ വെള്ള പാച്ചിലിൽ ജോർജിൻ്റെയും മേരിയുടെയും വീടിൻ്റെ പരിസരത്തും വെള്ളം കയറി. ഇതോടെ ഇരുവരെയും സമീപത്തെ തയ്യേനി ഗവ ഹൈസ്‌കൂളിലെ ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറ്റി. ആദ്യം ക്യാമ്പിൽ എത്തിയത് മേരിയാണ്. പിറ്റേ ദിവസം ജോർജും എത്തി.

ജോർജിൻ്റെയും മേരിയുടെയും വിശേഷങ്ങൾ (ETV Bharat)

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ഇരുവരും കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടും ഒന്നും സംസാരിച്ചില്ല. പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിലും കണ്ടതോടെ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി. ഇതിനിടയിൽ ക്യാമ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ക്യാമ്പിൽ എത്തിയവരും ഇവരുടെ കഥ അറിഞ്ഞു. പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ആദ്യമൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു മാറി. പിന്നീട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ പറഞ്ഞ് തീർത്തതോടെ വീണ്ടും ഒന്നിക്കാം എന്ന ചിന്തയായി. "നിങ്ങളുടെയും എല്ലാം പ്രാർഥന വേണമെന്നും മുന്നോട്ട് ഇനിയും ഒന്നിച്ച് പോകണമെന്നാണ് ആഗ്രഹമെന്ന്" ജോർജ് പറഞ്ഞു.

"പള്ളിയിൽ നിന്ന് തിരികെ വരുമ്പോൾ എല്ലാം കാണാറുണ്ട്. എന്നാൽ വലപ്പോഴും മിണ്ടിയാൽ ആയി. ഇവിടെ കണ്ടോപ്പോഴാണ് മിണ്ടിയത്. പിണക്കമോ പരിഭവമോ ഒന്നുമില്ല. ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാം എന്ന് കരുതുന്നു. അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചാൽ ഞാൻ ഓകെയാണെന്ന്" മേരി പറയുന്നു.

ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നും കാസർകോടേക്ക്

ഇരുവരും ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നാണ് കൊയിലംപാറയിലേക്ക് കുടിയേറിയത്. 42-ാമത്തെ വയസിലായിരുന്നു വിവാഹം. മക്കളില്ലെങ്കിലും ആദ്യകാലത്ത് സ്‌നേഹത്തോടെയാണ് കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. പിന്നീട് ചില ചെറിയ സൗന്ദര്യപ്പിണക്കങ്ങളെത്തുടർന്ന് ഇരുവരും വേർപിരിഞ്ഞ് രണ്ട് വീടുകളിലേക്ക് താമസം മാറുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ക്യാമ്പിൽ ഉള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരും നാട്ടുകാരും പ്രശ്‌ന പരിഹാരത്തിന് മുന്നിട്ടിറങ്ങി.

ഏഴ് വർഷത്തെ പിണക്കം അങ്ങനെ മഞ്ഞു ഉരുകും പോലെ ഉരുകി. ഒടുവിൽ അവർ പിണക്കങ്ങൾ മറന്നു വീണ്ടും ജോർജും മേരിയും കൈകൊടുത്തു. ഉരുൾ പൊട്ടിയപ്പോൾ രണ്ട് വീടുകളിൽ നിന്ന് ക്യാമ്പിലേക്ക്‌ എത്തിയവർ തിരിച്ച് ഒരു വീട്ടിലേക്ക്‌ മടങ്ങും. വീണ്ടും ഒരുമിച്ചതിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടെന്നു ജോർജ് പറയുമ്പോൾ മേരി തലയാട്ടി. ഇനി ഇതുവഴി വരുമ്പോൾ വീട്ടിൽ കയറണമെന്നും കാപ്പി കുടിച്ചിട്ട് പോകാമെന്നും പറഞ്ഞാണ് ജോർജും മേരിയും യാത്രയായത്.

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TAGGED:

COUPLE REUNION AFTER 8 YEARS
GEORGE AND MARY
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