തൃശൂരിൽ ദമ്പതിമാർ വീടിനുള്ളിൽ വെട്ടേറ്റ് മരിച്ച നിലയിൽ; അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച് പൊലീസ്
കാട്ടുതിണ്ടിയിൽ വീട്ടിൽ സന്തോഷ് (55), ഭാര്യ ഷിനി(46) എന്നിവരെയാണ് വീടിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.
Published : November 27, 2026 at 3:19 PM IST|
Updated : November 27, 2026 at 3:36 PM IST
തൃശൂർ: പെരിങ്ങോട്ടുകര കിഴുപ്പിള്ളിക്കരയിൽ ദമ്പതിമാർ വീടിനുള്ളിൽ വെട്ടേറ്റ് മരിച്ച നിലയിൽ. കാട്ടുതിണ്ടിയിൽ വീട്ടിൽ സന്തോഷ് (55), ഭാര്യ ഷിനി(46) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഇന്ന് ഉച്ചയോടെയാണ് സംഭവം പുറം ലോകം അറിയുന്നത്.
തൃശൂരിൽ ഇലക്ട്രിക്ക് സ്ഥാപനം നടത്തുന്നവരായിരുന്നു ഇരുവരും. വീടിൻ്റെ അടുക്കളയിലാണ് ദമ്പതികളുടെ മൃതദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നത്. രണ്ട് പേർക്കും വെട്ടേറ്റ് അടുക്കളയിൽ രക്തം തളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന നിലയിലാണുണ്ടായിരുന്നത്.
നാട്ടുകാർ വിവരം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അന്തിക്കാട് പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ഭർത്താവ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തതാണോ, കൊലപാതകമാണോ എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യം വിശദമായി പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നു.
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