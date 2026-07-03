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സാമ്പത്തിക ബാധ്യത; ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ ജീവനൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച ദമ്പതികളില്‍ ഭർത്താവ് മരിച്ചു, ഭാര്യ ചികിത്സയിൽ

രാവിലെ മുതൽ ഇരുവരും മുറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടില്ലെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാർ ഉച്ചയ്ക്ക് മുറി പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് സംഭവ വിവരം പുറത്ത് അറിയുന്നത്.

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Representational image (Getty Images)
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By PTI

Published : July 3, 2026 at 8:33 PM IST

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കൊല്ലം: ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ വിഷം കഴിച്ച് ജീവനൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച ദമ്പതികളിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു. ഭാര്യയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ബെംഗളൂരുവിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ആദിച്ചനല്ലൂർ സ്വദേശിയായ അനിൽകുമാറാണ് മരിച്ചത്. സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണം ദമ്പതികൾ വിഷം കഴിച്ച് ജീവനൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായി പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിലൂടെ വ്യക്തമായതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഭാര്യ ബീന തിരുവനന്തപുരത്തെ സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

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ജൂലൈ ഒന്നിന് ദമ്പതികൾ നഗരത്തിലെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ മുറിയെടുത്തിരുന്നുവെന്ന് കൊല്ലം ഈസ്റ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. രാവിലെ മുതൽ ഇരുവരും മുറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടില്ലെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാർ ഉച്ചയ്ക്ക് മുറി പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് സംഭവ വിവരം പുറത്ത് അറിയുന്നത്. മുറിയുടെ വാതിലിൽ ആവർത്തിച്ച് മുട്ടിയിട്ടും മറുപടി ലഭിക്കാത്തതിനാൽ, ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാർ വാതിൽ തള്ളി തുറന്നപ്പോൾ അനിൽകുമാറിനെ മരിച്ച നിലയിലും ബീനയെ അബോധാവസ്ഥയിലും കണ്ടെത്തി. ഇരുവരെയും ആദ്യം കൊല്ലത്തെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയെങ്കിലും അനിൽകുമാർ മരിച്ചതായി സ്ഥിരീകരിച്ചു.

ബീനയെ പിന്നീട് തിരുവനന്തപുരത്തെ സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി, അവിടെ അവരുടെ നില ഇപ്പോഴും ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു. ദമ്പതികൾ വിഷം കഴിച്ചതായും സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുന്നതായും പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുമെന്നും പൊലീസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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