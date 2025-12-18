59.67 മീറ്റർ നീളവും 140 ടൺ ഭാരവും; രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഗർഡറുകൾ കാസർകോട് സ്ഥാപിച്ചു
റെയിൽവേയിലെ എൻജിനീയർമാരാണ് ഗർഡർ ഡിസൈൻ ചെയ്തത്. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും നീളംകൂടിയ ഗർഡറുകൾ ആണ് സ്ഥാപിച്ചതെന്നു ദേശീയപാത കാരാർ കമ്പനിയായ മേഘ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് കമ്പനി അറിയിച്ചു.
Published : December 18, 2025 at 1:43 PM IST
കാസർകോട്: ദേശീയപാതാ വികസനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നിർമിക്കുന്ന പടന്നക്കാട് റെയിൽവേ മേൽപ്പാലത്തിൽ (ആർഒബി) ഉരുക്ക് ഗർഡറുകൾ സ്ഥാപിച്ചു. 33 ടയറുകളുള്ള ട്രെയിലറുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഗർഡറുകൾ സ്ഥാപിച്ചത്. 59.67 മീറ്റർ നീളവും 140 ടൺ ഭാരമുണ്ട് ഒരോ ഗർഡറിന്.
മൂന്നുമീറ്ററാണ് ഗർഡറിൻ്റെ ഉയരം. 1.1 മീറ്ററാണ് വീതി വരുന്നത്. അഞ്ച് ദിവസത്തോളം നീണ്ടു നിന്ന പണിയാണ് ഇന്ന് പൂർത്തിയായത്.
ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതായിരുന്നു ഈ പ്രവൃത്തി. സമീപത്തെ ദേശീയപാത വഴിയും മേൽപ്പാലം വഴിയുമുള്ള ഗതാഗതവും വഴിതിരിച്ചു വിട്ടാണ് രാത്രികാലത്ത് ഏഴ് ഗർഡറുകൾ സ്ഥാപിച്ചത്. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും നീളംകൂടിയ ഗർഡറുകൾ ആണ് സ്ഥാപിച്ചതെന്നു ദേശീയപാത കാരാർ കമ്പനിയായ മേഘ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് കമ്പനി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. റെയിൽവേയിലെ എൻജിനീയർമാരാണ് ഗർഡർ ഡിസൈൻ ചെയ്തത്.
പാളത്തിനു മുകളിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനാൽ വളരെയേറെ മുൻകരുതലുകളെടുത്താണ് നിർമാണം നടത്തിയത്. സുരക്ഷിതത്വം മുൻനിർത്തി പാളത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന തീവണ്ടികളുടെ സമയക്രമവും ഇടവേളയും കണക്കാക്കി രാത്രിയിൽ ജോലി നടത്താനുള്ള അനുമതിയാണ് റെയിൽവേ നൽകിയിരുന്നത്. ഒരേസമയം രണ്ട് ക്രെയിനുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് ഗർഡറുകൾ ഉയർത്തിയാണ് കോൺക്രീറ്റ് തൂണുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
മേഘ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് കോല രാംബാബുവും പ്രോജക്ട് മാനേജർ എ ഭാസ്കറുമാണ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത്. റെയിൽവേയിലെ എൻജിനീയർമാരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നടന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ ദേശീയപാത അതോറിറ്റിയും കരാർ കമ്പനിയിലെ എൻജിനീയർമാരും പങ്കാളികളായി. ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെയും പൊലീസിൻ്റെയും മുൻകൂർ അനുമതി ലഭ്യമാക്കിയാണ് ഗതാഗതം നിയന്ത്രിച്ചത്. ഗർഡറുകൾക്ക് മുകളിലൂടെയാണ് മൂന്നുവരി പാതയുടെ നിർമാണവും പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
അനുബന്ധ റോഡുകളുടെ നിർമാണവും നടക്കുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിൽ കാസർകോട് ചെർക്കള മുതൽ കണ്ണൂർ തളിപ്പറമ്പ് വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ ദേശീയപാത നിർമാണമാണ് മേഘ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിക്ക് ലഭിച്ചത്. 90 ശതമാനം പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായെന്ന് മേഘ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി അധികൃതർ പറഞ്ഞു. മാർച്ച് മാസത്തോടെ പ്രവൃത്തികൾ മുഴുവൻ പൂർത്തിയാകുമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.
Also Read: മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ആശ്വാസം; മസാല ബോണ്ട് ഇടപാടില് ഇഡി അയച്ച കാരണം കാണിക്കല് നോട്ടീസ് സ്റ്റേ ചെയ്ത് ഹൈക്കോടതി