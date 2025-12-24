ആവേശം വയനാട്ടിലേക്ക്; തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിന് പിന്നാലെ പ്രവർത്തകർക്കൊപ്പം വിനോദയാത്രയുമായി കൗൺസിലർ
Published : December 24, 2025 at 11:45 PM IST
കോഴിക്കോട്: കോർപ്പറേഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഉജ്ജ്വല വിജയത്തിന് പിന്നാലെ, തന്നോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചവർക്ക് വിനോദയാത്രയൊരുക്കി വാർഡ് കൗൺസിലർ കെ.സി. ശോഭിത. കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ എട്ടാം വാർഡ് (മലാപ്പറമ്പ്) കൗൺസിലറായ ശോഭിത, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായി കൂടെയുണ്ടായിരുന്നവർക്കായാണ് വയനാട്ടിലെ റിസോർട്ടിലേക്ക് യാത്ര സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.
ഡിസംബർ 27-ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30-ന് കാരപ്പറമ്പ് ഹോമിയോ മെഡിക്കൽ കോളജിന് മുന്നിൽ നിന്ന് യാത്ര തിരിക്കും. എം.കെ. രാഘവൻ എം.പി. യാത്ര ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യും. മാനന്തവാടി കൊയിലേരിയിലെ മുപ്പതേക്കറ ഫാം ഹൗസിലേക്കാണ് സംഘം പോകുന്നത്. ഡിസംബർ 28-ന് വൈകുന്നേരം സംഘം മടങ്ങിയെത്തും. യു.ഡി.എഫ് എട്ടാം വാർഡ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ അടക്കം 60 പേരാണ് ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സിൽ യാത്ര തിരിക്കുന്നത്.
"രാവും പകലും പൊരിവെയിലിലും വോട്ട് അഭ്യർഥനയുമായി ഒപ്പം നിന്നവർക്ക് ഒരു ഉല്ലാസയാത്ര വേണമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിടെ തന്നെ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഇവരിൽ പലർക്കും ഈ യാത്ര ഒരു സസ്പെൻസാണ്," കെ.സി. ശോഭിത പറഞ്ഞു.
കോർപ്പറേഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇത് നാലാം തവണയാണ് ശോഭിത വിജയക്കൊടി നാട്ടുന്നത്. കഴിഞ്ഞ കൗൺസിലിൽ ഭരണപക്ഷത്തെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തിയ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി ശോഭിത തിളങ്ങിയിരുന്നു. യു.ഡി.എഫ് കക്ഷി നേതാവ് കൂടിയായിരുന്ന ഇവർ, തദ്ദേശ വാർഡ് പുനർവിഭജന വിജ്ഞാപനത്തിനെതിരെ ഹൈക്കോടതിയിൽ നിയമപോരാട്ടം നടത്തി ശ്രദ്ധേയയായി.
വോട്ടർപട്ടികയിലെ ക്രമക്കേടുകൾ, മാലിന്യ പ്ലാന്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ, അഴിമതി, വിധവാ പെൻഷൻ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് ഇവർ നേതൃത്വം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കോർപ്പറേഷനിലെ വനിതാ ജീവനക്കാർക്ക് വിശ്രമമുറികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിലും ഇവർ നിരന്തരം ശബ്ദമുയർത്തി.
മുൻ ഡി.സി.സി. പ്രസിഡന്റ് കെ.സി. അബുവിന്റെ മകളായ ശോഭിത, അച്ഛന്റെ ലേബലിനപ്പുറം സ്വന്തം പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്വാധീനമുറപ്പിച്ചു. ഇത്തവണ മത്സരംഗത്ത് നിന്ന് മാറിനിൽക്കാനും അധ്യാപന ജോലിയിലേക്ക് തിരികെ പോകാനും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പാർട്ടി നിർദ്ദേശപ്രകാരം വീണ്ടും ജനവിധി തേടുകയായിരുന്നു. മത്സരിച്ചാൽ ജയിക്കണമെന്ന വാശിയോടെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത ശോഭിത, മികച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തോടെയാണ് ഇത്തവണയും കൗൺസിലിലെത്തിയത്.
തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് മത്സരരംഗത്തുനിന്ന് മാറിനിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായി ശോഭിത പറഞ്ഞിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ഒട്ടേറെ ജനങ്ങളുമായി അടുക്കാനും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും കഴിഞ്ഞുവെന്നും പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് വലിയ പിന്തുണ ലഭിച്ചുവെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. "ഇനിയൊന്ന് വിശ്രമിക്കണം. എന്നാൽ മത്സരരംഗത്തിറങ്ങിയാൽ വിജയിക്കണമെന്നത് എന്റെ വാശിയാണ്" എന്ന് ശോഭിത പറഞ്ഞിരുന്നു. ആ വാശി മൂന്ന് തവണയും അവർ പ്രാവർത്തികമാക്കി. മുൻപ് കുറഞ്ഞ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് പാർട്ടി സ്ഥാനാർഥികൾ വിജയിച്ചിരുന്ന വാർഡുകളിൽ വലിയ ഭൂരിപക്ഷം നേടാൻ ശോഭിതയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു. കെ.സി. അബു എന്ന പിതാവിന്റെ ലേബലിൽ നിന്ന് മാറി സ്വന്തം നിലയിൽ ജനപിന്തുണ നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ അവർ അഭിമാനിക്കുന്നു.
"ചെറുപ്പം മുതലേ ആളുകൾക്കിടയിൽ നിൽക്കുന്നത് വലിയ സന്തോഷമാണ്. രാവിലെ ഇറങ്ങിയാൽ രാത്രിയാണ് വീട്ടിലെത്തുക എന്നത് പണ്ടേയുള്ള പരാതിയാണ്," ശോഭിത പറയുന്നു.
