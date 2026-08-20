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കൗൺസിലറുടെ ഓണ സമ്മാനം; തെങ്ങു കയറാൻ ഇനി ആളെ തേടി അലയേണ്ട, രക്ഷകനായി വൈശാഖ്

തേങ്ങ ഇറക്കാന്‍ തെങ്ങുകയറ്റക്കാരെ കിട്ടാതെ വീട്ടുകാര്‍ വലഞ്ഞപ്പോളാണ് പരിഹാരവുമായി നഗരസഭാ കൗണ്‍സിലര്‍ രംഗത്ത് എത്തിയത്.

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വൈശാഖും തെങ്ങ പറിക്കാൻ എത്തിയവരും (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 20, 2026 at 2:00 PM IST

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കണ്ണൂര്‍: തെങ്ങില്‍ നിറയെ വിളഞ്ഞു പാകമായ തേങ്ങകള്‍. പക്ഷെ കറിക്ക് ഉപയോഗിക്കാന്‍ പോലും തേങ്ങയുമില്ല, ഇടാന്‍ ആളുമില്ല. ഓണ സദ്യയൊരുക്കാന്‍ തേങ്ങ ഇടാന്‍ തെങ്ങുകയറ്റക്കാരെ കിട്ടാതെ വീട്ടുകാര്‍ വലഞ്ഞപ്പോളാണ് പരിഹാരവുമായി നഗരസഭാ കൗണ്‍സിലര്‍ തന്നെ രംഗത്ത് എത്തിയത്. പയ്യന്നൂര്‍ നഗസസഭ 36-ാം വാര്‍ഡ് ആയ കാരയുടെ കൗൺസിലർ സി വൈശാഖ് ആണ് ഇതിന് മുന്നിട്ട് ഇറങ്ങിയത്.

മാസത്തിലൊരിക്കല്‍ വാര്‍ഡിലെ എല്ലാ വീടുകളും സന്ദര്‍ശിക്കുന്ന ശീലമുണ്ട് വൈശാഖിന്. ഈ സന്ദര്‍ശനങ്ങള്‍ക്കിടെയാണ് വീടുകള്‍ നേരിടുന്ന ചെറിയതും എന്നാല്‍ ഗുരുതരമായ പ്രതിസന്ധി കൗണ്‍സിലറുടെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടത്. തെങ്ങുകയറ്റത്തൊഴിലാളികളെ കിട്ടാനില്ല എന്നതായിരുന്നു എല്ലാ വീട്ടുകാരുടെയും പരാതി. തെങ്ങുകളുടെ എണ്ണം കൂടുതലുള്ള വീട്ടുകാര്‍ക്ക് തൊഴിലാളികളെ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും കിട്ടുമ്പോള്‍ ഒന്നോ രണ്ടോ തെങ്ങ് മാത്രമുള്ളവര്‍ അവഗണിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു പതിവ്.

തേങ്ങ പ്രതിസന്ധിയ്‌ക്ക് പരിഹാരം (ETV Bharat)

ആരും കാര്യമായി ഗൗനിക്കാത്ത ഈ വിഷയത്തെ വൈശാഖ് ഗൗരവത്തോടെ ഏറ്റെടുത്തു. ആദ്യപടിയായി വാര്‍ഡില്‍ തേങ്ങ പറിച്ചുകൊടുക്കേണ്ട വീടുകളുടെയും അവിടങ്ങളിലെ തെങ്ങുകളുടെയും കൃത്യമായ കണക്കെടുക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്‌തതെന്ന് വൈശാഖ് പറഞ്ഞു.

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48 വീടുകളിലായി ആകെ 213 തെങ്ങുകള്‍. തുടര്‍ന്ന് തെങ്ങുകയറ്റത്തൊഴിലാളികളെ കണ്ടെത്താനുള്ള അന്വേഷണമായി. തൃക്കരിപ്പൂര്‍ എളമ്പച്ചിയില്‍നിന്ന് ബിനീഷ്, സന്തോഷ്, വിനോദ് , ഷൈജു എന്നിവരുടെ സംഘം തയാറായി എത്തി. ഓരോ വീട്ടിലും എത്തേണ്ട തീയതി അറിയിച്ച് ലിസ്‌റ്റ് തയാറാക്കിയായിരുന്നു തുടര്‍ന്നുള്ള നടപടികള്‍ എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ വിഷുക്കാലത്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രാഥമിക നടപടികൾ തുടങ്ങിയത്.

കഴിഞ്ഞ വിഷുകാലത്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് വരുന്നത്. എല്ലാ മാസവും എല്ലാ വീടുകളിലും എത്തുക എന്ന രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ എത്തുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്‌നമായി തോന്നിയ വിഷയമാണ് തേങ്ങ ഇടാൻ ആളെ കിട്ടുന്നില്ല എന്നത്. ഒന്നും രണ്ടും തേങ്ങുള്ള വീട്ടിൽ ആരും തേങ്ങ ഇടാൻ എത്താത ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചതെന്ന് വൈശാഖ് പറഞ്ഞു

രാവിലെ എട്ടുമുതല്‍ വൈകീട്ട് നാലുവരെ

രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് തുടങ്ങിയ ഓണത്തോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള തേങ്ങ ഇടല്‍ ദൗത്യം വൈകീട്ട് നാലുമണിവരെ നീണ്ടു. കാരയിലെ ഓരോ വീട്ടുവളപ്പിലുമെത്തി തൊഴിലാളികള്‍ തേങ്ങയിട്ടു. ഇത് ഒറ്റത്തവണ പരിപാടിയല്ല. ഓരോ ആറുമാസം കൂടുമ്പോഴും വാര്‍ഡിലെ എല്ലാ വീടുകളിലും തേങ്ങ പറിക്കാന്‍ ആളെ എത്തിക്കുകയെന്നത് സ്ഥിരം സംവിധാനമായി മാറ്റാനാണ് കൗണ്‍സിലറുടെ തീരുമാനം.

കേരളത്തിലെവിടെയും സമാനമായ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന ചെറുവീടുകള്‍ക്ക് മാതൃകയാക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് പയ്യന്നൂരിലെ ഈ കൊച്ചു ഇടപെടല്‍. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മത്സരം തൊട്ട് വേറിട്ട പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന വൈശാഖിൻ്റെ യാത്ര നിരവധി തവണ വാർത്തകളിൽ ഇടം നേടിയതാണ്. വലിയ പദ്ധതികളും പ്രഖ്യാപനങ്ങളും കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, മുറ്റത്തെ ഒരു തേങ്ങ താഴെയിറക്കിക്കൊടുക്കുന്ന ചെറിയ കരുതല്‍ കൊണ്ടു കൂടിയാണ് ഭരണകൂടം ജനങ്ങളോട് അടുക്കുന്നതെന്ന് ഈ അനുഭവം ഓര്‍മിപ്പിക്കുന്നു.

കാസർകോട് കണ്ണൂർ ജില്ലയുടെ അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന തലിച്ചാലം പാലം മുതലാണ് കാര വാർഡ് തുടങ്ങുന്നത് തലിച്ചാലം പാലത്തിൽ നിന്ന് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലേക്ക് കയറുന്ന പ്രവേശന കവാടം മുതൽ വാർഡ് കഴിയുന്നതുവരെ റോഡിൻ്റെ ഇരുപുറങ്ങളിലും മാവും അതോടൊപ്പം ഔഷധസസ്യങ്ങളും നട്ടു പിടിപ്പിച്ച് ഹരിതാഭമാക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും വൈശാഖും സംഘവും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

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COUNCILOR C VAISHAK
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