കാരയെ 'ക്ലീൻ ആൻ്റ് ബ്യൂട്ടി'യാക്കി വൈശാഖ്; രാവിലെ ഏഴു മുതല് എട്ടു വരെ കത്രികയുമായി ഇറങ്ങുന്ന കൗണ്സിലര്
'ശുചീകരിക്കുക സൗന്ദര്യവൽക്കരിക്കുക ' എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ ആവിഷ്കരിച്ച 'ക്ലീൻ ആൻ്റ് ബ്യൂട്ടി' എന്ന പരിപാടി വിവിധ ഘട്ടങ്ങളായിയാണ് നടത്തിയത്.
Published : November 9, 2026 at 8:56 PM IST
ഹേമന്ത് ചന്ദ്രൻ പി.
കണ്ണൂർ : പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ 36ാം വാർഡ് ആയ കാരയിൽ സി. വൈശാഖ് കൗൺസിലറായി ചുമതലയേറ്റ അന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് വാർഡിലെ വേറിട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ. തെരഞ്ഞെടുപ്പുകാലം മുതൽ ഏറെ വാർത്തകൾ നിറഞ്ഞ വാർഡ് കൂടിയായ ഇവിടം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞും തൻ്റെ വേറിട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ വാർത്തകളിൽ നിറയ്ക്കുകയാണ് വൈശാഖ്. തെങ്ങിൽ കയറാൻ ആളില്ലാത്ത വീടുകളിലേക്ക് തെങ്ങുകയറ്റ തൊഴിലാളികളെ ഒരുക്കിയും നഗരങ്ങൾ ശുചീകരിച്ചും തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇതാ വളർന്നു പിടിക്കുന്ന കാടുകൾ പലരൂപത്തിൽ വെട്ടിയൊരുക്കി പച്ച പുതച്ച വിദേശ നാടുകളുടെ മോഡലിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് വൈശാഖും സംഘവും.
'ശുചീകരിക്കുക സൗന്ദര്യവൽക്കരിക്കുക ' എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ ആവിഷ്കരിച്ച 'ക്ലീൻ ആൻ്റ് ബ്യൂട്ടി' എന്ന പരിപാടി വിവിധ ഘട്ടങ്ങളായിയാണ് നടത്തിയതെന്ന് സി വൈശാഖ് പറയുന്നു. ഒന്നാം ഘട്ടമായി വാർഡിലെ മുഴുവൻ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളും പെറുക്കിയെടുത്തു. അത് ഇന്നും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. രണ്ടാം ഘട്ടമായി നൂറോളം മാവിൻ തൈകൾ വാർഡിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പ്രധാന റോഡിൻ്റെ ഇരുഭാഗങ്ങളിലും വച്ചുപിടിപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നു. അതും ഏതാണ്ട് പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
40 ഓളം ഇനത്തിൽ പെടുന്ന ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത 100 ഓളം വിലപിടിപ്പുള്ള മാവിൻ തൈകൾ ആണ് വച്ചുപിടിപ്പിച്ചത്. മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വാർഡിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന മുഴുവൻ വീടുകളും ശുചീകരിക്കുക എന്നതായിരുന്നു. അതും വലിയ രീതിയിൽ ജനകീയ പിന്തുണയോടെ നടത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാർഡിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന 429 വീടുകളിലെ 1390 വോട്ടർ മാർക്കിടയിലൂടെയാണ് വൈശാഖും സംഘവും ഈ പരിപാടി ആവിഷ്കരിക്കുന്നത്. നാലാം ഘട്ടമായി റോഡിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും ചെടികൾ വച്ചുപിടിപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നു.
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അഞ്ചാം ഘട്ടമെന്ന നിലയിൽ, എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ 7 മുതൽ 8 മണി വരെ വൈശാഖും സംഘവും വാർഡിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഒന്പത് മാസമായി മുടങ്ങാതെ ,ഒരു മണിക്കൂർ നേരം വാർഡിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന റോഡുകളുടെ ഇരുഭാഗങ്ങളിലും വളർന്ന കാടുകളും മറ്റു പുൽച്ചെടികളും കത്രിക കൊണ്ട് വെട്ടി ഒതുക്കി നാടിൻ്റെ സൗന്ദര്യവും വൃത്തിയും വർധിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് ഇവർ നടത്തുന്നത്. ഇതിനായി വാർഡ് കൗൺസിലർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയത് ആകട്ടെ കുട്ടികളെയും. അവരെ കൂടി ഇതിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവും കൊണ്ടായിരുന്നു ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് കൗൺസിലർ വൈശാഖ് പറയുന്നു. നാട്ടുകാരിൽ നിന്നും പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പ്രതികരിച്ച് ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ
ക്ലീൻ ആൻ്റ് ബ്യൂട്ടിയുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുൻസിപ്പാലിറ്റി ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ വി പി മോഹനൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. നഗരസഭയുടെ പൂർണമായ സഹകരണം ഉണ്ടാകുമെന്നും നഗരസഭയെ ശുചിത്വത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിൽ 36 ആം വാർഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വലിയ രീതിയിൽ ഉപകരിക്കുമെന്നും തുടർന്നുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം ഇ ടി വി ടിവിയോട് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ശുചിത്വ വാരം നോക്കി മാത്രമല്ല, ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത്.
നിർമ്മലം എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പല ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും സംസ്ഥാന സർക്കാർ തന്നെ ആവിഷ്കരിക്കുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ ഹരിത കേരള മിഷൻ എന്ന പേരിലായിരുന്നു. കേന്ദ്രസർക്കാറിൻ്റെ കീഴിൽ സ്വച്ഛത സർവേശന് എന്ന ശുചിത്വ പരിപാടിയും നടക്കുന്നുണ്ട്. നിർമ്മലത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും യോഗങ്ങളും നടന്നുവരികയാണ്. നിലവിൽ വാർഡ് കൗൺസിലർമാർക്ക് 20000 രൂപ ശുചീകരണത്തിനായി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ശുചിത്വമിഷൻ 20,000 രൂപ കൂടി തരേണ്ടതുണ്ടെന്നും മോഹനൻ വ്യക്തമാക്കി.
നാട്ടുകാരുടെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ
വൈശാഖ് രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ എന്നതിനപ്പുറം ഒരു സൗന്ദര്യബോധമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ ആണെന്നും അദ്ദേഹം കൗൺസിലറായി ചുമതലയേറ്റതുമുതൽ നാട്ടുകാർക്കും പ്രദേശവാസികൾക്കും വലിയ പ്രതീക്ഷയാണെന്നും പ്രദേശവാസിയായ വി സതീശൻ പറഞ്ഞു.
നാൽപ്പത് മാവുകൾ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും വലിയ മാവുകൾ റോഡിൻ്റെ ഇരുവശത്തും സൗന്ദര്യവൽക്കരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് വച്ചു പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്, വലിയ സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാകാൻ പറ്റും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനു പറ്റുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുടെ നിരയും കൗൺസിലറും നമുക്ക് പിന്നിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ എന്നും വി സതീശൻ പറഞ്ഞു എല്ലാവരുടെയും പിന്തുണ ഉണ്ടെങ്കിൽ റോഡ്സൈഡുകൾ കക്കൂസുകൾ ആക്കുന്ന രീതി ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയും എന്നും ആദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
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