പിപി ദിവ്യയ്ക്ക് കുരുക്ക്; ചാറ്റുകളും ശബ്ദ രേഖകളും പുറത്ത് വിട്ട് മുഹമ്മദ് ഷമ്മാസ്
ദിവ്യക്ക് വേണ്ടി ബിനോയ് കുരിയനെ കാണാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ് ശബ്ദ രേഖ. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആസിഫ് പുറത്ത് വിടണമെന്നും ഷമ്മാസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
Published : October 26, 2026 at 1:39 PM IST
കണ്ണൂർ: കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് പിപി ദിവ്യ ഉൾപ്പെട്ട കാർട്ടൺ കമ്പനി കരാർ വിവാദത്തിൽ കമ്പനി മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ മുഹമ്മദ് ആസിഫിൻ്റെ വാദങ്ങൾ തള്ളി കെഎസ്യു സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് മുഹമ്മദ് ഷമ്മാസ്. ആസിഫിനെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു എന്നും കെഎസ്യു സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് മുഹമ്മദ് ഷമ്മാസ് വ്യക്തമാക്കി. പണം ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നത് തെളിയിക്കണമെന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും ആദ്ദേഹം വാർത്ത സമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.
പിപി ദിവ്യയും മുഹമ്മദ് ആസിഫും തമ്മിലുള്ള ശബ്ദ സന്ദേശവും മുഹമ്മദ് ഷമ്മാസ് പുറത്ത് വിട്ടു. ദിവ്യക്ക് വേണ്ടി ബിനോയ് കുരിയനെ കാണാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ് ശബ്ദ രേഖ. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആസിഫ് പുറത്ത് വിടണമെന്നും ഷമ്മാസ് വിശദീകരിച്ചു. പിപി ദിവ്യയുടെ വാട്സ്ആപ്പ് ചാറ്റും പുറത്ത് വിട്ട മുഹമ്മദ് ഷമ്മാസ് നിലവിലെ കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ബിനോയ് കുര്യന് ഈ വിഷയത്തിൽ പങ്കുണ്ട് എന്നും ആരോപിച്ചു.
ഷമ്മാസിന്റെ ആരോപണവും മറുപടിയും
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായിരിക്കെ പിപി ദിവ്യ കണ്ണൂർ ജില്ലാ നിർമ്മിതി കേന്ദ്രയ്ക്ക് 10.47 കോടി രൂപയുടെ നിർമാണ കരാറുകൾ നേരിട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് മുഹമ്മദ് ഷമ്മാസിന്റെ ആരോപണം. ജില്ലാ കലക്ടർ ചെയർമാനും പിപി ദിവ്യ ഗവേണിങ് ബോഡി അംഗവുമായ ജില്ലാ നിർമ്മിതി കേന്ദ്രയ്ക്കാണ് കോടികളുടെ കരാർ പ്രവൃത്തികൾ നേരിട്ട് ലഭിച്ചത്.
കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷത്തിനിടയിൽ നടന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുകയുടെ കരാർ നിർമ്മിതി കേന്ദ്രയ്ക്ക് ലഭിച്ചത് അരുൺ കെ. വിജയൻ ജില്ലാ കലക്ടറായിരുന്ന കാലയളവിലാണെന്നും കലക്ടറുടെ ഇടപെടലുകളിൽ സംശയം ഉണ്ടെന്നും സമഗ്ര അന്വേഷണം വേണമെന്നും മുഹമ്മദ് ഷമ്മാസ് ആരോപിച്ചിരുന്നു. പിപി ദിവ്യയ്ക്ക് വേണ്ടി കലക്ടർ വഴിവിട്ട് സഹായം ചെയ്തോയെന്നും ദിവ്യയുടെ ബിനാമി ഇടപാടുകൾക്ക് കൂട്ടുനിന്നോ എന്നുള്ളതും അന്വേഷിക്കണമെന്നും ഷമ്മാസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
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ദിവ്യയുടെ ബിനാമി കമ്പനിയായ കാർട്ടൺ ഇന്ത്യ അലയൻസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന് ആദ്യ പ്രവൃത്തിയായ പടിയൂർ എബിസി കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിർമാണ കരാർ ലഭിച്ചത് ജില്ലാ നിർമ്മിതി കേന്ദ്ര വഴിയാണെന്നും ഷമ്മാസ് ആരോപിച്ചു. പാലക്കയം തട്ടിലെ ബിനാമി സ്വത്തിടപാടിൽ ബിനാമി കമ്പനി ഉടമയുടെയും ദിവ്യയുടെ ഭർത്താവിന്റെയും പേരിലുള്ള രേഖകൾ തയ്യാറാക്കിയത് ഒരേ അഭിഭാഷകന്റെ ഓഫിസിൽ നിന്നാണെന്നും സർക്കാർ ജീവനക്കാരനായ ദിവ്യയുടെ ഭർത്താവ് അജിത്തിന്റെ ജോലി കൃഷി എന്നാണ് സ്ഥലം വാങ്ങിയ രേഖയിൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതെന്നും ഷമ്മാസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ദിവ്യയുടേയും ഭർത്താവിന്റെയും ബിനാമികളുടെയും 'കൃഷി' യുടെ വിവരങ്ങളാണ് പുറത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നും ഷമ്മാസ് ആരോപിച്ചിരുന്നു.
അതേസമയം കാര്ട്ടണ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്ക് കരാര് നൽകിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിപി ദിവ്യയ്ക്കെതിരെ വിജിലന്സ് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുകയാണ് സര്ക്കാര്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് മുഹമ്മദ് ഷമ്മാസിനെതിരെ കാർട്ടൺ ഇന്ത്യ പൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എംഡി മുഹമ്മദ് ആസിഫ് തുറന്നടിച്ചത്.
കണ്ണൂര് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായിരിക്കെ ക്രമക്കേട് നടന്നുവെന്ന ആരോപണത്തിലാണ് അന്വേഷണം. ടെന്ഡര് ഇല്ലാതെയാണ് കാര്ട്ടണ് കമ്പനിക്ക് കരാര് നല്കിയതെന്നായിരുന്നു പരാതി. ആരോപണങ്ങൾ ഹൈകോടതി പരിശോധിച്ചതാണ്. പരാതിക്കാരൻ എന്താണ് എന്നിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. അനേഷണത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുവെന്നും ആസിഫ് പറഞ്ഞു.
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