കോറോ ഹെൽത്ത് കൂട്ടപ്പിരിച്ചുവിടൽ; മന്ത്രിതല ചർച്ച ഇന്ന് എറണാകുളത്ത്
കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി കൊച്ചിയിലെയും കോഴിക്കോട്ടെയും കോറോ ഹെൽത്ത് ഓഫിസുകളിൽ നാടകീയ രംഗങ്ങളാണ് അരങ്ങേറുന്നത്
Published : July 10, 2026 at 10:43 AM IST
എറണാകുളം: കോറോ ഹെൽത്ത് കമ്പനിയിലെ കൂട്ടപ്പിരിച്ചുവിടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കും ജീവനക്കാരുടെ ആശങ്കകൾക്കുമിടയിൽ തൊഴിൽ വകുപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ന് നടക്കുന്ന ചർച്ച നിർണായകമാകും. മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ രാവിലെ 11ന് എറണാകുളം കലക്ടറേറ്റിലാണ് യോഗം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചർച്ചയിൽ കമ്പനി അധികൃതർ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു.
തുടരുന്ന നാടകീയ രംഗങ്ങൾ
കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി കൊച്ചിയിലെയും കോഴിക്കോട്ടെയും കോറോ ഹെൽത്ത് ഓഫിസുകളിൽ നാടകീയ രംഗങ്ങളാണ് അരങ്ങേറുന്നത്. അമേരിക്ക ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ കോഡിങ് കമ്പനിയായ കോറോ ഹെൽത്തിൻ്റെ കൊച്ചി, കോഴിക്കോട് കേന്ദ്രങ്ങളിലെ എണ്ണൂറിലധികം ജീവനക്കാർക്കാണ് മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടത്. ജോലിക്ക് എത്തിയ ഇവർക്ക് ഓഫിസിനുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പോലും സാധിക്കാതെ മടങ്ങേണ്ടി വന്നു. ചർച്ച നടക്കുന്ന ദിവസം വരെ ജീവനക്കാർക്ക് ഓഫിസിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുമതി നൽകുമെന്ന മുൻധാരണ കമ്പനി പൂർണമായും ലംഘിക്കുകയായിരുന്നു. ഓഫിസ് കെട്ടിടങ്ങൾ പൂട്ടിക്കിടന്നതിനെ തുടർന്ന്, ജോലിക്കെത്തിയ ജീവനക്കാരുടെ ഹാജർ തൊഴിൽ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നേരിട്ടെത്തിയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. കമ്പനിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആരും തന്നെ പ്രതികരിക്കാൻ തയാറായിട്ടില്ലെന്നും തൊഴിൽ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
ലംഘിക്കപ്പെടുന്ന ധാരണകളും നിയമങ്ങളും
ജീവനക്കാരുടെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങളെത്തുടർന്ന് ഉമ തോമസ് എംഎൽഎ, ലേബർ ഓഫിസർ സഫ്ന നസറുദ്ദീൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേർന്ന അടിയന്തര യോഗത്തിൽ കമ്പനി തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ തിങ്കളാഴ്ച ധാരണയായിരുന്നു. മാനേജ്മെൻ്റ് നേരിട്ട് എത്തിയില്ലെങ്കിലും അവരുടെ നിയമോപദേഷ്ടാവ് ജീവനക്കാർക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുനൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ തീരുമാനവും ലംഘിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല, നിലവിൽ കമ്പനിയുടെ നിയമോപദേഷ്ടാവിനെപ്പോലും ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്ന് അധികൃതർ പറയുന്നു.
രാജ്യത്തെ തൊഴിൽ നിയമങ്ങളുടെ വ്യക്തമായ ലംഘനമാണ് ഇവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നത്. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ആക്ട് പ്രകാരം വലിയൊരു വിഭാഗം ജീവനക്കാരുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടുന്നതിന് 90 ദിവസം മുൻപ് സർക്കാരിനെ മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കുകയും അനുമതി വാങ്ങുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ യാതൊരുവിധ മുൻകൂർ അറിയിപ്പും നൽകാതെയാണ് കമ്പനി ഏകപക്ഷീയമായി അടച്ചുപൂട്ടലിലേക്ക് നീങ്ങിയത്. പുതിയ കേന്ദ്ര തൊഴിൽ നിയമങ്ങളുടെ മറവിലാണ് കമ്പനിയുടെ നടപടിയെന്നും ഇതിനെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ജീവനക്കാരുടെ പ്രതിസന്ധിയും ആവശ്യങ്ങളും
കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച പതിവുപോലെ ഓഫിസിലെത്തി ലോഗിൻ ചെയ്ത ഉടൻ തന്നെ സിസ്റ്റം ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ അധികൃതർ ജീവനക്കാരോട് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. കേരളത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർണമായും നിർത്തലാക്കുന്നുവെന്ന പെട്ടെന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനം സ്ത്രീകളടക്കമുള്ള നൂറുകണക്കിന് ജീവനക്കാരുടെ ഉപജീവനമാർഗമാണ് ഇല്ലാതാക്കിയത്. എറണാകുളത്ത് 616 ജീവനക്കാരും കോഴിക്കോട് മുന്നൂറോളം ജീവനക്കാരുമാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് കഴിയുന്നത്.
പെട്ടെന്നുള്ള പിരിച്ചുവിടലിന് പകരമായി മൂന്ന് മാസത്തെ ശമ്പളം കോമ്പൻസേഷനായി നൽകാമെന്നാണ് കമ്പനി അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. കൂടാതെ രണ്ട് മാസത്തെ ശമ്പളം മുൻകൂറായി അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ പെട്ടെന്ന് മറ്റൊരു ജോലി കണ്ടെത്തുകയെന്നത് പ്രയാസമായതിനാൽ ജോലിയിൽ തുടരാൻ അനുവദിക്കണമെന്നാണ് ജീവനക്കാരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം. മുൻപും സമാനമായ രീതിയിൽ ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ടപ്പോൾ കമ്പനി അർഹമായ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാതെ വഞ്ചിച്ചതായി തൊഴിലാളികൾ ആരോപിക്കുന്നു. കൃത്യമായൊരു നഷ്ടപരിഹാര പാക്കേജിലോ തൊഴിൽ സുരക്ഷിതത്വത്തിലോ അന്തിമ തീരുമാനമാകാത്തതിനാൽ എണ്ണൂറിലധികം വരുന്ന ജീവനക്കാരും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളും ഇപ്പോൾ കടുത്ത ആശങ്കയിലും പ്രതിസന്ധിയിലുമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇന്ന് നടക്കുന്ന മന്ത്രിതല ചർച്ചയെ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ജീവനക്കാർ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. പ്രശ്നപരിഹാരമുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ സമരം ശക്തമാക്കാനാണ് തൊഴിലാളി യൂണിയനുകളുടെ തീരുമാനം.
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