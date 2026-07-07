കോറോ ഹെൽത്ത് പ്രതിസന്ധി: തൊഴിൽ വകുപ്പിൻ്റെ നിർദേശം തള്ളി മാനേജ്മെൻ്റ്, ഓഫിസ് പൂട്ടി
ഇന്ന് രാവിലെ ഒമ്പത് മണിയോടെ കൊച്ചിയിലെ കോറോ ഹെൽത്ത് ഓഫിസിലെത്തിയ ജീവനക്കാർക്ക് അകത്ത് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല
Published : July 7, 2026 at 10:13 AM IST
എറണാകുളം: എറണാകുളത്തും കോഴിക്കോടുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കോറോ ഹെൽത്ത് കമ്പനിയിലെ കൂട്ടപ്പിരിച്ചുവിടൽ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാകുന്നു. തൊഴിൽ വകുപ്പിൻ്റെ നിർദേശം ലംഘിച്ച് കമ്പനി ഓഫിസ് പൂട്ടിയതോടെ ജീവനക്കാർക്ക് ഇന്ന് ജോലിക്ക് കയറാനായില്ല. പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി പത്താം തീയതി നിശ്ചയിച്ച ചർച്ചയിൽ മാനേജ്മെൻ്റ് പങ്കെടുക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിലും അനിശ്ചിതത്വം തുടരുകയാണ്.
ഇന്ന് രാവിലെ ഒമ്പത് മണിയോടെ കൊച്ചിയിലെ കോറോ ഹെൽത്ത് ഓഫിസിലെത്തിയ ജീവനക്കാർക്ക് അകത്ത് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഓഫിസ് പൂട്ടിയ നിലയിലായിരുന്നു. ഇതോടെ ജോലിക്കെത്തിയ ജീവനക്കാരുടെ ഹാജർ തൊഴിൽ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെത്തി രേഖപ്പെടുത്തി. കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരും പ്രതികരിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. ജില്ലാ ലേബർ ഓഫിസറും അസിസ്റ്റൻ്റ് ലേബർ ഓഫിസറും നേരിട്ടെത്തി ജീവനക്കാരെ കാണും.
ധാരണ ലംഘിച്ച് മാനേജ്മെൻ്റ്
ജീവനക്കാരുടെ ആശങ്കകൾക്കും പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും ഒടുവിലായിരുന്നു കമ്പനി ഇന്ന് മുതൽ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ധാരണയായത്. ഉമ തോമസ് എംഎൽഎയുടെയും ലേബർ കമ്മിഷണർ സഫ്ന നസറുദ്ദീൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ചേർന്ന അടിയന്തര യോഗത്തിലാണ് ഇന്നലെ തീരുമാനമെടുത്തത്. എന്നാൽ കോറോ ഹെൽത്ത് കമ്പനി ഈ തീരുമാനവും ലംഘിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മാനേജ്മെൻ്റ് പ്രതിനിധികൾ ഇന്നലെ നേരിട്ട് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തില്ലെങ്കിലും അവരുടെ അഭിഭാഷകനും തൊഴിലാളി യൂണിയൻ ഭാരവാഹികളും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ജീവനക്കാർക്ക് ഓഫിസിൽ കയറി ജോലി ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ ഒരുക്കുമെന്ന് കമ്പനിയുടെ നിയമോപദേഷ്ടാവ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇദ്ദേഹത്തെ ഇന്ന് ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നാണ് തൊഴിൽ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നത്.
ജൂലൈ പത്താം തീയതിയാണ് കൊച്ചിയിൽ കമ്പനിയുടെ ഭാവി പ്രവർത്തനം സംബന്ധിച്ച് നിർണായക ചർച്ച തീരുമാനിച്ചത്. തൊഴിൽ മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണ പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ യോഗത്തിൽ കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുക്കുമോയെന്നതിലും അനിശ്ചിതത്വം തുടരുന്നു.
മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ പിരിച്ചുവിടൽ
നിലവിൽ എറണാകുളത്ത് 616 ജീവനക്കാരും കോഴിക്കോട് മുന്നൂറോളം ജീവനക്കാരും ഈ സ്ഥാപനത്തെ ആശ്രയിച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കോഴിക്കോട് ഡിവിഷനിലെ ജീവനക്കാരുടെ പ്രതിനിധികളും കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ആക്ട് പ്രകാരം വലിയൊരു വിഭാഗം ജീവനക്കാരുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടുന്നതിന് 90 ദിവസം മുൻപ് സർക്കാരിനെ മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കുകയും അനുമതി വാങ്ങുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇത്തരം ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ നിലവിലെ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ പത്താം തീയതിയിലെ ചർച്ച വലിയൊരു വഴിത്തിരിവാകും.
വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ പതിവുപോലെ ഓഫിസിലെത്തി ലോഗിൻ ചെയ്ത ഉടൻ തന്നെ സിസ്റ്റം ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ അധികൃതർ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. കേരളത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർണമായും നിർത്തലാക്കുകയാണെന്നും കൊച്ചി, കോഴിക്കോട് ബ്രാഞ്ചുകൾ പൂട്ടുകയാണെന്നും പെട്ടെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ സ്ത്രീകളടക്കമുള്ള നൂറുകണക്കിന് ജീവനക്കാരുടെ ഉപജീവനമാർഗമാണ് ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഇല്ലാതായത്. പെട്ടെന്നുള്ള പിരിച്ചുവിടലിന് പകരമായി മൂന്ന് മാസത്തെ ശമ്പളം നഷ്ടപരിഹാരമായി നൽകാമെന്നാണ് കമ്പനി അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ജീവനക്കാരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് രണ്ട് മാസത്തെ ശമ്പളമുൾപ്പെടെ കമ്പനി മുൻകൂർ ഇട്ടിരുന്നു.
എന്നാൽ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ മറ്റൊരു ജോലി കണ്ടെത്തുക പ്രയാസമായതിനാൽ ജോലിയിൽ തുടരാൻ അനുവദിക്കണമെന്നാണ് ജീവനക്കാരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം. മുൻപും സമാനമായ രീതിയിൽ ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ടപ്പോൾ കമ്പനി അർഹമായ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാതെ വഞ്ചിച്ചതായി തൊഴിലാളികൾ ആരോപിക്കുന്നു. കൃത്യമായ നഷ്ടപരിഹാര പാക്കേജിലോ തൊഴിൽ സുരക്ഷിതത്വത്തിലോ അന്തിമ തീരുമാനമാകാത്തതിനാൽ എണ്ണൂറിലധികം വരുന്ന ജീവനക്കാരും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളും ഇപ്പോൾ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. പിരിച്ചുവിടപ്പെട്ട ജീവനക്കാർക്ക് തുടർന്നും കമ്പനിയിൽ തുടരാൻ കഴിയുമോയെന്നതിൽ തീരുമാനമാകുന്നത് വരെ ആശങ്ക തുടരും.
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