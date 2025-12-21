ETV Bharat / state

ഇനി പുതിയ ഭരണാധികാരികള്‍; സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്‌ത് കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷനിലെ ജനപ്രതിനിധികള്‍

ചെയർപേഴ്‌സൺ, മേയർ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ഡിസംബർ 26 ന്.

corporation representatives oath taking ceremony in eranakulam (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 21, 2025 at 7:36 PM IST

എറണാകുളം: കോർപ്പറേഷനിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധികൾ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്‌ത് ചുമതലയേറ്റു. ഏറ്റവും മുതിർന്ന അംഗമായ പന്ത്രണ്ടാം ഡിവിഷൻ പ്രതിനിധി നിർമ്മല ടീച്ചർക്ക് വരണാധികാരിയും ജില്ലാ ഇലക്ഷൻ ഓഫിസറുമായ ജില്ലാ കലക്‌ടർ ജി പ്രിയങ്ക സത്യ വാചകം ചൊല്ലി കൊടുത്തു. നിർമ്മല ടീച്ചർ മറ്റ് അംഗങ്ങള്‍ക്കു പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു. തുടർന്ന് അംഗങ്ങൾ സത്യപ്രതിജ്ഞ റജിസ്‌റ്ററിലും കക്ഷിബന്ധ റജിസ്‌റ്ററിലും ഒപ്പിട്ടു.

കൂറുമാറ്റം സംബന്ധിച്ച പരാതികള്‍ വരുമ്പോള്‍ സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്‍ പരിഗണിക്കുന്ന പ്രധാന രേഖ കക്ഷിബന്ധ രജിസ്‌റ്ററാണ്. ഹൈക്കോടതി ജംഗഷന് സമീപത്തെ കോർപ്പറേഷൻ പുതിയ ആസ്ഥാന മന്ദിരത്തിൽ നടന്ന പ്രൗഡ ഗംഭീരമായ ചടങ്ങ് കാണാൻ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ എത്തിയിരുന്നു. കോർപ്പറേഷൻ ആസ്ഥാന മന്ദിരത്തിന് പുറത്ത് വലിയ രണ്ട് എൽഇഡി സ്ക്രീനുകൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. ഒരോ അംഗവും സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് എത്തുമ്പോൾ ആളുകൾ പേരുകൾ വിളിച്ചും ഹർഷാരവം മുഴക്കിയും ചടങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായി.

നിർമ്മല ടീച്ചറുടെ അധ്യക്ഷതയില്‍ ചേർന്ന ആദ്യ കൗൺസിൽ യോഗത്തില്‍ കോർപ്പറേഷൻ മേയർ, ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ എന്നിവരുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ അറിയിപ്പ് കോർപ്പറേഷൻ സെക്രട്ടറി വായിച്ചു. നഗരസഭകളിലെയും കോര്‍പ്പറേഷനുകളിലെയും ചെയർപേഴ്‌സൺ, മേയര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡിസംബർ 26 ന് രാവിലെ 10.30 നും ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർപേഴ്‌സൺ, ഡെപ്യൂട്ടി മേയര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30 നും നടത്തും.

ഗ്രാമ, ബ്ലോക്ക്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലെ പ്രസിഡൻ്റ്, വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകള്‍ ഡിസംബർ 27 ന് യഥാക്രമം രാവിലെ 10.30 നും ഉച്ചയ്ക്കു‌ ശേഷം 2.30 നും നടക്കും. നിലവിലെ ഭരണസമിതിയുടെ കാലാവധി ഇന്നലെ (ഡിസംബർ 20) അവസാനിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്ന് അവധി ദിനത്തിൽ തന്നെ (ഡിസംബർ 21) സത്യപ്രതിജ്ഞ നടത്തിയത്.

സത്യപ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലി കൊച്ചി കോർപ്പറേഷനിലേയ്‌ക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രതിനിധികൾ. (ETV Bharat)

കോർപ്പറേഷൻ കൗൺസിൽ ഹാളിൽ നടന്ന സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിൽ ഉമ തോമസ് എംഎൽഎ പങ്കെടുത്തു. കോർപ്പറേഷനിൽ വ്യക്തമായ ആധിപത്യം നേടിയാണ് യുഡിഎഫ് ഇടതുമുന്നണിയിൽ നിന്നും ഇത്തവണ അധികാരം പിടിച്ചെടുത്തത്. അതേസമയം മേയർ സ്ഥാനം സംബന്ധിച്ച് കോൺഗ്രസിൽ തർക്കം തുടരുകയാണ്.
മേയർ സ്ഥാനത്തിനായി ദീപ്‌തി മേരി വർഗീസ്‌, വി കെ മിനിമോൾ, ഷൈനി മാത്യു എന്നിവരുടെ പേരുകളാണ് ആദ്യം മുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടത്.

എന്നാൽ കെപിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായ ദീപ്‌തി മേരി വർഗീസിൻ്റെ പേരിനായിരുന്നു മുൻതൂക്കം ലഭിച്ചിരുന്നത്. കെസി വേണുഗോപാലിൻ്റെ പിന്തുണയും ദീപ്‌തിയ്‌ക്കാണ്. എന്നാൽ വിഡി സതീശനും ഡിസിസിയും ദീപ്‌തിയ്‌ക്ക് പകരം വി കെ മിനിമോളെയാണ്‌ അനുകൂലിക്കുന്നത്‌. സംഘടനയിലെയും കോർപ്പറേഷനിലെയും പ്രവർത്തന പരിചയവും സഭയുടെ അനുകൂല നിലപാടും സഹായകരമാകുമെന്നാണ്‌ മിനിയുടെ പ്രതീക്ഷ.

തർക്കം നീണ്ടാൽ മേയർ സ്ഥാനം പങ്കിട്ടു നൽകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. സഭയുടെ പിന്തുണ തന്നെയാണ്‌ പശ്ചിമ കൊച്ചിയിൽ നിന്നും തെരെഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഷൈനിയുടെയും പ്രധാന ഘടകം. ഡൊമിനിക്‌ പ്രസൻ്റേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജില്ലയിലെ ചില നേതാക്കളുടെ പിന്തുണയും ഷൈനിക്കാണ്‌.

