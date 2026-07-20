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കോറോ ഹെല്‍ത്ത്: സര്‍ക്കാര്‍ ഇടപെടല്‍ വിജയം കണ്ടു; 5 മാസത്തെ ശമ്പളം നല്‍കാമെന്ന് കമ്പനി

അഞ്ച് മാസത്തെ ശമ്പളം മൊത്തമായി ഈ മാസം 26 ന് നല്‍കാമെന്നാണ് കമ്പനി ഇന്ന് തൊഴില്‍ മന്ത്രിക്ക് ഉറപ്പു നല്‍കിയത്

Corro Health to Clear 7 Months' Dues
മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണ കോറോ ഹെല്‍ത്ത് കമ്പനി പ്രതിനിധികളുമായി നടത്തിയ ചര്‍ച്ചയില്‍നിന്ന് (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 20, 2026 at 6:21 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: കൊച്ചി ആസ്ഥാനമായ യുഎസ് കമ്പനി കോറോ ഹെല്‍ത്ത് ഒടുവില്‍ വഴങ്ങുന്നു. പിരിച്ചു വിട്ട എണ്ണൂറോളം ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള കുടിശിക നല്‍കാമെന്ന് തൊഴില്‍ മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണയുമായുള്ള ചര്‍ച്ചയില്‍ കമ്പനി പ്രതിനിധികള്‍ സമ്മതിച്ചു. അഞ്ച് മാസത്തെ കുടിശിക ശമ്പളം നല്‍കാമെന്നാണ് കമ്പനി സമ്മതിച്ചത്.

നേരത്തെ സര്‍ക്കാരുമായി നടത്തിയ ചര്‍ച്ചയില്‍ രണ്ട് മാസത്തെ ശമ്പളം നല്‍കാമെന്ന് കമ്പനി സമ്മതിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെ കുടിശക ഇനത്തില്‍ 7 മാസത്തെ ശമ്പളം കമ്പനി ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ലഭിക്കും. അഞ്ച് മാസത്തെ ശമ്പളം മൊത്തമായി ഈ മാസം 26 ന് നല്‍കാമെന്നാണ് കമ്പനി ഇന്ന് തൊഴില്‍ മന്ത്രിക്ക് ഉറപ്പു നല്‍കിയത്.

ഇതിനു പുറമേ ജീവനക്കാരുടെ പ്രവൃത്തി പരിചയ സര്‍ട്ടിഫിക്കേറ്റ്, റിലീവിംഗ് ഓര്‍ഡര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ഭാവിയില്‍ ജോലി ലഭിക്കാന്‍ ആവശ്യമായ എല്ലാ രേഖകളും നല്‍കാമെന്നും കമ്പനി പ്രതിനിധിഖള്‍ സമ്മതിച്ചു. പ്രശ്‌നത്തില്‍ ആദ്യം മുതല്‍ ഇടപെടല്‍ നടത്തുന്ന ഉമ തോമസ് എംഎല്‍എയും ചര്‍ച്ചകളില്‍ മന്ത്രിക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. മന്ത്രി വിളിച്ചു ചേര്‍ത്ത ചര്‍ച്ചയില്‍ ലേബര്‍ കമ്മിഷണറും സ്‌പെഷ്യല്‍ സെക്രട്ടറിയും അടക്കമുള്ള തൊഴില്‍ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പങ്കെടുത്തു. പിരിച്ചു വിട്ട ജീവനക്കാര്‍ക്ക് മറ്റു കമ്പനികളില്‍ ജോലി ലഭിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ഇടപെടലുകള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നടത്തുമെന്ന് മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

അമേരിക്ക ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രമുഖ ഹെൽത്ത്കെയർ ബിപിഒ കമ്പനിയായ ‘കോറോ ഹെൽത്ത്’ കേരളത്തിലെ ഓഫീസുകൾ പൂട്ടി എണ്ണൂറോളം ജീവനക്കാരെയാണ് കൂട്ടത്തോടെ പിരിച്ചുവിട്ടത്. യാതൊരുവിധ മുന്നറിയിപ്പും നൽകാതെയാണ് കമ്പനി തങ്ങളെ പിരിച്ചുവിട്ടതെന്ന് ജീവനക്കാർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു.
കമ്പനി നഷ്‌ടത്തിലാണെന്ന തെറ്റായ ന്യായീകരണമാണ് മാനേജ്മെൻ്റ് കാരണമായി ഉന്നയിക്കുന്നത്. ഇത് വിശ്വാസയോഗ്യമല്ലെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു.

തൊഴിൽ ചൂഷണങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്‌തതിലുള്ള പ്രതികാര നടപടിയാണിത്. മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ മറ്റ് കമ്പനികളിൽ ജോലിക്ക് ശ്രമിക്കാമായിരുന്നു. ഇത്രയും നാൾ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച ഞങ്ങളെ നിഷ്ക്കരുണം തെരുവിലേക്ക് തള്ളിയിടുകയാണ് ചെയ്തെതെന്ന് ദുരിതത്തിലായ ജീവനക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

രാവിലെ പതിവുപോലെ ഓഫീസിലെത്തി ലോഗിൻ ചെയ്‌ത ഉടൻ തന്നെ സിസ്റ്റം ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ അധികൃതർ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. കേരളത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർണമായും നിർത്തലാക്കുകയാണെന്നും കൊച്ചി, കോഴിക്കോട് ബ്രാഞ്ചുകൾ പൂട്ടുകയാണെന്നും പെട്ടെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ സ്ത്രീകളടക്കമുള്ള നൂറുകണക്കിന് ജീവനക്കാരുടെ ഉപജീവനമാർഗമാണ് ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഇല്ലാതായത്.

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