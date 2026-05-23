​മന്ത്രി കെ എം ഷാജിക്കെതിരെ വാട്‌സാപ്പിൽ അധിക്ഷേപ പരാമർശം; പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് സസ്‌പെൻഷൻ

വെള്ളരിക്കുണ്ട് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫീസർ സുജിത്തിനെയാണ് കാസർകോട് ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി വിജയ് ഭാരത് റെഡി സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്തത്

Police Officer Suspended in Kasaragod Over Defamatory WhatsApp Message Against Minister
വാട്സാപ് പോസ്റ്റ്, കെ എം ഷാജി (Special Arrangement)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 23, 2026 at 3:25 PM IST

കാസർകോട്: സംസ്ഥാന മന്ത്രി കെ എം ഷാജിക്കെതിരെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ അധിക്ഷേപകരവും രാഷ്ട്രീയലക്ഷ്യത്തോടെയുമുള്ള പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ അന്വേഷണവിധേയമായി സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്തു. വെള്ളരിക്കുണ്ട് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫീസർ (CPO) സുജിത്തിനെയാണ് കാസർകോട് ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി വിജയ് ഭാരത് റെഡി സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്തത്.

​മന്ത്രിക്കെതിരെ വർഗീയ പരാമർശം നടത്തുകയും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെ വ്യക്തിപരമായി അധിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവം ഗുരുതരമായ അച്ചടക്കലംഘനമാണെന്ന് വിലയിരുത്തിയാണ് ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിയുടെ അടിയന്തര നടപടി.

സന്ദേശം 'പൊലീസ് ഫ്രണ്ട്സ്' ഗ്രൂപ്പിൽ

​കാസർകോട് ജില്ലയിലെ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അംഗങ്ങളായ 'പൊലീസ് ഫ്രണ്ട്സ്' (POLICE FRIENDS) എന്ന വാട്‌സാപ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് സുജിത്ത് വിവാദ സന്ദേശം പങ്കുവെച്ചത്. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പങ്കെടുത്ത ഒരു സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ് മന്ത്രി കെ എം ഷാജിയെയും മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെയും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള കുറിപ്പ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

​ഗ്രൂപ്പിൽ വന്ന സന്ദേശം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് വിഭാഗം ഇതേക്കുറിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുകയും, പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയുണ്ടായതായി കാണിച്ച് ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിക്ക് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുകയുമായിരുന്നു. ഈ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ സസ്‌പെൻഷൻ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്.

വിവാദ സന്ദേശത്തിലെ പരാമർശങ്ങൾ ഇങ്ങനെ:

​പൊതുസമൂഹത്തിലും രാഷ്ട്രീയ വൃത്തങ്ങളിലും വലിയ ചർച്ചയായ വാട്‌സാപ് സന്ദേശത്തിൻ്റെ പൂർണരൂപം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു:

​"സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിനെത്തി പിണറായി വിജയൻ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചൊന്ന് കാണണം. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങുകളും യുഡിഎഫ് മുട്ടുന്യായങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ബഹിഷ്കരിച്ചിരുന്നു. അത് അവരുടെ സംസ്കാരം. ഇന്ന് അതൊന്നും കാര്യമാക്കാതെ ചടങ്ങിനെത്തിയ പിണറായി വിജയനെ സ്വീകരിക്കുന്ന കോൺഗ്രസുകാരെയും കേരള കോൺഗ്രസുകാരെയും എന്തിന് പിണറായി കൊടുവിഷം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിനെയും പരനാറിയെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച പ്രേമചന്ദ്രനേയും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. എന്നാൽ ആ ഭാഗത്തു നിന്നും തൂവാല കൊണ്ട് മുഖം തുടച്ച് സ്കൂട്ടാകുന്ന ഒരു വർഗീയവാദിയെയും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഉറക്കത്തിൽപോലും മതം മതം മതമാണ് പ്രശ്നം എന്ന് പുലമ്പുന്ന കെ എം ഷാജിയെ. മൈക്ക് കെട്ടി അണികളുടെ മുന്നിൽ തെറി വിളിച്ച് ആളാകാൻ ഏതവനും പറ്റും ഷാജിയെ. ആ മനുഷ്യൻ്റെ മുന്നിൽ നിവർന്ന് നിൽക്കാൻ നിൻ്റെ മുട്ടുവിറക്കും ഷാജിയെ. നീ നിന്ന് വിറയ്ക്കാൻ പോകുന്നതേയുള്ളൂ’."

​അച്ചടക്ക നടപടി ശക്തമാക്കി പൊലീസ്

സർവീസ് ചട്ടങ്ങൾ കാറ്റിൽപ്പറത്തിക്കൊണ്ട് ഭരണഘടനാനുസൃതമായി പദവിയിലിരിക്കുന്ന ഒരു മന്ത്രിക്കെതിരെയും മറ്റ് ജനപ്രതിനിധികൾക്കെതിരെയും പരസ്യമായി രാഷ്ട്രീയ-വർഗീയ ചേരിതിരിവ് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ പോസ്റ്റിട്ടതിനാണ് സുജിത്തിനെതിരെ നടപടിയെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്ത രാഷ്ട്രീയ പക്ഷപാതിത്വവും ഇതിലൂടെ വ്യക്തമായതായി അധികൃതർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. സംഭവത്തിൽ സുജിത്തിനെതിരെ കൂടുതൽ വകുപ്പുതല അന്വേഷണം നടന്നു വരികയാണെന്നും പൊലീസ് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

