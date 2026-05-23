ജീവിതം വഴിമുട്ടി ഒരു കുടുംബം; രോഗവും ജപ്‌തി ഭീഷണിയുമായി സജിയുടെ കണ്ണീർക്കഥ

രോഗബാധയിലും കടക്കെണിയിലും വലഞ്ഞ് സജി കുര്യാക്കോസും കുടുംബവും. നിർധന കുടുംബം ജപ്‌തി ഭീഷണിയില്‍, സഹായഹസ്‌തം പ്രതീക്ഷിച്ച് കുടുംബം.

Saji Kuriakose (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 23, 2026 at 8:57 PM IST

എറണാകുളം: വിധി ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി ദുരന്തങ്ങൾ വിതച്ചപ്പോൾ, ജീവിതം തന്നെ ഒരു വലിയ പോരാട്ടമായി മാറിയ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ ദയനീയ അവസ്ഥയ്ക്കാണ് കോതമംഗലത്തെ ഒരു കുടുംബം സാക്ഷിയാകുന്നത്. കീരംപാറ പഞ്ചായത്ത് മൂന്നാം വാർഡിൽ പുന്നേക്കാട് സ്വദേശി മംഗലത്ത് സജി കുര്യാക്കോസും (54) കുടുംബവുമാണ് രോഗബാധയും കടക്കെണിയും മൂലം എന്തുചെയ്യണമെന്നറിയാതെ പകച്ചുനിൽക്കുന്നത്.

കുടുംബത്തിന് നെടുംതൂണായി നിൽക്കേണ്ടവരെല്ലാം ഒരേസമയം കിടപ്പുരോഗികളായി മാറിയതോടെ, ഏതുനിമിഷവും തെരുവിലേക്ക് ഇറക്കപ്പെടാമെന്ന ഭീതിയിലാണ് ഈ നാലംഗ കുടുംബം കഴിയുന്നത്. സജി കുര്യാക്കോസ്, ഭാര്യ മിനി ചാക്കോ, ഇവരുടെ രണ്ട് പെൺമക്കൾ എന്നിവരടങ്ങുന്നതാണ് ഈ നിർധന കുടുംബം. രണ്ട് വർഷമായി അർബുദ രോഗത്തോട് പൊരുതുന്ന മിനിയുടെ അവസ്ഥ അതീവ ഗുരുതരമാണ്.

സഹായഹസ്‌തം പ്രതീക്ഷിച്ച് കുടുംബം (ETV Bharat)

നിലവിൽ ക്യാൻസറിൻ്റെ നാലാം ഘട്ടത്തിലാണ് ഈ വീട്ടമ്മ. ഇതിനോടകം തന്നെ എട്ടോളം കീമോതെറാപ്പികൾ ഇവർക്ക് നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇവരുടെ ജീവൻ നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ അടിയന്തരമായി ഒരു ശസ്ത്രക്രിയ ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ, ഈ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ആവശ്യമായ 6.5 ലക്ഷം രൂപ കണ്ടെത്താൻ ഈ കുടുംബത്തിന് ഒരു വഴിയുമില്ല. നിലവിൽ പ്രതിമാസം മരുന്നുകൾക്ക് മാത്രമായി 6000 രൂപയോളം ചെലവ് വരുന്നുണ്ട്.

cooperative bank confiscation notice (ETV Bharat)
Saji Kuriakose house (ETV Bharat)

കുടുംബത്തിൻ്റെ ഏക വരുമാന മാർഗമായിരുന്ന ഭർത്താവ് സജി കുര്യാക്കോസിന് കടുത്ത പ്രമേഹരോഗം ബാധിച്ച് കിടപ്പിലായതോടെയാണ് കുടുംബം പൂർണമായും ദുരിതത്തിലായത്. ഇതോടെ പുറത്തുപോയി കുടുംബം പുലർത്താൻ ആരുമില്ലാതായി. ഇവർക്ക് രണ്ട് പെൺമക്കളാണുള്ളത്. ഇതിൽ മൂത്ത മകൾ നൂറു ശതമാനവും വൈകല്യമുള്ള കുട്ടിയാണ്. രണ്ടാമത്തെ മകൾ പത്താം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുന്നു. അമ്മയും അച്ഛനും രോഗബാധിതരായി കിടപ്പിലാവുകയും, ചേച്ചി പൂർണ വൈകല്യത്തിലാവുകയും ചെയ്‌തതോടെ ഈ പത്താംക്ലാസുകാരിയുടെ ഭാവിയും ഇപ്പോൾ പൂർണമായി അനിശ്ചിതത്വത്തിലാണ്.

മിനി ചാക്കോ (ETV Bharat)
Saji Kuriakose (ETV Bharat)

രോഗദുരിതങ്ങൾക്കിടയില്‍ ജപ്‌തി ഭീഷണി

രോഗദുരിതങ്ങൾക്കിടയിലും ഈ കുടുംബത്തെ വിടാതെ പിന്തുടരുകയാണ് ബാങ്കിൻ്റെ ജപ്‌തി ഭീഷണി. പണി പൂർത്തിയാകാത്ത ഇവരുടെ വീടും സ്ഥലവും ഇപ്പോൾ ജപ്‌തിയുടെ നിഴലിലാണ്. സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്കിൻ്റെ കീരംപാറ ശാഖയിൽ പറമ്പ് ഈട് വെച്ച് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാണ് സജി വായ്‌പ എടുത്തിരുന്നത്. എന്നാൽ രോഗങ്ങൾ പിടിപെട്ടതോടെ തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങി. ഇതോടെ ബാങ്ക് അധികൃതർ വന്ന് വീട്ടിൽ ജപ്‌തി നോട്ടീസ് പതിക്കുകയായിരുന്നു.

Saji Kuriakose bank details (ETV Bharat)

"ഞങ്ങൾക്ക് സഹായം വേണം, ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ലന്ന് സജി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഏത് നിമിഷവും ബാങ്കുകാർ ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിന്നിറക്കി വിടും. ഇപ്പോൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഫോൺ വിളിച്ച് നിരന്തരം ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണ്. പണമടച്ചില്ലെങ്കിൽ അവർ വരുന്നതിന് മുമ്പ് വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി പോകാനാണ് പറയുന്നത്. ഈ അവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് പോകാനാണ്? കണ്ണീരോടെ സജി കുര്യാക്കോസ് ചോദിക്കുന്നു.

Saji Kuriakose house (ETV Bharat)

ചികിത്സയ്ക്കുള്ള ലക്ഷങ്ങൾ കണ്ടത്തേണ്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് തല ചായ്ക്കാൻ ഇടമില്ലാതാക്കുന്ന ബാങ്കിൻ്റെ ഭീഷണി. ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി, ജീവൻ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി പോരാടുന്ന ഈ പാവം കുടുംബത്തിന് ഇപ്പോൾ സമൂഹത്തിൻ്റെ കരുണയും കരുതലും അനിവാര്യമാണ്. ചികിത്സാ സഹായവും ജപ്‌തി ഒഴിവാക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക പിന്തുണയും നൽകി നന്‍മയുള്ള മനുഷ്യർ തങ്ങളെ സഹായിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഈ കുടുംബം ഇപ്പോൾ കഴിയുന്നത്. തങ്ങൾ സഹായിക്കാൻ തങ്ങളുടെ ജില്ലക്കാരനായ മുഖ്യമന്ത്രി നയിക്കുന്ന സർക്കാർ തയ്യാറാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് സജി കുര്യാക്കോസ്. ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ കണ്ണീരൊപ്പാൻ സഹായഹസ്‌തം നീട്ടാൻ സുമനസുകളും തയ്യാറാകുമെന്നും സജിയും കുടുംബവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

