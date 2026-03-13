ETV Bharat / state

പാചകവാതക പ്രതിസന്ധി: കോട്ടയത്ത് എല്‍ഡിഎഫിൻ്റെ അടുപ്പുകൂട്ടി പ്രതിഷേധം

പാചകവാതക പ്രതിസന്ധിയുണ്ടായിട്ടും കേന്ദ്രം കരുതല്‍ ശേഖരം നടത്തിയില്ലെന്നതാണ് പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണം.

LDF PROTEST OVER GAS SHORTAGE LDF PROTEST KERALA പാചകവാതക പ്രതിസന്ധി എല്‍പിജി
LDF Protests Across the State Today Over Cooking Gas Shortage (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 13, 2026 at 7:35 PM IST

കോട്ടയം: പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തെത്തുടർന്നുണ്ടായ ഇന്ധനക്ഷാമം സാധാരണക്കാരൻ്റെ ജീവിതത്തേയും കാര്യമായി ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തില്‍ ഇന്ധനക്ഷാമം രൂക്ഷമായതോടെ പാചക വാതക വില വർധനവിനെതിരെ എല്‍ഡിഎഫ് പ്രതിഷേധം ആരംഭിച്ചു.

എല്‍ഡഎഫിൻ്റെ നേത്യത്വത്തില്‍ ഇന്ന് കോട്ടയം ഹെഡ്‌ പോസ്റ്റ് ഓഫിസ് പടിക്കൽ അടുപ്പുകൂട്ടി പ്രതിഷേധം നടന്നു. പാചകവാതക പ്രതിസന്ധി അടിയന്തരമായി പരിഹരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു സമരം നടത്തിയത്. അതോടൊപ്പം എൽഡിഎഫ് നേതൃത്വത്തിൽ ജില്ലയിൽ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഓഫിസുകൾക്ക് മുന്നിലും വൻ പ്രതിഷേധം അരങ്ങേറി.

യുദ്ധ സാഹചര്യം നിലനിന്നിട്ടും പ്രതിസന്ധി മുന്നിൽക്കണ്ട് എൽപിജി കരുതൽ ശേഖരം ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ വരുത്തിയ വീഴ്‌ചയാണ് അടുക്കളകൾ പൂട്ടുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്കെത്തിച്ചതെന്ന് സമരക്കാർ ആരോപിച്ചു. ജനങ്ങൾ പട്ടിണിയാകുന്ന സാഹചര്യത്തിലും വേണ്ട ഇടപെടലുകൾ നടത്താത്ത കേന്ദ്ര സർക്കാർ നയത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്‌മകളിൽ രോഷമുയരുകയാണ്.

കോട്ടയത്ത് എല്‍ഡിഎഫിൻ്റെ അടുപ്പുകൂട്ടി പ്രതിഷേധം (ETV Bharat)

വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകൾ പരിമിതപ്പെടുത്തിയതോടെ ഭക്ഷണത്തിന് ഹോട്ടലുകളെയും കാൻ്റീനുകളെയും മറ്റും ആശ്രയിക്കുന്നവർ വലയുകയാണ്. പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ അടിയന്തര നടപടി എടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് എൽഡിഎഫ് പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചത്.

അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങളും കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ വീഴ്‌ചയുമാണ് ഇന്ധന വിപണിയിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഈ തളർച്ചയ്ക്ക് പിന്നിലെന്നാണ് ഉയരുന്ന പ്രധാന വിമർശനം. അതേസമയം, പാചകവാതക ക്ഷാമം മറികടക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ അടിയന്തര ഇടപെടൽ ആരംഭിച്ചു.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേർന്ന ഉന്നതതല യോഗത്തിൽ ഗാർഹികേതര സിലിണ്ടറുകളുടെ വിതരണം ക്രമീകരിക്കാൻ തീരുമാനമായി. കരിഞ്ചന്തയും പൂഴ്ത്തിവെയ്പ്പും തടയുന്നതിനായി പ്രത്യേക എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ടീമിനെ നിയോഗിക്കും. മുൻഗണനാ ക്രമമനുസരിച്ച് ഗ്യാസ് വിതരണം ഉറപ്പാക്കാനും സർക്കാർ ഏജൻസികൾക്ക് കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

എൽഡിഎഫ് കോട്ടയം നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പടിക്കൽ അടുപ്പുകൂട്ടി പ്രതിഷേധിച്ചു. സിപിഐ എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം കെ അനിൽകുമാർ പ്രതിഷേധ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌തു. സിപിഐ മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി സന്തോഷ് കേശവനാഥ് അധ്യക്ഷനായി.

സിപിഐ എം ഏരിയ സെക്രട്ടറി ബി ശശികുമാർ, എൽഡിഎഫ് നി യോജക മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി എം കെ പ്രഭാകരൻ, എൽഡിഎഫ് നേതാക്കളായ ടിസി ബിനോയി, സി എൻ സത്യനേശൻ, ഷീജ-അനിൽ, പി കെ ആനന്ദകുട്ടൻ, സാബു മുരിക്കവേലി, രാജീവ്, നെല്ലിക്കുന്നേൽ, റെജി കുരുവിള, സുനിൽ എബ്രഹാം എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. തിരുനക്കര മോ ട്ടോർ തൊഴിലാളി ഓഫിസ് പരിസരത്തുനിന്ന് ആരംഭിച്ച മാർച്ചിൽ സ്ത്രീകളടക്കം നൂറുകണക്കിനാളുകൾ പങ്കെടുത്തു.

