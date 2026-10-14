കേന്ദ്ര സർവകലാശാല രജിസ്ട്രാറായി ഡോ. ആർ. ജയപ്രകാശിനെ നിയമിച്ചതിനെ ചൊല്ലി വിവാദം; ലൈംഗികാതിക്രമ കേസുണ്ടെന്ന് ആക്ഷേപം
യുവതിയുടെ പരാതിയിൽ 2026 മെയ് മാസത്തിലാണ് കേസെടുത്തത്. എഫ്ഐആർ റദ്ദാക്കാൻ ജയപ്രകാശ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. 2024 ജൂൺ 19ന് വൈകീട്ട് പെരിയ കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയിലെ ആരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിൽവെച്ച് ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയെന്നാണ് പരാതിയിൽ പറയുന്നത്.
Published : October 14, 2026 at 4:18 PM IST
കാസർകോട്: ലൈംഗികാതിക്രമ കേസിലെ പ്രതി ഡോ. ആർ ജയപ്രകാശിനെ പുതിയ രജിസ്ട്രാറായി നിയമിച്ചത് വിവാദമാകുന്നു. ബേക്കൽ സ്റ്റേഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിലെ പ്രതിയാണ് ജയപ്രകാശ്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി മെഡിക്കൽ ഓഫീസറായ യുവതിയോടുള്ള അതിക്രമത്തിലായിരുന്നു കേസ്. യുവതിയുടെ പരാതിയിൽ 2026 മെയ് മാസത്തിലാണ് കേസെടുത്തത്. എഫ്ഐആർ റദ്ദാക്കാൻ ജയപ്രകാശ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു.
നേരത്തെ കേന്ദ്ര സർവകലാശാല പരീക്ഷാ കണ്ട്രോളറായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹം നിലവിൽ രജിസ്ട്രാർ ചുമതലയിലേക്ക് എത്തുകയായിരുന്നു. 2024 ജൂൺ 19ന് വൈകീട്ട് പെരിയ കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയിലെ ആരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിൽവെച്ച് ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയെന്നാണ് പരാതിയിൽ പറയുന്നത്.
സംഭവത്തിൻ 2026 മെയ് മാസത്തിലാണ് യുവതി പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയത്. പരാതിക്കാരി ആരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിലെ കസേരയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ജയപ്രകാശ് ലൈംഗിക ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ വലതുകൈയിൽ പിടിച്ചുവലിക്കുകയും തുടർന്ന് ചുവരിനോട് ചേർത്തുനിർത്തി കടന്നുപിടിക്കുകയും ചെയ്തെന്നാണ് പരാതിയിൽ പറയുന്നത്. സംഭവത്തിൽ ബേക്കൽ പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു.
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അതേസമയം, തനിക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ ഡോ. ആർ. ജയപ്രകാശ് നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേസ് കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെന്നും 2024ൽ നടന്നതായി പറയുന്ന സംഭവത്തിൽ രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം, 2026ൽ പരാതി നൽകിയത് ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമാണെന്നുമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാട്. ഇതിനിടെയാണ് ലൈംഗികാതിക്രമ കേസിലെ പ്രതിയായിരിക്കെ ജയപ്രകാശിനെ കേന്ദ്ര സർവകലാശാല രജിസ്ട്രാറായി നിയമിച്ചത് വിവാദമായിരിക്കുന്നത്.
പുതിയ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് സർവകലാശാല തലത്തിൽ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്തുവരാനുണ്ട്. കേസിൽ അന്വേഷണം തുടരുന്നതിനിടെയുള്ള നിയമനം സർവകലാശാലയ്ക്കുള്ളിലും പുറത്തും ചർച്ചയായിരിക്കുകയാണ്. അതിനിടെ സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധവുമായി വിദ്യാർഥി സംഘടനകളും രംഗത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ലൈംഗികാതിക്രമ കേസ് ശിക്ഷ
- സ്ത്രീയുടെ അഭിമാനത്തിന് ഭംഗം വരുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള അതിക്രമം (Section 74 BNS / പഴയ IPC 354): 1 വർഷം മുതൽ 5 വർഷം വരെ കഠിന തടവും പിഴയും.
- ലൈംഗികാതിക്രമം / ലൈംഗിക ചുവയോടെയുള്ള സംസാരവും പെരുമാറ്റവും (Section 75 BNS / പഴയ IPC 354A): 1 വർഷം മുതൽ 3 വർഷം വരെ തടവും പിഴയും.
- സ്ത്രീയെ അപമാനിക്കാനോ നഗ്നയാക്കാനോ ഉള്ള ശ്രമം / അതിക്രമം (Section 76 BNS / പഴയ IPC 354B): 3 വർഷം മുതൽ 7 വർഷം വരെ കഠിന തടവും പിഴയും.
- ഒളിഞ്ഞുനോട്ടം (Voyeurism - Section 77 BNS / പഴയ IPC 354C): ആദ്യ തവണ കുറ്റം ചെയ്താൽ 1 മുതൽ 3 വർഷം വരെ തടവ്; ആവർത്തിയാൽ 3 മുതൽ 7 വർഷം വരെ തടവ്.
- പിന്തുടർന്ന് ശല്യപ്പെടുത്തൽ (Stalking - Section 78 BNS / പഴയ IPC 354D): ആദ്യ തവണ 3 വർഷം വരെ തടവ്; ആവർത്തിയാൽ 5 വർഷം വരെ തടവ്.
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