കൊലക്കേസ് പ്രതിക്കൊപ്പം ഗൾഫിൽ ജ്വല്ലറി ഉദ്ഘാടനത്തിന് യുഡിഎഫ് നേതാക്കൾ; ചിത്രങ്ങൾ പുറത്ത്
ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിക്കുന്ന അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് കൊലപാതക കേസിൽ നാടുകടന്ന പ്രതിക്കൊപ്പം ഗൾഫിൽ ജ്വല്ലറി ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് യുഡിഎഫ് നേതാക്കൾ. കേസിലെ പതിമൂന്നാം പ്രതിയാണ് അഹമ്മദ് റയീസ്.
Published : November 11, 2026 at 10:23 AM IST
കാസർകോട്: സംസ്ഥാന ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിക്കുന്ന കൊലപാതക കേസിലെ പ്രതിക്കൊപ്പം ഗൾഫിൽ ജ്വല്ലറി ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് യുഡിഎഫ് നേതാക്കൾ. പ്രതിക്കൊപ്പം യുഡിഎഫ് നോതാക്കൾ സൗഹൃദം പങ്കിടുന്ന ചിത്രങ്ങൾ പുറത്ത് വന്നതോടെ സംഭവത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകളും വലിയ വിവാദങ്ങളും ഉയരുന്നു. കാസർകോട് മഞ്ചേശ്വരത്തെ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് കൊലപാതക കേസിലെ പതിമൂന്നാം പ്രതി അഹമ്മദ് റയീസിനൊപ്പം യുഡിഎഫ് നേതാക്കൾ നിൽക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്.
യുഡിഎഫ് എംഎൽഎമാരായ സന്ദീപ് വാര്യർ, എ കെ എം അഷറഫ്, മുസ്ലിം ലീഗ് കാസർകോട് ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് എൻ എ നെല്ലിക്കുന്ന് എന്നിവർ പ്രതിക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവരുടെ ഗൾഫ് സന്ദർശനത്തിനിടയിലുള്ള ചിത്രങ്ങളാണിവ. ഗൾഫിൽ നടന്ന ജ്വല്ലറി ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിനിടെയാണ് പൈവളിഗെ അമ്പിക്കാന സ്വദേശി അഹമ്മദ് റയീസ് മൂന്നുപേർക്കുമൊപ്പം സൗഹൃദസംഭാഷണം നടത്തുന്ന രംഗങ്ങൾ.
സംസ്ഥാന ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിക്കുന്ന കൊലപാതക കേസിലെ പിടികിട്ടാപ്പുള്ളിയാണ് അഹമ്മദ് റയീസ്. 2022 ജൂൺ 26നായിരുന്നു കേരളത്തെ നടുക്കിയ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് കൊലപാതകം. മുഗു റോഡിലെ അബൂബക്കർ സിദ്ദിഖിനെ 2022 ജൂൺ 26ന് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ പതിമൂന്നാം പ്രതിയാണ് അഹമ്മദ് റയീസ്. സഹോദരനെ ബന്ദിയാക്കി ഗൾഫിൽ നിന്ന് വിളിച്ചുവരുത്തിയാണ് കൊലപാതകം നടത്തിയത്.
മംഗലാപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇറങ്ങിയ അബൂബക്കർ സിദ്ദിഖിനെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി പൈവളികെ നൂച്ചിയിലെ ഇരുനില വീട്ടിലും പിന്നീട് വീടിന് സമീപത്തെ ആളൊഴിഞ്ഞ പറമ്പിലുമെത്തിച്ച് തലകീഴായി കെട്ടിത്തൂക്കി. ശേഷം മാരകായുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ക്രൂരമായി ആക്രമിച്ചതായാണ് കേസ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. കൊലപാതകത്തിനുശേഷം മൃതദേഹം ബന്തിയോട്ടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് പ്രതികൾ രക്ഷപ്പെട്ടു.
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ഗൾഫിലേക്ക് വിദേശ കറൻസി കടത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നത്തിൽ ഉപ്പള സ്വദേശിക്ക് വേണ്ടി ക്വട്ടേഷൻ ഏറ്റെടുത്തായിരുന്നു കൊലപാതകം. ആദ്യം 17 പേരെ പ്രതി ചേർത്ത് മഞ്ചേശ്വരം പൊലീസ് അന്വേഷിച്ച കേസ് പിന്നീട് സംസ്ഥാന ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു. ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിലാണ് അബ്ദുൾ റയീസിനെ പ്രതി ചേർത്തത്. എന്നാൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായി പ്രതി വിദേശത്തേക്ക് കടന്നു.
രാജ്യാന്തര കുറ്റവാളി പൈവളിഗെയിലെ സിയയുടെ സംഘത്തിലുൾപ്പെട്ടയാളാണ് അഹമ്മദ് റയീസ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. 2014 ലെ ബാളിക അസീസ് കൊലക്കേസിൽ പ്രതിയായിരുന്നെങ്കിലും കുറ്റവിമുക്തനായി. ശേഷം വിദേശത്തേക്ക് കടന്ന പ്രതിയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് യാതൊരു വിവരവും ലഭിച്ചില്ല. അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് കൊലപാതകത്തിൽ നാടുകടന്ന ഈ പ്രതി നാല് വർഷത്തിന് ശേഷം യുഡിഎഫ് ജനപ്രതിനിധികൾക്കും നേതാക്കൾക്കും ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ചിത്രമാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് കേസിൽ നിർണായക വഴിത്തിരിവാകും.
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