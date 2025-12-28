ETV Bharat / state

19 പഞ്ചായത്തില്‍ ചിത്രം തെളിഞ്ഞില്ല, 528 പഞ്ചായത്തുകള്‍ യുഡിഎഫിന്, 359 ഇടതിന്, എന്‍ഡിഎ 25ല്‍

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിലും യുഡിഎഫിന് മേല്‍ക്കൈ, മറ്റുള്ളവരും സ്വതന്ത്രരും പത്ത് പഞ്ചായത്തുകള്‍ ഭരിക്കും.

Representative image
Published : December 28, 2025 at 11:04 AM IST

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ 941 പഞ്ചായത്തുകളിലും പ്രസിഡണ്ടുമാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ ഇന്നലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നെങ്കിലും ഇനിയും ഭരണം ആര്‍ക്കെന്ന് തീരുമാനമാകാതെ നില്‍ക്കുകയാണ് 19 പഞ്ചായത്തുകള്‍. സംസ്ഥാനത്തെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ടുമാരില്‍ വ്യക്തമായ മേധാവിത്വം യുഡിഎഫിനുണ്ട്. 528 പഞ്ചായത്തുകളില്‍ യുഡിഎഫിന് ഭരണം കിട്ടി. എല്‍ഡിഎഫിന് 359 പഞ്ചായത്തുകളില്‍ ഭരണം കിട്ടി. എന്‍ഡിഎക്ക് 25 പഞ്ചായത്തുകളില്‍ ഭരണം ലഭിച്ചു. മറ്റുള്ളവര്‍ക്കും സ്വതന്ത്രര്‍ക്കും 10 പഞ്ചായത്തുകളില്‍ ഭരണമുണ്ട്.

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിലും യുഡിഎഫിനാണ് മുന്‍തൂക്കം. 81 ബ്ലോക്കുകളില്‍ യുഡിഎഫ് പ്രസിഡണ്ടുമാര്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. 63 ഇടത്ത് ഇടതു മുന്നണിക്ക് ഭരണം കിട്ടി.

14 ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളില്‍ ഏഴു വീതം ഇടതു വലതു മുന്നണികള്‍ സ്വന്തമാക്കി. നഗരസഭകളില്‍ 54 ഇടത്ത് യുഡി എഫ് ചെയര്‍പേഴ്‌സണ്‍മാര്‍ ചുമതലയേറ്റു. 30 ഇടത്ത് ഇടതു ചെയര്‍മാന്‍മാര്‍ വന്നു. രണ്ട് മുന്‍സിപ്പാലിറ്റികളില്‍ എന്‍ഡിഎ ഭരണം നേടി. കോര്‍പ്പറേഷനുകളില്‍ നാലിടത്ത് യുഡിഎഫും ഓരോയിടത്ത് ഇടതു മുന്നണിയും എന്‍ഡി എയും ഭരണത്തിലെത്തി.

കണക്കെടുപ്പ് ഏതാണ്ട് പൂര്‍ത്തിയായെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ള 19 പഞ്ചായത്തുകളിലെ ഭരണത്തില്‍ മുന്നണികള്‍ക്കൊക്കെ പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. അതിനു പുറമേയാണ് പ്രസിഡണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേളയില്‍ കണ്ട അപ്രതീക്ഷിത രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങളെത്തുടര്‍ന്നുള്ള പൊട്ടലും ചീറ്റലും. വിശേഷിച്ച് തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലയിലാണ് ഏറെ പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടായത്. അത് ഏറെ ബാധിച്ചത് കോണ്‍ഗ്രസിനേയും.

മേയര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പരിഗണിക്കപ്പെടാതിരുന്ന ലാലി ജെയിംസ് നേതൃത്വത്തിനെതിരെ പേയ്മെന്‍റ് സീറ്റ് ആരോപണം തന്നെ ഉയര്‍ത്തിയിരുന്നു. പണം വാങ്ങി മേയര്‍ സീറ്റ് വിറ്റെന്ന ഗുരുതര ആരോപണം ഉന്നയിച്ചതിനു പിറകേ ലാലിക്കെതിരേ കോണ്‍ഗ്രസ് അച്ചടക്ക നടപടിയെടുത്തു. പാര്‍ട്ടിയുടെ പ്രാഥമികാംഗത്വത്തില്‍ നിന്ന് സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്‌ത നടപടിയോട് പ്രതികരിച്ച ലാലി ജെയിംസ് വീണ്ടും ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിനെതിരെ ആരോപണം ആവര്‍ത്തിച്ചിരുന്നു.

തന്നെ വിളിച്ച് വരുത്തി സംസാരിക്കാനുള്ള മര്യാദ പാര്‍ട്ടി നേതൃത്വം കാണിച്ചില്ലെന്നും നടപടി ഭയന്ന് ഓടിപ്പോകില്ലെന്നും ലാലി പറഞ്ഞു. പാര്‍ട്ടി ഫണ്ടിലേക്ക് പണം നല്‍കണമെന്ന ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിന്‍റെ ആവശ്യം താന്‍ തള്ളിയിരുന്നുവെന്നും ലാലി ആവര്‍ത്തിച്ചു. നാലാം തവണയും തൃശ്ശൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൗണ്‍സിലിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ലാലി ജെയിംസ് മേയറാകുമെന്ന് കരുതിയിരുന്നു. കൗണ്‍സിലര്‍മാരുടെ പിന്തുണയും തനിക്കായിരുന്നുവെന്ന് ലാലി അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാല്‍ മേയര്‍ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഡോ നിജി ജസ്റ്റിനെയാണ് ഡിസിസി തീരുമാനിച്ചത്.

മറ്റത്തൂര്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എട്ട് അംഗങ്ങളും കൂട്ടത്തോടെ പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിന്ന് രാജി വെച്ച് ബിജെപിക്കൊപ്പം ചേര്‍ന്ന് പ്രസിഡണ്ടിനേയും വൈസ് പ്രസിഡണ്ടിനേയും തെരഞ്ഞടുത്തത് കോണ്‍ഗ്രസിന് വലിയ നാണക്കേടുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. പ്രസിഡണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മെമ്പര്‍മാര്‍ക്ക് വിപ്പ് നല്‍കുന്നതിലടക്കം കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന് വീഴ്‌ച വന്നിരുന്നു.

സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി നിര്‍ണ്ണയം തൊട്ട് തര്‍ക്കങ്ങള്‍ നില നിന്ന മറ്റത്തൂരില്‍ സ്വതന്ത്രനായ ഔസേപ്പിനെ പ്രസിഡണ്ടാക്കാനായിരുന്നു യുഡിഎഫ് അംഗങ്ങള്‍ തീരുമാനിച്ചത്. എന്നാല്‍ അതേ സ്വതന്ത്ര അംഗത്തെ ഇടതു മുന്നണി പ്രസിഡണ്ട് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയാക്കിയപ്പോള്‍ മറ്റൊരു സ്വതന്ത്ര അംഗമായ ടെസി ജോസിനെ മറ്റത്തൂരില്‍ പ്രസിഡണ്ടാക്കാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് അംഗങ്ങള്‍ തീരുമാനമെടുക്കുകയായിരുന്നു.. ഇതില്‍ ബിജെപിയുടെ സഹായവും അവര്‍ക്ക് ലഭിച്ചു.

വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് അംഗമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ശേഷം പാര്‍ട്ടി വിട്ട നൂര്‍ജഹാനേയും തെരഞ്ഞെടുത്തു. 25 വര്‍ഷത്തെ എല്‍ ഡി എഫ് ഭരണമാണ് ഇതോടെ മറ്റത്തൂരില്‍ പഴങ്കഥയായതെങ്കിലും യുഡി എഫിന് അത് വലിയ നാണക്കേടായി. പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിന്ന് രാജി വച്ച് എട്ടംഗങ്ങളേയും വിമതരായി ജയിച്ച രണ്ട് സ്വതന്ത്രരേയും അടക്കം 10 മെമ്പര്‍മാരെ തൃശ്ശൂര്‍ ഡി സിസി പിന്നീട് പുറത്താക്കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇടതു മുന്നണിയുടെ കുതിരക്കച്ചവടത്തിനെതിരായ പ്രതികരണമായിരുന്നു തങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധ രാജിയെന്നാണ് മറ്റത്തൂരില്‍ രാജി വെച്ച കോണ്‍ഗ്രസ് അംഗങ്ങള്‍ വിശദീകരിക്കുന്നത്. പ്രസിഡണ്ട്, വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകള്‍ക്ക് ശേഷം ഡി സി സി പ്രസിഡണ്ടുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തിയിരുന്നുവെന്നും തങ്ങള്‍ പാര്‍ട്ടിക്ക് വഴങ്ങുന്നവരാണെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് അംഗങ്ങള്‍ പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ പഞ്ചായത്തിലെ ഇടതു ഭരണത്തിനെതിരായ വികാരത്തിന്‍റെ ഭാഗമായാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് അംഗങ്ങള്‍ രാജി വെച്ചതും വോട്ടെടുപ്പില്‍ ഒരുമിച്ചു നിന്നതുമെന്നാണ് മറ്റത്തൂരിലെ ബിജെപി അംഗങ്ങള്‍ പറയുന്നത്.

തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലയിലെ തന്നെ ചൊവ്വന്നൂരില്‍ എസ്‌ഡി പിഐ പിന്തുണയോടെ പ്രസിഡണ്ട് വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് സ്ഥാനങ്ങള്‍ നേടിയ അംഗങ്ങളോട് സ്ഥാനം രാജി വയ്ക്കാ‌ന്‍ ഡി സി സി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാല്‍ പ്രസിഡണ്ടായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കോണ്‍ഗ്രസിലെ എ എം നിധീഷ് രാജി വെക്കാന്‍ തയാറായിരുന്നില്ല. വൈസ് പ്രസിഡണ്ടായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കോണ്‍ഗ്രസിലെ സെബെറ്റ വര്‍ഗീസും രാജിക്ക് തയാറായിരുന്നില്ല. തുടര്‍ന്ന് രണ്ടു പേരേയും കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കി. ആകെ 14 അംഗങ്ങളുള്ള ചൊവ്വന്നൂരില്‍ 5 യുഡി എഫ് അംഗങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം എസ് ഡി പിഐ യുടെ രണ്ടംഗങ്ങളുടേയും പിന്തുണയോടെയായിരുന്നു ഇരുവരും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. സംസ്ഥാനത്ത് എസ് ഡി പിഐയുമായും ബിജെപിയുമായും ഒരു നീക്കു പോക്കും വേണ്ടെന്ന കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ തീരുമാനമാണ് ഈ പഞ്ചായത്തുകളില്‍ അട്ടി മറിക്കപ്പെട്ടത്.

