വാടകവീടിന് തീപിടിച്ച് കോൺട്രോക്ടർ വെന്തുമരിച്ചു; ബൈക്കും കാറും സ്റ്റാർട്ടാക്കിയ നിലയിൽ
തമിഴ്നാട് സ്വദേശി ശേഖറാണ് (45) മരിച്ചത്. തീപിടുത്തത്തിൻ്റെ യഥാർഥ കാരണം ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ല.
Published : October 1, 2026 at 12:10 PM IST
കോട്ടയം: വാടകവീടിന് തീപിടിച്ച് കോൺട്രോക്ടർ വെന്തുമരിച്ചു. തമിഴ്നാട് സ്വദേശി ശേഖറാണ് (45) മരിച്ചത്. ഇന്നലെ രാത്രി 11.30 ഓടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. വീടിന് തീപിടിച്ചത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട നാട്ടുകാർ വിവരമറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പൊലീസും ഫയർഫോഴ്സും സ്ഥലത്തെത്തിയാണ് ശേഖറെ വീടിന് പുറത്ത് എത്തിച്ചത്.
തുടർന്ന് ഇയാളെ ആശുപത്രയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. അപകട സമയത്ത് വീടിന് മുന്നിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ശേഖറിൻ്റെ ബൈക്കും സ്കോർപ്പിയോ കാറും സ്റ്റാർട്ടാക്കിയ നിലയിലായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്.
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മദ്യപാനിയായ ശേഖറും ഭാര്യയും തമ്മിൽ സ്ഥിരമായി വഴക്കുണ്ടാകാറുള്ളതായും, ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്കും വഴക്കുണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് മാർത്താണ്ഡം സ്വദേശിനിയായ ഭാര്യ കുട്ടികളുമായി റാന്നിയിലുള്ള വീട്ടിലേക്ക് പോയിരുന്നതായും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു.
തീപിടുത്തത്തിൻ്റെ യഥാർഥ കാരണം ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ല. ആത്മഹത്യയാണന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.
വർഷങ്ങളായി റാന്നിയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ഇയാൾ ഏതാനും നാളുകളായി ഇറഞ്ഞാലിലാണ് താമസം. പ്രദേശത്തെ വിവിധ വീടുകളുടെ നിർമ്മാണ ജോലികൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുകയായിരുന്നു.
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