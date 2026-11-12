യൂത്ത് ലീഗ് റാലിക്കെതിരെ കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജി; വഴി തടഞ്ഞ് ആക്രമണം, പി കെ ഫിറോസ് ഉൾപ്പെടെ എതിർ കക്ഷികൾ
പാലമടച്ച് വഴി തടഞ്ഞുള്ള പ്രകടനം കോടതി ഉത്തരവിൻ്റെ ലംഘനമെന്നാണ് ഹർജിയിലെ വാദം
Published : November 12, 2026 at 7:24 AM IST
എറണാകുളം: യൂത്ത് ലീഗ് റാലിക്കെതിരെ ഹൈക്കോടതിയിൽ കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജി. വഴി തടഞ്ഞാണ് ലീഗ് റാലി നടത്തിയത് എന്നാണ് ഹർജിക്കാരനായ എറണാകുളം സ്വദേശി ജഹാംഗീറിൻ്റെ വാദം. പാലമടച്ച് വഴി തടഞ്ഞുള്ള പ്രകടനം കോടതി ഉത്തരവിൻ്റെ ലംഘനമെന്ന് ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. യൂത്ത് ലീഗ് നേതാവ് പി കെ ഫിറോസ്, ജില്ലാ കലക്ടർ , പൊലീസ് അടക്കമുള്ളവരെ എതിർകക്ഷിയാക്കിയാണ് ഹർജി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. എറണാകുളം ആർ.ടി.ഒയും ഹർജിയിൽ എതിർ കക്ഷിയാണ് .
യൂത്ത് ലീഗ് സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് റാലി സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നത്. റാലിയ്ക്കിടെ യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകർ വാഹന യാത്രക്കാരെ കൈയ്യേറ്റം ചെയ്തിരുന്നു എന്നും ഹർജിയിർ പറയുന്നു. പാലമടച്ച് വഴി തടഞ്ഞുള്ള പ്രകടനം കോടതി ഉത്തരവിൻ്റെ ലംഘനമെന്നാണ് ഹർജിയിലെ വാദം. റാലിയ്ക്കിടെ യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകർ വാഹന യാത്രക്കാരെ കൈയ്യേറ്റം ചെയ്തിരുന്നു എന്നും ഹർജിക്കാരൻ പറയുന്നു.
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സമാപന സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തിയ റാലിയ്ക്കിടെ ഗോശ്രീ പാലത്തിനു സമീപമായിരുന്നു അതിക്രമം. റാലിയിൽ കുടിങ്ങിപ്പോയ വാഹനങ്ങൾ ഹോൺ അടിച്ചതോടെ പ്രകോപിതരായ യൂത്ത് ലീഗുകാർ ഡ്രൈവറെയും യാത്രക്കാരെയും ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ഡ്രൈവറെയും യാത്രക്കാരെയും ആക്രമിച്ച ശേഷം വാഹനങ്ങളുടെ ഗ്ലാസും യൂത്ത് ലീഗുകാർ തകർത്തിരുന്നു എന്ന് ഹർജിക്കാരനായ ജഹാംഗീറ് ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. ഇതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജി അദ്ദേഹം നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
റാലിക്കെതിരെ നേരത്തെയും കേസ്
റാലിക്കിടെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് സൃഷ്ടിച്ചതിന് യൂത്ത് ലീഗ് നേതൃത്വത്തിനെതിരെ നേരത്തെ പൊലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു. പാണക്കാട് മുനവ്വറലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ, പി കെ ഫിറോസ് എന്നിവരടക്കം 12 നേതാക്കൾക്കും കണ്ടാലറിയാവുന്ന രണ്ടായിരത്തോളം പേർക്കുമെതിരെയാണ് കേസ്. ബോൾഗാട്ടി ജങ്ഷൻ മുതൽ മറൈൻ ഡ്രൈവ് വരെയായിരുന്നു സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി റാലി സംഘടിപ്പിച്ചത്.
റാലിക്ക് പൊലീസ് അനുമതി നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും നഗരത്തിൽ വലിയ ഗതാഗതക്കുരുക്കാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്. ഗതാഗത നിയന്ത്രണം സംബന്ധിച്ച് നേരത്തെ അറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ പലയിടങ്ങളിലും ഗതാഗത സംവിധാനം താറുമാറായി. യാത്രക്കാർക്കായി പൊലീസ് നിർദേശിച്ച ബദൽ പാതകളിലും പ്രവർത്തകരും വാഹനങ്ങളും നിറഞ്ഞതോടെ ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടിരുന്നു.
പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഗതാഗത നിയന്ത്രണത്തിൻ്റെ ചുമതല യൂത്ത് ലീഗ് വളണ്ടിയർമാർക്കായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് റാലിക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയവർക്കും പങ്കെടുത്തവർക്കുമെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് കോടതി അലക്ഷ്യം ആരോപിച്ച് പുതിയ ഹർജിയും റാലിക്കെതിരെ ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
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