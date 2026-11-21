വിഴിഞ്ഞത്ത് വീണ്ടും ഇറക്കുമതി കണ്ടെയ്നര്; എത്തിയത് ആഫ്രിക്കയില് നിന്ന് 1600 ടണ് റബറുമായി, റോഡുമാര്ഗം കോട്ടയത്ത് എത്തിക്കും
മിഷന് സമുദ്രയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളുമായി ചേര്ന്നുനില്ക്കുന്ന ഈ സംരംഭം സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സമുദ്രവ്യാപാര-ചരക്കുഗതാഗത സാധ്യതകള് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും സഹായകമാകും.
Published : November 21, 2026 at 7:27 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിൻ്റെ ചരക്കുനീക്ക, ഇറക്കുമതി- കയറ്റുമതി മേഖലകള്ക്ക് കൂടുതല് കരുത്തേകിക്കൊണ്ട് വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖം മറ്റൊരു സുപ്രധാന നേട്ടത്തിലേക്ക്. എംആര്എഫിനു വേണ്ടിയുള്ള ഏകദേശം 1,500 മെട്രിക് ടണ് സ്വാഭാവിക റബര് നിറച്ച 60 കണ്ടെയ്നറുകള് എം എസ് സി ബിയാട്രിസ് എന്ന മദര്ഷിപ്പില് വിഴിഞ്ഞത്ത് എത്തി. പശ്ചിമ ആഫ്രിക്കയിലെ ഐവറി കോസ്റ്റിലുള്ള അബിജാന് തുറമുഖത്തുനിന്നാണ് ഈ ചരക്ക് എത്തിയത്.
കസ്റ്റംസ് നടപടികള് പൂര്ത്തിയാക്കിയ ശേഷം അടുത്ത ദിവസം ഇതു റോഡ് മാര്ഗം കോട്ടയം ഇന്ലാന്ഡ് കണ്ടെയ്നര് ഡിപ്പോയിലേക്ക് (ഐസിഡി) കൊണ്ടുപോകും. വിഴിഞ്ഞം വഴിയുള്ള ചരക്കുനീക്കം ഇറക്കുമതി സമയം ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാനും പ്രവര്ത്തനക്ഷമത വര്ധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കും. നിലവില് എംആര്എഫ് മുംബൈ വഴി എത്തിക്കുന്ന ചരക്കുകള് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്താന് ഏകദേശം ഒരു മാസം വരെ എടുക്കാറുണ്ട്. എന്നാല് വിഴിഞ്ഞം വഴി എത്തിച്ച് കോട്ടയം ഐസിഡിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിലൂടെ കൂടുതല് വേഗത്തിലും കാര്യക്ഷമമായും ചരക്ക് എത്തിക്കാനാകും.
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കോട്ടയം ഐസിടിയില് കസ്റ്റംസ് പരിശോധനയും നടപടികളും പൂര്ത്തിയാക്കിയ ശേഷം കണ്ടെയ്നറുകള് കൊച്ചിയിലെ എംആര്എഫിൻ്റെ വെയര്ഹൗസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ട്രാന്സ്ഷിപ്പ്മെൻ്റ് ഹബ്ബായി വിഴിഞ്ഞം അതിവേഗം വളരുന്നുവെന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഈ പുതിയ നേട്ടമെന്ന് വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ അധികൃതര് വാര്ത്താക്കുറിപ്പില് അറിയിച്ചു. നിലവില് ഇന്ത്യയുടെ ആകെ ട്രാന്സ്ഷിപ്പ്മെൻ്റില് 30 ശതമാനത്തിലധികം വിഴിഞ്ഞം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വാണിജ്യ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ആരംഭിച്ച് വെറും രണ്ട് വര്ഷത്തിനുള്ളില് 1,230 കപ്പല് സര്വീസുകളും 27.5 ലക്ഷം ടിഇയു കണ്ടെയ്നറുകളും കൈകാര്യം ചെയ്യാന് തുറമുഖത്തിന് കഴിഞ്ഞു.
നേരത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ശേഷിയേക്കാള് വളരെ കൂടുതലാണിത്. ട്രാന്സ്ഷിപ്പ്മെൻ്റിനപ്പുറം, ഇന്ലാന്ഡ് കണ്ടെയ്നര് ഡിപ്പോകള് വഴി എക്സിം ചരക്കുനീക്കവും സാധ്യമാക്കുന്നതിലേക്കുള്ള വിഴിഞ്ഞത്തിൻ്റെ വളര്ച്ചയിലെ സുപ്രധാന ചുവടുവയ്പ്പാണിത്. കേരളത്തിലെ വിവിധ വ്യവസായങ്ങള്ക്ക് കൂടുതല് നേരിട്ടും കാര്യക്ഷമമായും അന്താരാഷ്ട്ര വിപണികളുമായി ബന്ധപ്പെടാന് ഇതിലൂടെ പുതിയ അവസരങ്ങള് തുറക്കും. പ്രധാന അന്താരാഷ്ട്ര കപ്പല് ഗതാഗത പാതകള്ക്ക് സമീപമുള്ള തന്ത്രപ്രധാനമായ സ്ഥാനം വിഴിഞ്ഞത്തെ ഇന്ത്യയുടെ ആഗോള വ്യാപാരത്തിൻ്റെ പ്രധാന കവാടമായി വളരാന് സഹായിക്കും.
ചരക്കുനീക്ക ശൃംഖല കൂടുതല് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനൊപ്പം കേരളത്തിലെ വ്യാപാരം, വ്യവസായം, ലോജിസ്റ്റിക്സ് മേഖലകള്ക്ക് പുതിയ സാധ്യതകളും ഇതിലൂടെ തുറക്കപ്പെടും. കോട്ടയം പോര്ട്ടിലേക്ക് വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖം വഴി ആദ്യത്തെ പ്രധാന ഇറക്കുമതി ചരക്കുനീക്കം നടത്തുന്നതോടെ കോട്ടയം ഇന്ലാന്ഡ് കണ്ടെയ്നര് ഡിപ്പോയുടെ (ഐസിഡി) വികസനത്തില് നിര്ണായക മുന്നേറ്റത്തിന് കൂടി വഴിയൊരുങ്ങുകയാണ്. മൂന്ന് ബില് ഓഫ് ലേഡിങ്ങുകളിലായി 20 കണ്ടെയ്നറുകള് വീതമാണ് ചരക്കുനീക്കം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പുതിയ ചരക്കുനീക്ക സംവിധാനം എംആര്എഫിൻ്റെ ചരക്കുഗതാഗത സമയവും പ്രവര്ത്തനച്ചെലവും കുറയ്ക്കുന്നതിനൊപ്പം പ്രവര്ത്തനക്ഷമത വര്ധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കും.
മുംബൈയിലെത്തിക്കുന്ന ചരക്കുകള് ലക്ഷ്യ സ്ഥാനത്തെത്തിക്കാന് ഒരു മാസം വരെ എടുക്കുന്ന കാലതാമസം ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി പോര്ട്ട് ഓഫ് ഡെസ്റ്റിനേഷന് (പിഒഡി) ആയി വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ് എംആര്എഫ്. കോട്ടയം ഐസിഡിയില് ഓരോ ബില് ഓഫ് ലേഡിങ്ങിന് കീഴിലുള്ള 20 കണ്ടെയ്നറുകളിലെയും ചരക്കുകള് കസ്റ്റംസ് പരിശോധനയ്ക്കും മറ്റ് നിര്ബന്ധിത ക്ലിയറന്സ് നടപടികള്ക്കും വിധേയമാക്കും. കസ്റ്റംസിൻ്റെ ഔട്ട് ഓഫ് ചാര്ജ് (ഒസിസി)അനുമതി ലഭിച്ചശേഷം അതേ ട്രക്കുകളില് തന്നെ കണ്ടെയ്നറുകള് കൊച്ചിയിലെ എംആര്എഫിൻ്റെ കേന്ദ്രീകൃത വെയര്ഹൗസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും.
ഇതുവഴി ഉല്പ്പാദനത്തിനാവശ്യമായ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കള് വേഗത്തില് ലഭ്യമാക്കാനും ഫാക്ടറികളുടെ പ്രവര്ത്തനക്ഷമതയും ഉല്പ്പാദനവും വര്ധിപ്പിക്കാനും സാധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇറക്കുമതി ചരക്കുനീക്കത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ഒഴിഞ്ഞ കണ്ടെയ്നറുകള് കയറ്റുമതി ആവശ്യങ്ങള്ക്കായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാകുമെന്നതാണ് ഈ സംവിധാനത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന നേട്ടം. എംആര്എഫിന് ആവശ്യമായ വെയര്ഹൗസ് സൗകര്യം ഒരുക്കിയശേഷം ഇറക്കുമതി ചരക്കുകള് അവിടെ ഇറക്കുകയും ഒഴിഞ്ഞ കണ്ടെയ്നറുകള് കോട്ടയം ഐസിഡിയിലെ കണ്ടെയ്നര് അയാര്ഡില് സൂക്ഷിച്ച് കയറ്റുമതിക്കാര്ക്ക് ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യാം.
നിലവില് കയറ്റുമതിക്കാര് പലപ്പോഴും കൊച്ചിയില്നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ കണ്ടെയ്നറുകള് കോട്ടയത്തേക്ക് എത്തിച്ചാണ്ചരക്കുകള് നിറയ്ക്കുന്നത്. ഇറക്കുമതിയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ഒഴിഞ്ഞ കണ്ടെയ്നറുകള് തന്നെ കയറ്റുമതിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ ഈ അധിക ഗതാഗതച്ചെലവും സമയനഷ്ടവും കുറയ്ക്കാനാകും. കണ്ടെയ്നറുകളുടെ പുനരുപയോഗം വേഗത്തിലാക്കാനും കയറ്റുമതി പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമത വര്ധിപ്പിക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും. ഇറക്കുമതിയും കയറ്റുമതിയും പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചുള്ള ഈ ചരക്കുനീക്ക മാതൃക ഇറക്കുമതിക്കാര്ക്കും കയറ്റുമതിക്കാര്ക്കും ലോജിസ്റ്റിക്സ് സേവനദാതാക്കള്ക്കും ഒരുപോലെ പ്രയോജനകരമായ ചെലവുകുറഞ്ഞ സംവിധാനം ഒരുക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
ഇതിലൂടെ കോട്ടയം ഐസിഡിയെ കൂടുതല് മത്സരക്ഷമവും പ്രാദേശിക വ്യാപാര-ചരക്കുഗതാഗത മേഖലയിലെ പ്രധാന കേന്ദ്രവുമായി വികസിപ്പിക്കാനാകും. മിഷന് സമുദ്രയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളുമായി ചേര്ന്നുനില്ക്കുന്ന ഈ സംരംഭം സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സമുദ്രവ്യാപാര-ചരക്കുഗതാഗത സാധ്യതകള് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുംസഹായകമാകും. ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങള് വികസിപ്പിക്കുകയും പ്രവര്ത്തനക്ഷമത വര്ധിപ്പിക്കുകയും കൂടുതല് വ്യാപാരസാധ്യതകള് ആകര്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവരുടെ സജീവമായ ഇടപെടലുകള് കോട്ടയം ഐസിഡിയെ കൂടുതല് മത്സരക്ഷമമായ ചരക്കുഗതാഗത കേന്ദ്രമായി ഉയര്ത്തുന്നതിന് സഹായകമാകും.
സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സമുദ്രവ്യാപാര- ലോജിസ്റ്റിക്സ് സാധ്യതകള് വികസിപ്പിക്കുക എന്ന മിഷന് സമുദ്രയുടെ വിശാലമായ ലക്ഷ്യങ്ങള് സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിലും ഈ നീക്കം നിര്ണായകമാകും. കയറ്റുമതി ഇറക്കുമതികാര്ക്ക് സുഗമമായ ഒരു പ്രവര്ത്തന കേന്ദ്രമാണ് കോട്ടയം പോര്ട്ട് എന്ന് ജനറല് മാനേജര് രൂപേഷ് ബാബുവും വ്യക്തമാക്കി. സേവനങ്ങള്ക്ക് ബദ്ധപ്പെടാന് താഴെ കൊടുത്ത മൊബൈല് നമ്പര് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം 9497717984.
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