കല്ലും മെറ്റലും എം-സാൻഡും കിട്ടാനില്ല, കേരളത്തിലെ നിര്മാണ മേഖല പ്രതിസന്ധിയില്, കാരണം തമിഴ്നാട്
റോഡ് നിർമാണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ പ്രതിസന്ധിയിൽ. നിർമാണ സാമഗ്രികൾക്ക് ഇരട്ടിവില നൽകേണ്ട അവസ്ഥ. നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവ് വേണമെന്ന് കരാറുകാർ.
Published : November 8, 2026 at 9:30 AM IST
ജോജി ജോണ്
ഇടുക്കി: കേരളത്തിൽ നിർമാണ മേഖലയ്ക്ക് വീണ്ടും ‘കല്ലുകടി’. കല്ലും മെറ്റലും എം-സാൻഡും കിട്ടാനില്ലാത്ത അവസ്ഥ വന്നതോടെ പദ്ധതികൾ പലതും പാതിവഴിയിൽ വഴിമുട്ടുകയാണ്. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ക്വാറി ഉൽപന്നങ്ങളുടെ കയറ്റുമതി നിരോധനം അയൽസംസ്ഥാനം വീണ്ടും നീട്ടിയതോടെ കേരളത്തിലെ നിർമാണ പ്രവൃത്തികൾ പൂർണമായും സ്തംഭനാവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. കല്ല്, മെറ്റൽ, എം-സാൻഡ് തുടങ്ങിയ പ്രധാന നിർമാണ സാമഗ്രികൾക്ക് തമിഴ്നാടിനെ വൻതോതിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന കേരളത്തിന് ഈ തീരുമാനം വൻ തിരിച്ചടിയായി മാറി.
പദ്ധതികൾ വഴിമുട്ടുന്നു; കരാറുകാർ നെട്ടോട്ടത്തിൽ
നിർമാണ സാമഗ്രികളുടെ ലഭ്യത കുത്തനെ കുറഞ്ഞതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ വൻകിട പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ മുതൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വാർഡ് തലത്തിലുള്ള റോഡ് വികസന പദ്ധതികൾ വരെ പാതിവഴിയിൽ തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്.
വീടുപണി പകുതിവഴിയിലായ സാധാരണക്കാരും, നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാതെ കരാറുകാർ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. വമ്പൻ പ്രോജക്ടുകൾ ഏറ്റെടുത്തവർ നിശ്ചിത സമയത്തിനകം പണി തീർക്കാനാകാതെ പിഴയൊടുക്കേണ്ടി വരുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ്. മെറ്റീരിയലുകളുടെ കടുത്ത ക്ഷാമം കാരണം ഉൽപന്നങ്ങളുടെ വില വിപണിയിൽ വൻതോതിൽ ഉയരാൻ തുടങ്ങിയതും കരാറുകാരുടെ നെഞ്ചുതീ കൂട്ടുന്നു.
നിര്മാണ മേഖലയെ രക്ഷിക്കാൻ അധികൃതരുടെ അടിയന്തര ഇടപെടല് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇടുക്കി ഹൈറേഞ്ചിലെ നിർമാണ മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികൾ രംഗത്തെത്തി. തൊഴിൽ മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധിക്ക് അടിയന്തര പരിഹാരം കാണാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇടപെടണമെന്നാണ് കരാറുകാരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ആവശ്യം. ക്വാറി ഉത്പ്പന്നങ്ങളുടെ കയറ്റുമതിക്ക് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണം വീണ്ടും നീട്ടിയതാണ് ഇടുക്കിയിലെ നിർമാണ മേഖലയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയായത്.
തമിഴ്നാട്ടിലെ ക്വാറികളിൽ നിന്നുള്ള ഉത്പ്പന്നങ്ങളെയാണ് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഹൈറേഞ്ച് മേഖല പ്രധാനമായും ആശ്രയിച്ചിരുന്നത്. അതിർത്തി കടന്നുള്ള വിതരണത്തിന് നിയന്ത്രണം വന്നതോടെ പതിവായി ലഭിച്ചിരുന്ന നിർമാണ സാമഗ്രികളുടെ വരവ് നിലച്ചു. ഇതോടെ ക്വാറി ഉത്പ്പന്നങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് ആരംഭിച്ച നിരവധി നിർമാണ പ്രവൃത്തികൾ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാനാകാത്ത സ്ഥിതിയിലാണ്.
തൊഴിലാളികൾ പ്രതിസന്ധിയിൽ
പഞ്ചായത്ത് റോഡുകളുടെ നിർമാണം, അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള വിവിധ പദ്ധതികൾ എന്നിവയെയാണ് പ്രതിസന്ധി പ്രധാനമായും ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിർമാണ സാമഗ്രികൾ യഥാസമയം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ പ്രവൃത്തികൾ നീണ്ടുപോകുന്നു. കരാർ ഏറ്റെടുത്ത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാത്തതും കരാറുകാർക്ക് തിരിച്ചടിയാകുകയാണ്. സാമഗ്രികളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാനാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ തൊഴിലാളികൾക്കും നിർമാണ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് തൊഴിലാളി വിഭാഗങ്ങൾക്കും തൊഴിൽദിനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്ഥിതിയുമുണ്ട്.
നിലവിൽ മറ്റ് ജില്ലകളിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന വില നൽകിയാണ് കരാറുകാർ നിർമാണ സാമഗ്രികൾ എത്തിക്കുന്നത്. നേരത്തെ ലഭിച്ചിരുന്നതിനേക്കാൾ ഇരട്ടിയോളം വില നൽകേണ്ടിവരുന്നത് നിർമാണ ചെലവ് ഗണ്യമായി വർധിപ്പിക്കുന്നു. എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം നിശ്ചയിച്ച തുകയ്ക്ക് കരാർ ഏറ്റെടുത്തവർക്ക് നിലവിലെ വിലക്കയറ്റം വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. അധിക ചെലവ് ഏറ്റെടുത്ത് നിർമാണം തുടരാനാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പല പ്രവൃത്തികളും മന്ദഗതിയിലാകുകയോ നീണ്ടുപോകുകയോ ചെയ്യുന്നു.
നിർമാണ മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ ഹൈറേഞ്ചിലെ ക്വാറികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ താത്കാലിക ഇളവ് അനുവദിക്കണമെന്നാണ് കരാറുകാരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം. പ്രാദേശികമായി നിർമാണ സാമഗ്രികൾ ലഭ്യമാകുന്ന സാഹചര്യം ഉറപ്പാക്കിയാൽ മാത്രമേ പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പദ്ധതികൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയൂവെന്നും ഇവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
നിർമാണ മേഖലയിൽ ഉത്പ്പന്നങ്ങൾ കിട്ടാനില്ല എന്നതാണ് പ്രധാന പ്രശ്നമായി മാറിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് കോൺട്രാക്ടറായ ജയ്മോൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. "നൂറോളം പണിക്കാർ നമ്മുടെ കീഴിൽ പണിചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ അൻപത് പേർക്ക് പോലും പണി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. വിലക്കയറ്റവും രൂക്ഷമാണ്. 58, 60 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന എം സാൻ്റ് പോലുള്ളവ ഇപ്പോൾ 100 രൂപ കൊടുത്ത് വാങ്ങേണ്ടി വരുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ ജോലി തുടർന്ന് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. റെയ്റ്റ് പറഞ്ഞാണ് വർക്കുകൾ പിടിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ പാതി വർക്കും നിർത്തി വയ്ക്കേണ്ട സ്ഥിതിയാണ്. ഇതിനൊരു അടിയന്തര പരിഹാരം ആവശ്യമാണ്" ജയ്മോൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യം
അതേസമയം, നിർമാണ സാമഗ്രികളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനൊപ്പം അനധികൃത ഖനനം തടയുക, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുക തുടങ്ങിയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയാണ് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് നിർമാണ മേഖലയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സാമഗ്രികൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ബദൽ സംവിധാനങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതും അനിവാര്യമാണ്.
പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുന്നതിനായി കരാറുകാരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ടവരുമായി ചർച്ച നടത്താനാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ തീരുമാനം. ചർച്ചയിൽ ഉരുത്തിരിയുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ ഇടുക്കിയിലെ നിർമാണ മേഖലയ്ക്ക് ആശ്വാസമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് കരാറുകാർ. നിർമാണ സാമഗ്രികളുടെ ലഭ്യതക്കുറവ് തുടർന്നാൽ വികസന പദ്ധതികൾ കൂടുതൽ വൈകുമെന്ന ആശങ്കയും ശക്തമാണ്. റോഡുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന വിഷയമായതിനാൽ അടിയന്തര ഇടപെടൽ വേണമെന്ന ആവശ്യവും ഉയരുകയാണ്. ഇടുക്കിയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കല്ലും മെറ്റലും പോലും തടസമാകുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാൻ സർക്കാരിൻ്റെ അടിയന്തര ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുമോ എന്നതാണ് ഇനി അറിയേണ്ടത്.
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