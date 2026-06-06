ദേശീയപാത 85 വികസനം: നേര്യമംഗലം വനമേഖലയിലെ നിർമ്മാണ പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരമാകുന്നു; ഭരണമാറ്റത്തിന് പിന്നാലെ അതിവേഗ സർവ്വേ നടപടികൾക്ക് തുടക്കം
സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പ്രത്യേക നിർദ്ദേശപ്രകാരം, ജില്ലാ കളക്ടറുടെ ഉത്തരവ് അനുസരിച്ച് വനമേഖലയിലെ തർക്കഭൂമിയിൽ അതിവേഗ സർവ്വേ നടപടികളുമായി ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘം.
Published : June 6, 2026 at 6:48 PM IST
ഇടുക്കി: കൊച്ചി-ധനുഷ്കോടി ദേശീയപാത 85 നവീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേര്യമംഗലം വനമേഖലയിൽ മാസങ്ങളായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന റോഡ് നിർമ്മാണ ജോലികൾ പുനരാരംഭിക്കാൻ വഴിതെളിയുന്നു. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പ്രത്യേക നിർദ്ദേശപ്രകാരം, ജില്ലാ കളകടറുടെ ഉത്തരവ് അനുസരിച്ച് വനമേഖലയിലെ തർക്കഭൂമിയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘം അതിവേഗ സർവ്വേ നടപടികൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു. നിയമപരമായ തടസ്സങ്ങൾ നീക്കി വരും ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ നിർമ്മാണം പുനരാരംഭിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് മലയോര നിവാസികൾ.
ദേശീയപാതയുടെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾ അന്തിമഘട്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോഴും, നേര്യമംഗലം മുതൽ വാളറ വരെയുള്ള 14 കിലോമീറ്റർ ഭാഗത്തെ നിർമ്മാണം കോടതി വ്യവഹാരങ്ങളിൽ കുടുങ്ങി പൂർണ്ണമായും തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ പ്രതിസന്ധിക്കാണ് ഇപ്പോൾ ശാശ്വത പരിഹാരമാകുന്നത്.
പ്രതിസന്ധിയും ബഹുജന പ്രതിഷേധവും
ദേശീയപാത വികസനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നേര്യമംഗലം വനമേഖലയിൽ കരാർ കമ്പനി നിർമ്മാണ ജോലികൾ ആരംഭിച്ച ഘട്ടത്തിലായിരുന്നു വനംവകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കങ്ങളും തടസ്സവാദങ്ങളും ഉയർന്നുവന്നത്. തുടർന്ന് വിഷയം കോടതിയിലെത്തുകയും നിർമ്മാണം പൂർണ്ണമായി നിർത്തിവയ്ക്കാൻ ഉത്തരവുണ്ടാകുകയും ചെയ്തു.
റോഡ് പണി മുടങ്ങിയതോടെ ഇടുക്കിയിലെ മലയോര ജനത കടുത്ത യാത്രാക്ലേശത്തിലായി. ഇതിനെതിരെ ദേശീയപാത സംരക്ഷണ സമിതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘടനകൾ വലിയ രീതിയിലുള്ള ബഹുജന പ്രതിഷേധങ്ങളുമായി രംഗത്തിറങ്ങിയിരുന്നു.
ഭരണമാറ്റവും രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനവും
നിർമ്മാണ പ്രതിസന്ധി നിലനിന്നിരുന്ന സമയത്ത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്ന വി ഡി സതീശൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള യുഡിഎഫ് നേതാക്കൾ ഇടുക്കി സന്ദർശിക്കുകയും തങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ വനമേഖലയിലെ നിർമ്മാണ തടസ്സങ്ങൾ നീക്കാൻ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുനൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് ഭരണമാറ്റം ഉണ്ടായതോടെ, ഈ വാഗ്ദാനം പാലിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങളാണ് പുതിയ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത്.
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കോടതി മുൻപ് ഈ വിഷയത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള അധികാരം ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് കാര്യമായ പുരോഗതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ പുതിയ സർക്കാർ അധികാരമേറ്റതോടെ എംപി, എംഎൽഎമാർ അടക്കമുള്ള ജനപ്രതിനിധികൾ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ട് നിവേദനം നൽകി. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ലാൻഡ് റവന്യൂ കമ്മീഷണർ നേരിട്ടെത്തി പ്രദേശത്ത് പരിശോധന നടത്തി സർക്കാരിന് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചത്.
ഇനി വേണ്ടത് അതിവേഗ നവീകരണം
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെയും കർശന നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്നാണ് ഇപ്പോൾ ജില്ലാ കളക്ടർ സർവ്വേ നടപടികൾക്കായി ഉത്തരവിട്ടത്. വനമേഖലയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന പാതയുടെ കൃത്യമായ അതിർത്തി നിർണ്ണയിക്കുകയാണ് ഈ സർവ്വേയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
വനമേഖലയിൽ അടിയന്തരമായി തീർക്കേണ്ട പണികൾ
- റോഡിൻ്റെ വീതി വർദ്ധിപ്പിക്കൽ.
- അപകടസാധ്യതയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ ശക്തമായ സംരക്ഷണഭിത്തികളുടെ നിർമ്മാണം.
- മഴവെള്ളപ്പാച്ചിൽ തടയാൻ ശാസ്ത്രീയമായ ഓടകളുടെ നിർമ്മാണം.
സർവ്വേ നടപടികൾ കൂടി പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ വനമേഖലയിലെ നിയമതടസ്സങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും നീങ്ങും. ഇതോടെ നിലച്ചിരുന്ന നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളും യന്ത്രങ്ങളും വീണ്ടുമെത്തിച്ച് യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ പണി തീർക്കാനാണ് ദേശീയപാത വിഭാഗം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. നേര്യമംഗലം വനമേഖലയിലെ കൂടി പ്രതിസന്ധി മാറുന്നതോടെ കൊച്ചി-ധനുഷ്കോടി പാതയിലൂടെയുള്ള ഹൈറേഞ്ച് യാത്ര കൂടുതൽ സുഗമവും സുരക്ഷിതവുമായി മാറും.
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