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കള്ളാടി മണ്ണിടിച്ചിൽ: മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 6 ലക്ഷം വീതം; പരിക്കേറ്റവർക്കും നിര്‍മ്മാണ കമ്പനിയുടെ സഹായം

അപകടത്തിൽ മരിച്ച കരാർ തൊഴിലാളിയായ അൽമോൻ്റെ കുടുംബത്തിനും അഞ്ചുലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം അനുവദിക്കുമെന്നും നിര്‍മ്മാണ കമ്പനി അറിയിച്ചതായി മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

KALLADI COMPENSATION WAYANAD DIASTER MINISTER RESPONES COMPENSATION COMPANY OFFER 6 LAKH
കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി ടി. സിദ്ദിഖ് (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 12, 2026 at 8:04 PM IST

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Updated : July 12, 2026 at 8:48 PM IST

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വയനാട്: കള്ളാടിയിൽ ഉണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ മരിച്ചവരുടെയും പരിക്കേറ്റവരുടെയും കുടുംബങ്ങൾക്ക് നിർമാണ കമ്പനി നഷ്‌ടപരിഹാരം നൽകുമെന്ന് കൃഷി മന്ത്രി ടി. സിദ്ദിഖ് അറിയിച്ചു. ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ച ഏഴുപേരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ആറുലക്ഷം രൂപ വീതം അടിയന്തര സഹായം നൽകും. അപകടത്തിൽ മരിച്ച കരാർ തൊഴിലാളിയായ അൽമോൻ്റെ കുടുംബത്തിനും അഞ്ചുലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം അനുവദിക്കുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി ടി. സിദ്ദിഖ് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു (ETV Bharat)

അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ ഒമ്പതുപേരിൽ ആറുപേർക്ക് രണ്ടരലക്ഷം രൂപ വീതം അടിയന്തര സഹായം നൽകും. ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന മൂന്നുപേർക്ക് രണ്ടരലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടുതൽ സഹായം അനുവദിക്കാനും നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി അറിയിച്ചു. ദുരന്തബാധിത കുടുംബങ്ങൾക്ക് എത്രയും വേഗം സഹായം ലഭ്യമാക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾക്ക് നിർദേശം നൽകിയതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മണ്ണ് നീക്കം വേഗത്തിൽ; സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കി തുടർപ്രവർത്തനങ്ങൾ

ദുരന്തത്തെ തുടർന്ന് പ്രദേശത്ത് അടിഞ്ഞുകൂടിയ മണ്ണും പാറക്കല്ലുകളും മറ്റ് അവശിഷ്‌ടങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യാൻ നിർമാണ കമ്പനിയായ ദിലീപ് ബിൽഡ്‌കോണിന് സർക്കാർ നിർദേശം നൽകി. രക്ഷാപ്രവർത്തനവും ശുചീകരണവും സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചായിരിക്കും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

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ദുരന്തമേഖലയിൽ ഇനി നടക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും വിദഗ്‌ധരുടെ നിർദേശപ്രകാരവും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കിയ ശേഷവുമായിരിക്കും. പ്രദേശത്ത് കൂടുതൽ അപകടസാധ്യതയുണ്ടോയെന്ന് വിലയിരുത്താനും ആവശ്യമായ മുൻകരുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾക്ക് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

മീനാക്ഷിപ്പാലത്തിന് സുരക്ഷാ പരിശോധന

മണ്ണിടിച്ചിലിന് പിന്നാലെ ആശങ്ക ഉയർന്ന മീനാക്ഷിപ്പാലത്തിലൂടെ സ്‌കൂൾ വാഹനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അവശ്യ സർവീസുകൾക്ക് ഗതാഗതം അനുവദിക്കാൻ തീരുമാനമായി. അതേസമയം, പാലത്തിൻ്റെ ബലക്ഷയം സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ പരിശോധന നടത്താൻ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

വിദഗ്‌ധ പരിശോധനയുടെ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച ശേഷമായിരിക്കും സാധാരണ വാഹനഗതാഗതം പൂർണമായും പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കുക. പാലത്തിൻ്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുകയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ പ്രധാന പരിഗണനയെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

ദുരന്തത്തിൽ ജീവൻ നഷ്‌ടമായവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് അടിയന്തര സാമ്പത്തിക സഹായം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനൊപ്പം പരിക്കേറ്റവരുടെ ചികിത്സയ്ക്കും സർക്കാർ പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം ദുരന്തബാധിത പ്രദേശത്തെ മണ്ണ് നീക്കം, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ പുനഃസ്ഥാപനം, മീനാക്ഷിപ്പാലത്തിൻ്റെ സുരക്ഷാ പരിശോധന എന്നിവയും വേഗത്തിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾ പൂർത്തിയായ ശേഷമായിരിക്കും പ്രദേശത്തെ ഗതാഗത ക്രമീകരണങ്ങളിൽ തുടർ തീരുമാനമെടുക്കുക.

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Last Updated : July 12, 2026 at 8:48 PM IST

TAGGED:

KALLADI COMPENSATION
WAYANAD DIASTER
MINISTER RESPONES COMPENSATION
COMPANY OFFER 6 LAKH
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