മുഹമ്മദാലിയെ വീണ്ടും അപായപ്പെടുത്താൻ ശ്രമം; കേസെടുത്ത് പൊലീസ്
ക്വട്ടേഷൻ സംഘത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട പ്രവാസി വ്യവസായി വിപി മുഹമ്മദാലിയെയും കേസിലെ പ്രധാന സാക്ഷിയായ മാനേജർ ഷിബിലിനെയും അപായപ്പെടുത്താൻ ഗൂഢാലോചന നടന്നതായി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കണ്ടെത്തി.
Published : August 7, 2026 at 9:13 PM IST
പാലക്കാട്: മോചനദ്രവ്യം ആവശ്യപ്പെട്ട് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ കേസിൽ മുഹമ്മദാലിയെയും കേസിലെ പ്രധാന സാക്ഷിയായ മാനേജർ ഷിബിലിനെയും അപായപ്പെടുത്താൻ വിദേശത്തിരുന്ന് വീണ്ടും ഗൂഢാലോചന നടന്നതായി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കണ്ടെത്തി. മോചനദ്രവ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് മുഹമ്മദാലിയെ ക്വട്ടേഷൻ സംഘം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാല് പേർക്കെതിരെ ഒറ്റപ്പാലം പൊലീസ് പുതിയ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.
നിലവിൽ റിമാൻഡിലുള്ള കാസർകോട് സ്വദേശി ഷമീർ, മലപ്പുറം സ്വദേശി നിസാം എന്നിവർക്കും വിദേശത്തുവച്ച് നടന്ന ഗൂഢാലോചയിൽ പങ്കാളികളായ രണ്ട് പേർക്കും എതിരെയാണ് കേസ്. പ്രതികളുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ നിന്ന് മുഹമ്മദലിയുടെയും ഷിബിലിൻ്റേയും ചിത്രങ്ങളും രേഖകളും ഉൾപ്പെടെ നിർണായക തെളിവുകൾ ലഭിച്ചതായും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
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ഒറ്റപ്പാലം കോതകുർശിയിലെ ഒരു വീട്ടിൽ തടവിൽ പാർപ്പിച്ച മുഹമ്മദലി, കാവലിരുന്നവർ മദ്യപിച്ച് ഉറങ്ങിയ അവസരം മുതലെടുത്താണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്. ആദ്യ കേസിൽ ഇതുവരെ 22 പേരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. പുതിയ ഗൂഢാലോചന സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് തുടരുകയാണ്.
2025 ഡിസംബർ ആറിന് പട്ടാമ്പി തിരുമിറ്റക്കോട് സമീപത്ത് നിന്നാണ് വി.പി. മുഹമ്മദലിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്. സംഘം 70 കോടി രൂപ മോചനദ്രവ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. മുഹമ്മദാലിയെ തോക്ക് തോക്കുചൂണ്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാണ് സംഘം തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയത്. ഇയാളുടെ ആഡംബര കാറിന് നേരെയും പ്രതികൾ ആക്രമം നടത്തിയിരുന്നു.
നടന്നത് വധശിക്ഷ വരെ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റകൃത്യം
ഇന്ത്യയിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ അതീവ ഗൗരവകരമായ കുറ്റമാണ്. ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത (BNS) പ്രകാരം ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് കഠിന തടവും പിഴയും തുടങ്ങി വധശിക്ഷ വരെയുള്ള ശിക്ഷ ലഭിച്ചേക്കാം.
- മോചനദ്രവ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ (IPC Section 364A / BNS Section 142): ആളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മോചനദ്രവ്യം ആവശ്യപ്പെടുകയോ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്താൽ പരമാവധി വധശിക്ഷയോ ജീവപര്യന്തം തടവോ ലഭിക്കാം. കൂടാതെ പിഴയും ചുമത്തും.
- കൊലപാതകത്തിനായുള്ള തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ (IPC Section 364 / BNS Section 140): കൊലപ്പെടുത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ ഒരാളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയാൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നീളുന്ന തടവോ (ജീവപര്യന്തം) അല്ലെങ്കിൽ 10 വർഷം വരെ കഠിനതടവോ പിഴയോ ലഭിക്കാം.
- കുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ (IPC Section 363 / BNS Section 137): നിയമവിദഗ്ധരുടെയോ മാതാപിതാക്കളുടെയോ അനുവാദമില്ലാതെ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയാൽ 7 വർഷം വരെ തടവും പിഴയും ലഭിക്കും.
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